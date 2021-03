Ryssland kallar hem sin ambassadör från USA

Det amerikanska underrättelseorganet Office of the Director of National Intelligence (ODNI) lade på tisdagen fram en rapport, där man anklagar Ryssland för att ha försökt påverka presidentvalet 2020. President Putin ska både ha känt till och sannolikt själv styrt operationen.

I en intervju med ABC News på onsdagen sade USA:s president Joe Biden att Putin kommer att få ”betala ett pris” för sin inblandning i valet. Samtidigt svarade han ja på en fråga om han anser att Putin är en mördare.

Ryssland har nu beslutat att kalla hem sin ambassadör Anatolij Antonov från Washington, för samråd om landets framtida relation med USA. Ryska UD uppger att man vill försäkra sig om att de bilaterala relationerna inte försämras ytterligare, skriver Reuters.

