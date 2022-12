Ryska kyrkan betraktas som en femtekolonnare i Ukraina

På ortodoxa gudstjänster finns inga bänkar – församlingen står. Gudstjänsten är en sinnlig upplevelse där guldinfattade ikoner och den tunga doften av rökelse ska påminna om himmelrikets härlighet.

Det ska även körsången göra. Men i början av november ljöd en sång på en gudstjänst i Kiev där budskapet verkade vara något annat:

– Varningsklockorna ringer – Moder Ryssland vaknar!

Församlingen ber för Ryssland samtidigt som Ukraina försvarar sig mot ett ryskt anfallskrig. Videon, som har filmats i en kyrka i det urgamla klostret Lavra i Kiev, har väckt starka reaktioner i Ukraina.

”Jag häpnar över människor som går förbi, hör allt – och tiger. Känner de ingen smärta i hjärta och själ efter allt som de ryska ockupanterna gjorde i Butja, Borodjanka, Andrijivka, Mariupol, Charkivregionen?” frågar sig den ukrainskortodoxa prästen Mychajlo Omeljan, som lade ut en videosnutt av sången på sin Facebooksida.

Långt innan Ryssland anföll Ukraina på bred front hade Ryssland en fot i Ukraina – via kyrkan. Detta har varit en av de största principiella stridsfrågorna mellan Ryssland och Ukraina.

Historiskt är Ukrainas huvudstad Kiev vaggan för den ortodoxa kyrkan i både Ryssland och Ukraina. Kiev, centrum för det historiska Rus, kristnades år 988. Därifrån spred sig kristendomen vidare till de övriga furstendömena, bland annat till Moskva som då befann sig i periferin.

När Moskva växte sig större och mäktigare politiskt ökade dess makt även inom den religiösa sfären. År 1686 hamnade den ukrainska kyrkan under Moskvapatriarkatets ledning. Det innebar även att de urgamla kyrkorna och klostren i Kiev blev Moskvapatriarkatets egendom. Kronjuvelen är Kiev-Petjersk Lavra, som grundades år 1051. Det är ett av världens äldsta, fortfarande fungerande ortodoxa kloster och ligger vackert beläget på en strandbank ovanför Dnjeprfloden.

Refektoriumkyrkan i Kiev-Petjersk Lavra. Foto: Maxym Marusenko/TT

Under sovjettiden godkände de sovjetiska myndigheterna bara Moskvapatriarkatet. Kyrkan utnyttjades för att kontrollera befolkningen – det var känt att vissa av Moskvapatriarkatets präster samarbetade med KGB. Den ukrainska ortodoxa kyrkan förbjöds däremot.

För ukrainarna har Moskvapatriarkatets dominans varit en historisk orätt, som äntligen rättades till år 2018. Då erkände Konstantinopels ekumeniska patriarkat – ledningen för världens ortodoxa kyrkor – den ukrainska ortodoxa kyrkan som självständig.

Ryskortodoxa kyrkan protesterade ursinnigt och bröt kontakten med Konstantinopel. Det hjälpte inte. Ukraina har nu en självständig ukrainskortodox kyrka vid namn Ortodoxa kyrkan av Ukraina (Pravoslavna tserkva Ukrajiny).

Samtidigt lever Moskvapatriarkatet kvar, i form av en kyrka med nästan samma namn: Ukrainska ortodoxa kyrkan (Ukrajinska pravoslavna tserkva). Den har alltid betraktats som en femtekolonnare av ukrainska statsledningen, men har samtidigt tillåtits verka. Dels eftersom den av historiska skäl haft flest medlemmar av de ortodoxa kyrkorna, dels för att Ukraina har religionsfrihet.

Sofiakatedralen i Kiev grundades 1037 och blev Ukrainas tillsammans med Lavraklostrets byggnader Ukrainas första bidrag till Unescos världsarvslista. Foto: Anders Hansson

Under de senaste åren har den ukrainska säkerhetstjänsten SBU dock ständigt haft ögonen på den ryskledda kyrkan. SBU har gjort flera husrannsakningar hemma hos ledande personer på klostret i Lavran, vilket ryskortodoxa kyrkan i Moskva kallar ett försök att begränsa religionsfriheten.

