Ryssland evakuerar byar efter attacker från motståndsgrupper

Under måndagen kom en rad rapporter om attacker mot byar i Graivorondistriktet i Belgorodregionen som gränsar till Ukraina.

Enligt ryska källor, som citeras av Reuters, ska åtta personer ha skadats och tre hus och administrativa byggnader ha träffats. En kvinna ska ha skadats allvarligt. Dessutom uppger guvernören i Belgorodregionen att en ukrainsk drönare skjutits ned över byn Antonovka.

Senare på dagen rapporterade nyhetsbyrån AFP att myndigheterna börjat utrymma delar av distriktet och att industrier som använder sig av kemikalier, sprängmedel, radioaktivt material och kemiska och biologiska substanser har stängts av säkerhetsskäl.

– Situationen börjar bli mycket svår och jag hoppas att vår militär kommer att slutföra sin uppgift så snart som möjligt, sa guvernören Vjatjeslav Gladkov.

Belgorods guvernör Vjatjeslav Gladkov. Foto: Tass

Förutom den ryska armén deltar också gränsvakter, personal från presidentens särskilda styrka och enheter från den federala säkerhetstjänsten FSB i försvaret av området.

Vad som egentligen hänt vid gränsen mellan Ryssland och Ukraina är som så ofta svårt att säga. Enligt ryska medier och företrädare för regimen var det ukrainska sabotagegrupper som tog sig in i Belgorodområdet. Enligt Ukrainas underrättelsetjänst rörde det sig om ryska motståndsgrupper, som vill störta president Putin, som genomförde attackerna och att de ska ha agerat på egen hand.

En av grupperna, som på engelska kallas The freedom for Russia legion, påstod sig under måndagen ha ”befriat” ett mindre samhälle i Belgorodområdet. Attacken på ryskt territorium ska ha genomförts tillsammans med en annan rysk motståndsgrupp, The Russian volunteer corps. Det skriver gruppen på sin Telegramkanal:

”Volontärkåren är tillbaka i Ryssland och är beredda att gå med i kampen. Vi kommer att vinna tillbaka fosterlandet!”

Motståndsmännen säger också i en video, som citeras av den ukrainska nyhetssajten Hromadske:

”Invånare i Ryssland! Vi är ryssar precis som ni. Den enda skillnaden mellan oss är att vi inte längre ville rättfärdiga brottslingars handlingar under Rysslands makt utan har tagit till vapen för att försvara vår frihet och din. Putins Ryssland har ruttnat från korruption, censur och förtryck.”

Dmitrij Peskov, talesperson för Rysslands president Vladimir Putin, beskrev på måndagen attackerna in på ryskt territorium som ett sätt att för Ukraina att ”minimera den politiska effekten av förlusten av Bachmut”, skriver Ria Novosti. Ukraina har å sin sida inte erkänt att Bachmut skulle ha förlorats.

Dnipro angreps under måndagen av ryska luftstridskrafter. Foto: J. Daniel Hud/TT

Striderna i östra Ukraina fortsatte under måndagen och enligt den ukrainska generalstaben ska 25 strider ha utkämpats med Bachmut och Maryinka som fokus, skriver ukrainska Interfax. Enligt Ukraina ska ryska angrepp också ha slagits tillbaka i Novokaolynove och Vodian.

Enligt generalstaben fortsätter striderna om Bachmut trots att Jevgenij Prigozjins privatarmé Wagner hävdat att man nu kontrollerar hela den totalförstörda staden.