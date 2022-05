Ryska tv-journalisten som säger sanningen om kriget – från Georgien

Den 4 mars 2022 kvävdes yttrandefriheten i Ryssland. Då klubbade parlamentet, duman, en lag som belade ”inkorrekt information” om kriget i Ukraina med straff på upp till 15 års fängelse. En så självklar sak som att kalla kriget för just ”krig” blev ett brott.

Detta blev dödsstöten för de få oberoende medier som fanns i landet.

På tv-kanalen Dozjd insåg ledningen att det var omöjligt att fortsätta sända. Alla journalister sade upp sig, alla konton på Youtube och i sociala medier släcktes ner.

I Tbilisi har Anna Mongajt ingen redaktion att luta sig mot – hon får göra det mesta själv. Bara en sminkös och en tekniker finns på plats i den enkla studion. Foto: Beatrice Lundborg

På skärmen övergick Dozjd till att sända svartvita bilder från Tjajkovskijbaletten ”Svansjön”, precis som sovjetisk tv brukade göra när någon ledare hade gått bort.

Ryska tv-tittare är i dag hänvisade till Putinlojala propagandister som Vladimir Solovjov, Margarita Simonjan och Dmitrij Kiseljov om det ”nazistiska” Ukraina, om krigets nödvändighet och om det genomruttna västerlandet.

Eller så ser de underhållning som Ja ne gej (”Jag är inte gay”), en dokusåpa där åtta unga män inlåsta på en lyxresort ska försöka lista ut vem av dem som är homosexuell. Den som gissar rätt vinner motsvarande 300 000 kronor.

Dozjd var en annan typ av kanal.

Och när den stängde valde de allra flesta anställda att lämna landet, eftersom de med goda skäl fruktade att stämplas som ”landsförrädare”, trakasseras och hamna i fängelse.

– Den risken var akut. Vi hade ju rapporterat om kriget i en vecka, med korrespondenter på plats i Ukraina. Vi hade definitivt brutit mot de nya lagarna – vilket varje journalist med självaktning måste göra, säger Anna Mongajt.

Foto: Beatrice Lundborg

Hon är – eller var – en av Dozjds mest profilerade reportrar, som under flera år har bevakat politik och även varit programledare för Rysslands första feministiska pratprogram.

Vi träffar henne i Georgiens huvudstad Tbilisi, där många ryska journalister har funnit en fristad.

– Jag tog med familjen, man och två barn. Vi lämnade allt, hade ingen tid att tänka. Flygbiljetten hit kostade 7 000 dollar, via Baku och Dubai.

Vi följer Anna Mongajt till ett slitet kontorshus i västra Tbilisi där hon flera kvällar i veckan hyr en enkel tv-studio. Härifrån strömmar hon Vsja takaja Mongajt, en ny talkshow som sänds via Youtube.

Detsamma gör flera gamla kolleger, bland andra Dozjds chefredaktör Tichon Dziadko som sänder en pratshow från Tbilisi tillsammans med sin fru Katerina Kotrikadze. Åter andra medarbetare sänder från platser som Istanbul och Tel Aviv.

– Jag känner att vi har en mission. Vi förmedlar ett budskap till de ryssar som är emot kriget – ni är inte ensamma, säger Anna Mongajt.

Georgiens huvudstad Tbilisi. Hit har tiotusentals ryssar, många av dem motståndare till Putins regim, flytt efter Rysslands invasion i Ukraina. Foto: Beatrice Lundborg

Problemet är ändå kanske just detta – att Dozjd-journalisterna predikar för de redan frälsta, de som är i opposition. De når i mindre grad den stora medelklasspublik som följde kanalen när den var kvar i Moskva.

Det var länge en offentlig hemlighet att även medlemmar av Putin-eliten brukade se på Dozjd för att få veta vad som verkligen händer – till och med förre presidenten Dmitrij Medvedev gjorde det.

I dag sitter kanalens firade tv-ankare och sänder från hyrda lokaler, utan redaktioner, utan producenter. Endast en sminkös finns till hands när Anna Mongajt ska sända. Allt annat får hon ordna själv.

Och skillnaden i räckvidd är enorm. Under den första veckan av kriget, när redaktionen ännu fanns kvar i Moskva, nådde den enligt chefredaktören Dzjadko 25 miljoner tittare dagligen – en siffra som möjligen är något överdriven.

I dag når Anna Mongajt oftast några tiotusental med sina lågbudgetprogram. Ibland uppåt 100 000 och enstaka tillfällen, som under den ryska segerdagen den 9 maj, över 200 000.

Foto: Beatrice Lundborg

Just denna dag strömmade hon bilderna från Röda torget i Moskva, inklusive Vladimir Putins tal till nationen. Flera gånger lät hon andra journalister och experter komma in via videolänk från Ryssland och kommentera.

Även en modig utsänd reporter rapporterade direkt från Novyj Arbat, en stor gata i Moskva där militärparaden passerar efter ceremonierna på Röda torget.

Han intervjuade vanligt folk på plats och frågade vad de ansåg om segerdagen och kriget – eller rättare sagt ”händelserna i Ukraina”. De flesta svarade att de stöder kriget och stöder sin president.

Anna Mongajt gick in och kommenterade själv.

”Jag minns själv hur man såg på de där missilerna som åkte förbi, bara som en sorts utställning. I dag ser man dem för vad de är, som dödsbringande vapen. Att folk kan jubla åt det i dag är obegripligt när vi ser bilderna på människolik, på förstörda hus i Ukraina.”

Foto: Beatrice Lundborg

Kommer den ryska allmänheten någonsin att få veta sanningen om kriget?

Jag frågar Anna Mongajt hur hon ser på framtiden för ryska oberoende medier. Hon är pessimistisk.

– Ja, det är mycket svårt för oss att nå fram. Så kommer det att vara ett tag. Men vi hoppas snart kunna etablera Dozjd igen, i ett europeiskt land. Jag säger inte vilket.