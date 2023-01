Ryska mobiliserade begravs efter attacken mot skolan: ”Hans död öppnade våra ögon”

Det var den 1 januari som fyra ukrainska raketer, en efter en, träffade den yrkesskola som de ryska trupperna använde som förläggning. Platsen var staden Makijivka i Donetskregionen i östra Ukraina och i skolan befann sig omkring 600 mobiliserade män. Nära skolan fanns ett ammunitionsförråd.

Soldaterna hade mobiliserats i slutet av september. Vanliga ryska män. En anhörig beskriver hur alla som hade två armar och två ben ansågs stridsdugliga.

– Det fanns inget sätt att komma undan. Den som nekade hotades med fängelse, säger en anhörig till ryskspråkiga BBC.

Efter att ha tränat i Ryssland i några månader fick de order om avmarsch i mitten av december. Den 26 december anlände de till Makijivka.

Vid ankomsten kontaktade en av soldaterna oroliga anhöriga och lugnande dem. Det var ingen fara. Han och hans kamrater befann sig drygt 15 kilometer från närmaste strid, skriver BBC.

Men de fyra raketerna hade avlossats från amerikansktillverkade Himarssystem med en räckvidd på 80 kilometer.

Platsen där yrkesskolan låg. Foto: Planet Labs PBC/AP

Nu avlöser begravningarna kring miljonstaden Samara varandra, skriver Moscow Times. Den första den 8 januari då 34-årige Nikita Kuruntjaev begravdes.

På fredagen fördes den 29-årige tvåbarnspappan Askhat Asimov till sin sista vila.

– Hans död öppnade våra ögon. Människor dör verkligen där, sa Viktor Gorodnychy, en anhörig till Asimov till tidningen.

”Där” är Ukraina och det som av det officiella Ryssland beskrivs som en specialoperation förvandlas nu för många ryssar till ett krig där också män de själva känner kan dö.

Samhället Mirny med 7 000 invånare har begravt fem av sina unga män som alla befann sig i yrkesskolan när den träffades. En sjätte, med svårt skadade fingrar, har tagits in på sjukhuset i samhället, uppger en lokal Telegramkanal.

En minnesstund för de stupade i Samara den 3 januari. Foto: Albert Dzen/TASS

Hur många som dog går kanske aldrig att fastställa. De lokala myndigheterna i Samararegionen uppger att man inte kommer att publicera några listor, detta av säkerhetsskäl. Identifieringen av de döda fortsätter också, skriver BBC.

Och Samara drabbades redan tidigt i kriget. Minst tio män dog redan under krigets första vecka, enligt lokala medier. Då var det kontraktsanställda soldater. Den här gången var det vanliga civila som tvångsinkallats.

Det ryska försvarsdepartementet har bekräftat 89 döda i samband med attacken mot yrkesskolan, men flera ögonvittnen som talat med BBC säger att de såg minst 200 kroppar. Enligt ett av ukrainsk underrättelsetjänst avlyssnat samtal kan siffran vara över 600. Andra talar om 400.

Ryssland svarade med en vedergällningsattack mot två byggnader i Kramatorsk en vecka senare och påstod att omkring 600 ukrainska soldater skulle ha dödats. Men västjournalister som kom till platsen efter attacken kunde inte hitta några spår som tydde på att någon dödats över huvud taget, skriver BBC.

Hur Ukraina kunde spåra de ryska soldaterna i Makijivka och rikta sin attack mot skolan är ännu inte känt.

Ryska försvarsdepartementet har pekat ut soldaterna som orsaken till att den ukrainska armén lyckades beskjuta dem. Enligt den officiella förklaringen var det mobilsamtal från de nyrekryterade som hade snappats upp av Ukraina som sedan pejlat in deras position.

En grävmaskin röjer i resterna av skolan som de ryska soldaterna använde som förläggning. Foto: AP

I BBC-artikeln säger anhöriga att soldaterna tagits ifrån sina ryska simkort innan de lämnade Rostov för att skickas vidare in i Ukraina. Istället fick de ukrainska simkort. De samtal som de kunde ringa hem gick via Telegram, alltså via internet.

– Han ringde oss tre gånger den 31 december, då höll de på och förberedde sig inför helgen, de grillade och hade dukat bordet. Sista samtalet fick vi klockan 22 Moskvatid då han sa att de skulle äta och sedan gå och lägga sig. De var alla trötta, säger en anhörig.

Efter det har ingen hört ifrån honom.