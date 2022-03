Ryssland och Ukraina drar paralleller till Hitler – och Israel slits mellan öst och väst

Vladimir Putin har svurit att avnazifiera Ukraina, och Volodomir Zelenskyj har liknat den ryska arméns framfart vid den tyska arméns illdåd i Ukraina sommaren 1941. Tendensen har mött skarp kritik från judiska organisationer – och försynt kritik i Israel, där ledande politiker uttrycker sitt stöd för Ukraina utan att kritisera Putin. Förre israeliske överrabbinen Meir Lau, 85, som överlevde Förintelsen som barn, klandrade på fredagen Zelenskyj för ”illa övertänkta jämförelser mellan då och nu”.

Zelenskyj, som uttryckt sin besvikelse över Israels ljumma stöd till Ukraina, gjorde i tisdags stor sak av att ryskt artilleri skulle ha skadat monumentet i Babij Jar, som rests till minne av en nazistisk massaker på judar utanför Kiev 1941. Men en israelisk korrespondent, Ron Ben-Yishai, tog sig till platsen och kunde visa att rapporterna om förödelse var överdrivna eller påhittade.

Det officiella Israel navigerar med stort obehag i den nya geopolitiska verkligheten. Israels undfallenhet inför Putins regim grundmurades under förre premiärministern Benjamin Netanyahus tolv år vid makten. Hans nära vänskap till Putin var en tillgång för Netanyahu, dels för att Putin lät Israel bomba iranska mål i Syrien, dels därför att de bägge har samma inställning till mänskliga rättigheter. Under en av valkampanjerna 2020 tapetserades israeliska väggar med mammutporträtt av Netanyahu tillsammans med Putin och Donald Trump, under rubriken ”Världens främsta”.

En annan vinkel till konflikten är ryska oligarkers privata band till Israel. Flera personer som blivit rika under den putinska kompiskapitalismen har israeliska pass och intressen i Israel. Den mest omtalade just nu är Roman Abramovitj, oljemagnaten som nu tvingas sälja fotbollslaget Chelsea. Abramovitj har via tre företag, registrerade på Jungfruöarna, skänkt enorma belopp till extrema israeliska bosättarorganisationer, bland annat till El’ad, som arbetar för att få bort de palestinska invånarna från Jerusalem-kvarteret Silwan.

Samtidigt har Abramovitj öst pengar över Förintelsemuseet Yad Vashem i Jerusalem. Häromdagen, då det stod klart att Israel kommer att tvingas avstå från stora pengar då Putins gunstlingar hamnar under sanktioner, vädjade Yad Vashems chef, förre bosättarledaren Danny Dayan, till regeringen att försöka utverka dispens för Abramovitj så att han kan fortsätta donera till institutionen.

Dayans förslag väckte förakt och munterhet, och flera israeliska lagstiftare vill nu förstatliga Yad Vashems ekonomi, för att hindra figurer som Abramovitj att ”tvätta” sin image med donationer dit.

Den israeliska koalitionens skräck för att irritera Putin kommer att straffa sig mycket snart, menar israeliska bedömare. USA och Europa har länge visat förståelse för Israels gemytliga relationer till Putin, men nu är det slut med det. Häromdagen, då CNN:s Christiane Amanpour och hennes gäst i studion, USA:s förre försvarsminister William Cohen, summerade Israels agerande, var det med tonfall Israel inte hört från USA på mycket lång tid.