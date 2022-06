Ryssland intar flera samhällen vid Sievjerodonetsk

Hårda strider står just nu kring städerna Sievjerodonetsk och Lysychansk i östra Ukraina och flera mindre samhällen har fallit under den ryska arméns kontroll. Enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war rör sig ryska trupper ”framgångsrikt” mot Lysychansk från söder.

Uppgiften styrks av ukrainska uppgifter:

– De ryska trupperna närmar sig Lysychansk och intar näraliggande samhällen. Situationen i östra Donbass är extremt svår, säger Luhanskregionens guvernör Serhij Hajdaj till Kyiv Post.

Lysychansk utsattes på onsdagen för ett omfattande artilleriangrepp understött av flygbombningar och beskjutning från stridsvagnar.

Förödelsen är stor efter rysk beskjutning av staden Sievjerodonetsk. Foto: TASS

Läget är liknande i Sievjerodonetsk där gatustriderna fortsätter och där 568 civila fortfarande inte har kunnat lämna Azotfabriken där de sökt skydd.

Enligt chefen för områdets militärdistrikt har samhället Toshkivka, med omkring 5 000 invånare och som ligger utanför staden, intagits av ryssarna. Den ryska militären hävdar att man också tagit Mala Dolyna och Pidisne, skriver Kyiv Post.

Ryska styrkor beskjuter också samhällen i Donetsk- och Zaporizhiaområdet.

Samtidigt sker de ryska attackerna till ett högt pris, konstaterar BBC Russia. Nya rekryter ges bara mellan tre och sju dagars träning innan de skickas till fronten och legosoldater som Wagnergruppen har på många platser ersatt den statliga armén.

Ryska soldater som BBC talat med vittnar om hur de lockas till striderna med hög lön, gratis mat och resor.

– Jag antogs utan någon medicinsk kontroll, av allt att döma hade de bråttom, säger soldaten Dmitrij till BBC.

– När vi kom fram fick vi ingen utbildning i taktik, det var en chock, säger han.