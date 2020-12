Ryssland rapporterar kvarts miljon fler döda i år än 2019

Antalet döda per dygn till följd av covid-19 har minskat något sett till hela världen under den senaste veckan. Men läget är fortfarande mycket ansträngt i en lång rad länder.

I Europa fortsätter Belgien att vara det land, vid sidan av San Marino, som har flest avlidna per en miljon invånare. Av de 13 värst drabbade länderna i världen återfinns 12 i Europa.

Storbritannien redovisade på måndagen det högsta antalet bekräftat smittade hittills under pandemin, 41.385, och ytterligare 357 dödsfall under de senaste 24 timmarna och Italien, som hittills bekräftat över två miljoner fall, redovisade på måndagen ytterligare 445 avlidna och Turkiet fortsätter att redovisa runt 250 döda per dygn.

I Ryssland rapporterade landets statistikmyndighet Rosstat på måndagen en överdödlighet på 241.193 personer under perioden april till och med november jämfört med samma period 2019. Hur många av dessa extra dödsfall som kan hänföras till covid-19 är ännu inte klart men siffran är betydligt högre än de 55.265 dödsfall i covid-19 som den ryska regeringen redovisade på måndagen.

Enligt Rosstat avled 35.645 personer till följd av eller med covid-19 bara under november; 19.626 som en direkt följd av sjukdomen, 3.984 sannolikt till följd av sjukdomen och 2.178 då covid-19 påverkat andra sjukdomar som en person haft och då lett till döden. Ytterligare 9.857 personer hade såväl covid-19 som andra sjukdomar som ledde till döden, skriver den oberoende tidningen Novaja Gazeta.

Vaccinering av särskilda grupper har pågått i Ryssland under några veckor, men än så länge i relativt liten omfattning. Från och med i dag, måndag, kan samtliga invånare i Moskva anmäla sig för att få en spruta.

Minst åtta europeiska länder påverkas av en försening i vaccinleveranser från Pfizer, detta till följd av ett ”temperaturproblem”. Enligt Pfizer kommer leveranserna att genomföras under tisdagen istället för under måndagen. Sverige ska inte beröras.

Också i USA, med över 341.000 avlidna, är situationen svår, särskilt i Kalifornien där flera sjukhus nått taket för hur många patienter de kan ta emot. De lokala myndigheterna planerar nu en förlängning av de restriktioner som skulle ha tagit slut under måndagen till att gälla ytterligare några veckor. Även Arizona, Tennessee och Oklahoma är svårt drabbade.

Närmare 120.000 amerikaner är inlagda på sjukhus, varav 29.000 på intensivvård, och fler än två miljoner har fått sin första vaccinspruta.

I Israel beslutade Knesset på måndagen att införa hårda restriktioner under två veckor framåt. Restriktionerna innebär bland annat att ingen får resa mer än en kilometer från sitt hem, inte besöka andra och att en stor del av affärerna kommer att stängas. Samtidigt är Israel det land i världen som har vaccinerat störst del av sin befolkning.

Indien, med 148.000 bekräftade döda, fortsätter att visa en nedåtgående kurva när det gäller antalet avlidna och smittade.