Ryssland hotar med nya attacker mot Kiev

Under fredagen angrep ryska armén vad man säger var en militär anläggning för produktion och reparation av luftförsvarssystem i utkanten av Kiev. Attacken utfördes som ett svar på vad Ryssland påstår är en serie attacker från Ukraina in på ryskt territorium.

Enligt ryska statligt kontrollerade medier ska Ukraina ha beskjutit samhället Zhuravlevka söder om Belgorod samt byn Klimovo längre västerut. Ukraina har nekat till anklagelserna och i stället sett attackerna mot Kiev som ett svar på att flaggskeppet Moskva sjönk i Svarta havet på torsdagen. Ukraina menar att Moskva sänktes sedan fartyget träffats av beskjutning från ukrainsk militär. Ryssland hävdar å sin sida att Moskva sjönk i hårt väder efter en olycka ombord där ammunition exploderat.

Området väster om Kiev har redan varit hårt utsatt av ryska attacker och på fredagen rapporterade Kievs polischef, Andrij Nyebytov, att man hittills tagit hand om kropparna efter 900 civila. Av dessa ska fler än 350 ha hittats i Butja.

– När vi har röjt bort rasmassorna efter bombningarna mot Borodianka och Makariv kommer vi att hitta flera döda, säger Nyebytov till ukrainska Interfax.

Under fredagen rapporterade Reuters att rysk artilleribeskjutning av staden Charkiv hade dödat sju personer varav ett barn.

Under fredagen fortsatte också striderna i Mariupol i sydöstra Ukraina. Bland annat pågick strider omkring ett stålverk nära hamnen.

– Situationen i Mariupol är komplicerad och svår. Striderna fortsätter och den ryska armén fortsätter att sätta in nya styrkor. Men ännu så länge har ryssarna inte lyckats ta hela staden, sa Ukrainas försvarsminister Oleksandr Motuzyanyk vid en presskonferens på fredagen.

Den humanitära situationen i Mariupol är fortsatt mycket svår och en av dem som lyckats fly beskriver det hon var med om för CNN:

– De var galna, som nazister under andra världskriget, berättar Katja Erskaja för tv-bolaget.

Under lördagen anländer en ny leverans av amerikanska vapen till Ukraina. Det rör sig bland annat om haubitsar och ammunition till dessa liksom olika typer av radar. Vapnen lämnas till ukrainsk militär vid gränsen och förs sedan in i landet, skriver CNN. Under fredagen sa också Tysklands förbundskansler Olaf Scholz att han vill satsa ytterligare motsvarande 20 miljarder kronor på ny militärutrustning, den största delen av summan på sådant som kan skickas till Ukraina, skriver Reuters.