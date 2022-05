Ryska lik och lättade bybor när Ukraina driver bort invasionsstyrkor

Den ena kroppen ligger i fosterställning, i en skyttegrav. Den andra i en förvriden position alldeles intill det grävda hålet. Flugor surrar.

– De borde inte ha varit här från början, säger Tatiana, talesperson för 92:a infanteribrigaden i Charkiv.

Hon vill inte uppge sitt efternamn, men accepterar att vara med på bild.

De döda ryska soldaterna bär tjocka vinterkläder. De har legat här länge, troligen sedan slutet av mars. Då befriades Mala Rohan efter tre dagars strider som var så intensiva att byborna aldrig vågade sig ut från sina källare.

Den döda ryska soldaten har legat utanför byn Mala Rohan i över en månad.

– Röda korset bad ryssarna att ta med sig sina döda kroppar. Men det gjorde de inte. Och våra egna bårhus är fulla. Vi har inte plats för döda ryssar, säger Tatiana.

Hon är på gott humör, när hon visar oss och några andra journalister de sönderskjutna resterna av den ryska militära positionen.

– Vi har haft några bra dagar här ute. Fler och fler byar befrias. Det vi ser nu är en viktig vändpunkt i kriget.

Rysk militär har stått utanför Charkiv sedan i februari, och skjutit och bombat sönder stora delar av staden. 625 civila i Charkiv har dödats, enligt lokala myndigheter. Fyra femtedelar av befolkningen har flytt.

Men Ukrainas militär har ändå lyckats behålla kontrollen över landets näst största stad – och de senaste dagarna har allt fler leenden synts hos de ukrainska soldaterna. Ukrainskt artilleri har drivit de ryska invasionsstyrkorna norrut och österut, längre bort från staden.

Kvar på fälten utanför Charkiv blir makabra lämningar från platser där ryska soldater tagit position – och senare dödats eller flytt. Vi ser matförpackningar och kexpaket. Artillerigranater som inte avfyrats. En sönderskjuten sovsäck. En tandborste.

En nedskjuten rysk helikopter märkt med det avskydda Z-tecknet, på ett fält utanför Charkiv. För en dryg månad sedan kontrollerades det här området av ryska styrkor. Överallt utanför Charkiv syns lämningar efter ryska styrkor som dödats eller drivits bort av ukrainsk militär.

På en åker ligger ett utbränt vrak efter en nedskjuten rysk helikopter. Den är märkt med ett stort Z, bokstaven som har kommit att bli en rysknationalistisk symbol för invasionen.

Z-tecknet syns på flera totalförstörda stridsfordon. På en militärlastbil har ett påmålat Z genomborrats av kulhål. Ukrainska trupper tycks ha pepprat Z-tecknet lite extra när de tog tillbaka byn Mala Rohan med omnejd.

Militära talespersonen Tatiana pekar på Z-tecknet och säger att hon ser det som en fascistsymbol.

– När jag ser Z-klottret så känner jag hat. Hat mot folket, hat mot landet. Vi tänkte på ryssarna som våra bröder. Hur kunde de attackera sitt grannland? Hur kan de skjuta på civila och barn?

Tatiana, talesperson för 92:a infanteribrigaden i Charkiv, tycker att kriget går åt rätt håll. De senaste dagarna har ukrainskt artilleri drivit de ryska invasionsstyrkorna längre bort från storstaden Charkiv. Ukrainska styrkor har skjutit kulor genom den avskydda bokstaven Z, som syns överallt på ryska övergivna stridsfordon runt Charkiv. Z-tecknet har kommit att bli en symbol till stöd för invasionen.

Precis när Tatiana sagt det hörs en skarp smäll, som får flera journalister omkring henne att ducka. Men Tatiana blinkar knappt – hon ler istället stort.

– Våra killar jobbar på bra, härligt! Det vi hörde var ukrainskt artilleri som skjuter mot ryska mål.

Den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War skriver i en färsk analys att Ukraina snart kommer att driva ryska trupper så långt från Charkiv att de inte längre kan nå staden med artilleripjäser.

– Det ser vi fram emot – men det är fortfarande superfarligt i Charkiv. Och även när ryssarna inte kan nå oss med artilleri kommer de fortfarande att kunna skjuta robotar mot staden, säger Tatiana.

Det nyligen befriade området utanför Charkiv har säkrats av minröjare, men det ligger fortfarande kvar ammunition som ryssarna lämnat. Foto: Anders Hansson

Inte långt från de döda kropparna ligger en tom vodkaflaska av märket Green Day.

– Det är en ukrainsk sort. Ryssarna har nog stulit den från folk i byarna här, säger Tatiana.

När DN träffar bybor i Mala Rohan säger de att ryska soldater plundrade flera hus under den dryga månad som deras by kontrollerades av Ryssland.

– Jag tordes inte gå ut. De dödade min brorson på gatan, när han gick ut för att försöka hämta mat. Han blev träffad av splitter när Ryssland och Ukraina slogs om den här byn, säger Natalia Ivanivna, en 65-årig kvinna.

Hon och väninnan Natalia Filipovna sitter i eftermiddagssolen och väntar på matpaket från en hjälporganisation. De är lättade nu, efter befrielsen.

– Vi har fortfarande ingen el, det har vi inte haft sen februari. Men gasen kom tillbaka igår, säger Natalia Ivanivna.

Väninnorna Natalia Filipovna och Natalia Ivanivna var livrädda under den dryga månad när ryska soldater behärskade deras by. "Jag höll mig inne och försökte att inte göra ett ljud", berättar Natalia Ivanivna. Väninnorna Natalia Filipovna och Natalia Ivanivna är lättade att mardrömmen med rysk ockupation av deras by är över. "Jag ska aldrig mer titta på rysk tv. De ljuger", säger Natalia Filipovna.

Väninnorna berättar att ryssarna drack mycket alkohol under sin ockupation av byn.

– Jag höll mig inne och försökte att inte göra ett ljud. Men en gång var jag tvungen att gå ut med mitt barnbarn. Han är sex år.

Då kom en rysk soldat som lekte med sitt automatvapen och sköt flera skott, berättar Natalia Ivanivna.

– Min sonson blev livrädd. Han sa direkt att han behövde kissa.

Natalia Ivanivna försökte lugna sin sonson. Hon sa att den skjutande ryssen nog bara skojade.

– Men jag var också jätterädd. Och när de slogs i luften var det så fruktansvärt. Jag skulle gå upp och hämta en morot till soppa och hela huset skakade. Det var när de sköt ner helikoptern som ligger här ute.

Byn Mala Rohan, med 3 500 invånare, befriades för en dryg månad sedan av ukrainsk militär. Nu återvänder fler och fler bybor hit. Foto: Anders Hansson

Väninnorna Natalia och Natalia säger att det finns flera lik efter ryssar kvar runt byn. De berättar om några bekanta som odlar jordgubbar.

– När de sådde jordgubbarna hittade de kroppar från ryssar. Och en död soldat låg kvar under en bil här i byn i sex dagar, säger Natalia Ivanivna.

Tatiana, talespersonen för 92:a infanteribrigaden, tycker inte synd om de döda ryska soldaterna.

– De kom till fel land.