När Ryssland annekterade Krim 2014 valde tusentals medlemmar i den ryskledda kyrkan att övergå till Kievpatriarkatet. Den ukrainska statsledningen undvek fortfarande öppen konfrontation. Men efter att Ryssland anföll Ukraina den 24 februari 2022 gick det inte längre att skjuta konflikten framför sig.

Ukrainska ortodoxa kyrkan försökte bevisa sin lojalitet med Ukraina genom att lösgöra sig från Moskvapatriarkatet i maj. Beslutet kom för sent. Dessutom har det visat sig att flera präster har samarbetat med den ryska ockupationsmakten. Just nu pågår en rättegång i Kiev mot en präst i Butja, som anklagas för att ha pekat ut ukrainska motståndsmän för ryska soldater under ockupationen i mars. Över 30 präster från Ukrainska ortodoxa kyrkan är misstänka för förräderi.

Det var därför ingen överraskning när Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj den 2 december meddelade att religiösa organisationer med koppling till Ryssland kommer att förbjudas.

– Ingen ska få manipulera ukrainare inne i Ukraina. Vi förbjuder nu religiösa organisationer som har koppling till Ryska federationen, meddelade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Antalet ukrainare som säger sig tillhöra Ukrainska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) har rasat. Här tänder en flicka vaxljus på en gudstjänst i Refektoriumkyrkan i Kiev-Petjersk Lavra år 2018. Kyrkan tillhörde då Moskvapatriarkatet. Nu har Ukraina bestämt att Lavran ska bli ukrainskledda Ortodoxa kyrkan av Ukrainas egendom. Foto: Anders Hansson

Samma dag gick ukrainska kulturministeriet ut med att klostret Lavran överförs till Kievpatriarkatet.

Nu är frågan hur länge Ukrainska ortodoxa kyrkan kan hålla ut. Dess position är svår, eftersom förtroendet är förbrukat. De ukrainska myndigheterna tror inte på att den verkligen har lösgjort sig från Moskvapatriarkatet. Samtidigt understryker USA – Ukrainas viktigaste allierade i kriget – att Ukraina inte får kränka religionsfriheten. Hittills har Ukraina nöjt sig med att sanktionera enskilda präster, och samtidigt sakta men säkert återta kontrollen över kyrkor och kloster som tillhör Ukrainska ortodoxa kyrkan.

Mycket tyder på att Kreml på sätt och vis redan har gjort jobbet åt ukrainska regeringen. Redan år 2014 då Ryssland annekterade Krimhalvön gick tusentals medlemmar över från Moskvapatriarkatet till Kievpatriarkatet. Sedan det ryska anfallet den 24 februari har minst 400 församlingar lämnat den ryskkontrollerade kyrkan, enligt Radio Svoboda.

Enligt The Economist hade den ryskledda kyrkan 12 500 församlingar år 2021, medan den ukrainskledda hade 7 000. Nu är det sannolikt att den ukrainskledda kyrkan snart är ikapp vad antalet församlingar beträffar.

Foto: TASS

Den ryskortodoxa kyrkans patriark Kirill har med sina egna uttalanden skyndat på processen. I slutet av september sade han att ryska soldater på fronten får syndernas förlåtelse för alla brott som tack för att de offrat sig för fosterlandet. Uttalandet framstår som särskilt groteskt i ljuset av de ryska krigsbrotten mot ukrainsk civilbefolkning, bland annat dokumenterad tortyr, våldtäkt och avrättningar.

I juli sade bara fyra procent av den ukrainska befolkningen att de är medlemmar av (ryskstödda) Ukrainska ortodoxa kyrkan. Andelen som tillhör Kievledda Ukrainas ortodoxa kyrka: 54 procent.