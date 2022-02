Ryska oligarker tvättar pengar i New Yorks och Floridas lyxlägenheter

Kliv in på en tjusig restaurang på 57:e gatan på Manhattan och du kommer sannolikt höra ryska talas inom ett par sekunder.

Gatan, precis söder om Central Park, har länge varit känt som ”miljardärernas aveny” i folkmun.

Där hittar vi inte bara den klassiska restaurangen Russian Tea Room, utan även otaliga ryska oligarker som parkerat sina tillgångar i lyxlägenheter i nybyggda skyskrapor, oftast med utsikt över Central Park.

Enligt analyser av den amerikanska forskningsorganisationen National Bureau of Economic Research kan mellan 800 och 1000 miljarder dollar i ryska förmögenheter finnas placerade utomlands; det är nästan lika mycket som hela Rysslands årliga bnp. Överlag kan mer än hälften av den ryska elitens samlade tillgångar finnas i utländska investeringar, enligt ekonomen Gabriel Zucman.

”Putin och hans inre cirkel påstår att de hatar väst, men de lever och investerar internationellt. De gömmer sina tillgångar i offshore-konton och tvättar sina pengar genom fastigheter i London, New York och Miami”, skriver historikern och Rysslandspecialisten Faith Hillis i The Atlantic.

Efter Putins invasion av Ukraina har kraven ökat på USA att göra mer för att frysa eller beslagta de ryska oligarkernas tillgångar här.

Enligt en granskning av Financial Crimes Enforcement Network, en statlig byrå under handelsministeriet, är New York och Florida de två platser i USA där fastighetsbranschen mest frekvent används för rysk pengatvätt.

Det beror enligt Julia Friedlander på tankesmedjan Atlantic Council primärt om att hitta trygga investeringar för ryskt kapital:

– De är kända som platser där bostäder pålitligt kommer att bibehålla sitt värde, säger Friedlander till Miami Herald om Florida, Manhattan och London.

Gödselmagnaten Dimitrij Rybolovlev, som står nära Putin, betalade häromåret 88 miljoner dollar för en taklägenhet på Central Park West.

Den ryska mångmiljardären Oleg Deripaska ägde nyligen åtminstone tre lägenheter på Manhattan, bland annat ett townhouse på Upper East Side som han köpt för 42 miljoner dollar. Deripaska hade en nyckelroll i FBI:s undersökning om Donald Trumps samröre med Ryssland och hans hem har utsatts för razzior av FBI.

Ryske mångmiljardären Oleg Deripaska. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP

Den ryska miljardären Roman Abramovitj, som varit mest känd som fotbollslaget Chelseas ägare, gav under en skilsmässa 2018 sex lägenheter på Upper East Side till sin ex-fru, till ett värde av drygt 90 miljoner dollar, drygt 800 miljoner kronor. Abramovitj är även delägare i sportarenan Barclays Center i Brooklyn.

Utöver New York har Florida och i synnerhet Miamis kustremsa varit populärt för ryska oligarker när de vill flytta sina pengar ut ur landet.

Enligt Miami Herald har Sunny Isles Beach, en halvö norr om Miami, och den exklusiva, privata ön Fisher Island, blivit särskilt populära för rysk pengatvätt.

Sunny Isles Beach kallas numera ”Lilla Moskva”.

Sunny Isles Beach kallas numera ”Lilla Moskva”.

Gödselmagnaten Dimitry Rybolovlev har även här investerat i flera fastigheter. 2008 köpte han ett hus i Florida direkt av Donald Trump för 60 miljoner dollar mer än utropspriset.

Flera fastigheter här ägs av ryske Igor Fruman, som hade en nyckelroll i riksrätten mot Donald Trump, efter att han anklagats för att ha försökt utpressa Ukrainas regering. Fruman har nyligen dömts för finansbrott.

En undersökning av Miami Herald 2016 visade att en stor del av de ryska investeringarna gått till byggnader som ägs av eller licensierats under Donald Trumps fastighetsföretag. Bara i Miami-området äger ryska oligarker fastigheter till ett värde av åtminstone 98 miljoner som alla bär Trumps namn, som Trump Palace, Trump Grande och Trump Towers. Den ryska kolmagnaten Oleg Misevra, som står nära Putin, köpte 2010 ett penthouse i byggnaden Trump Hollywood för 7 miljoner dollar.

I oktober genomförde FBI en husrannsakan i en av ryske mångmiljardären Oleg Deripaskas fastigheter i Washington. Foto: Manuel Balce Ceneta

Många av fastigheterna i de mest exklusiva delarna av södra Florida ägs av utländska skalbolag, vilket anses vara den vanligaste ägandeformen för pengatvätt, enligt handelsministeriet i USA.

Flera europeiska länder har lagar som förbjuder den sortens ägarmodeller men USA har varit sämre på att införa sådana restriktioner.

Svenska Anders Åslund, ekonom på Atlantic Council i Washington och författare till boken ”Russia's crony capitalism”, är en av många Rysslandsexperter som i veckan krävt åtgärder mot de ryska oligarkernas pengatvätt i USA.

”Identifiera och frys tillgångarna för Putin, hans kumpaner och närmaste oligarker”, skriver Åslund i en kravlista till västerländska regeringar på Twitter.

Vita huset gav i helgen nya besked om detaljerna i den transatlantiska strategin för att kartlägga och frysa ryska oligarkers internationella tillgångar. De kommer i veckan att lansera en särskild handlingsgrupp för att kartlägga fastigheter, lyxyachter och andra tillgångar som ryska oligarker förfogar i USA och i resten av världen.

I ett samtal med journalister sade en representant från Biden-administrationen att de även ska begränsa de särskilda visum som ryska oligarker tidigare kunnat använda för att köpa in sig i USA.

– Vi kommer att ta deras yachter, deras lyxlägenheter, deras pengar och deras förmåga att skicka sina barn till college utomlands, sade representanten.