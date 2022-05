Rysk framryckning i Luhansk

Stora delar av provinsen Luhansk, i nordöstra Ukraina, är nu under rysk kontroll. Framryckningarna mot Sievierodonetsk har under det senaste dygnet intensifierats och sannolikt kommer försöken att inta staden att fortsätta, skriver den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW, i sin senaste uppdatering.

Regionens guvernör, Serhiy Haidai, uppger att det ryska anfallet sker från fyra olika håll, men att styrkorna trots upprepade försök inte lyckats ta sig in i Sievierodonetsk.

En av två viktiga broar över floden Severskyj Donets som förbinder Sievierodonetsk med staden Luhansk förstördes på lördagen av ryska styrkor. Attacken gör det särskilt svårt för Ukraina att försvara Severodonetsk, som av ISW beskrivs som Ukrainas sista fäste i regionen.

– Situationen i Donbass är extremt svår. Som under föregående dagar försöker den ryska armén att attackera Slovjansk och Sievierodonetsk, sade landets president Volodymyr Zelenskyj i sitt nattliga tal på lördagen.

Även om attacker förekommer i andra delar av landet koncentreras kriget sedan sena mars till just Donbassregionen, som utgörs av provinserna Luhansk och Donetsk. Vladimir Putin gjorde då, efter flertalet misslyckade försök att inta huvudstaden Kiev, klart att han i första hand vill ”frigöra”, det vill säga kontrollera, det utpekade området.

Ryskstödda separatister kontrollerade redan innan invasionen delar av Luhansk och den angränsande Donetsk-provinsen, men Moskva vill lägga beslag på det återstående ukrainska territoriet i regionen, skriver Reuters.

I ett tv-sänt tal signalerade president Zelenskyj på lördagen att han är redo för nya fredssamtal med Ryssland, rapporterar The Guardian. Under våren rapporterades om små trevande framsteg under mötena mellan ryska och ukrainska delegationer, tills dess att Mykhailo Podolyak, en ukrainsk förhandlare, i förra veckan meddelade att de satts på paus.

Enligt ett uttalande från Kyrylo Budanov, chef för Ukrainas underrättelsetjänst, är de inte villiga att ge upp någon del av landet i förhandlingarna.

Till Wall Street Journal säger han att Ukraina kommer att slåss tills dess att Ryssland lämnat landet och han inkluderar även Krimhalvön, som illegalt annekterades av Ryssland 2014. På nytt vädjar Ukraina om vapen från väst, och mer specifikt efterfrågar Budanov olika robotsystem, tungt artilleri och attackflyg.

– Vi har redan inlett en offensiv på vissa platser, men en storskalig offensiv utan dessa vapen kommer att bli svårt, säger han till tidningen.

På torsdagen godkände USA:s president Joe Biden ett nytt stödpaket, det andra amerikanska i ordningen, värt motsvarande 400 miljarder kronor, något som hans motsvarighet Zelenskyj uppmärksammade i natt.

– Det är ett historiskt bidrag till att skydda den europeiska friheten, sade han.

Invid Svarta havet har Ryssland för andra gången hävdat kontroll över den ukrainska industristaden Mariupol efter att det sista försvaret som förskansat sig inne i stålverket Azovstal, enligt det ryska försvarsdepartementet har gett upp. Det rör sig om cirka 2 500 man som Ryssland påstår sig ha fört bort, rapporterar AP.

När Moskva i april utropade seger i Mariupol tillbakavisades uppgifterna av Ukraina, och så länge motståndet funnits kvar har Ryssland behövt avsätta vapen och energi till att hålla liksom anfalla det enorma stålverket.

I staden – eller det som efter närmare tre månaders strider finns kvar av den - uppges omkring 170 000 civila vara kvar. Otaliga evakueringsförsök har upprättats och misslyckats under ockupationen, som ska ha kostat över 20 000 civila liv, enligt AP.

Minst 3 838 civila har dödats i kriget till och med den 19 maj, inklusive 69 barn. Därutöver har 4 351 personer skadats, enligt FN.