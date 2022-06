Ryssland rycker fram i Sievjerodonetsk – Ukraina tar mark i söder

Sievjerodonetsk i Luhansk-regionen i Donbass i östra Ukraina har under en tid utsatts för konstant rysk artilleribeskjutning och striderna har intensifierats i början av denna vecka.

– Strategin är densamma som i Mariupol, det handlar om att jämna staden med marken. Skillnaden är att Ukraina inte verkar strida till sista man i Sievjerodonetsk, utan det ser ut som att de genomför taktiska reträtter – men beskjutningen är enorm, säger Oscar Jonsson på Försvarshögskolan.

Ryssland kontrollerar nu större delen av staden, enligt flera källor. Guvernören Serhiy Gaidai har sagt att nästan all viktig infrastruktur har förstörts och omkring 60 procent av bostadshusen i staden, skriver Reuters.

Sannolikt är över halva Sievjerodonetsk under rysk kontroll, twittrar det brittiska försvarsdepartementet med hänvisning till underrättelseuppgifter. Striderna har varit intensiva på gatorna under måndagen och tisdagen och ryska styrkor närmar sig stadens centrum, enligt britterna.

Sievjerodonetsk är det sista av Luhanskregionen som Ryssland inte kontrollerar.

Att Ryssland nu fokuserar på Sievjerodonetsk skulle kunna göra att landets styrkor försvagas på annat håll, enligt tankesmedjan ISW. Ryska truppförflyttningar har gjorts från Cherson – vilket Ukraina ser ut att utnyttja, bedömer ISW.

I ett tal på sociala medier på tisdagskvällen sade president Volodymyr Zelenskyj att Ukraina har haft vissa framgångar i Cherson-området.

– Man har sett trupprörelser från Cherson, och det kan vara så att Ryssland räknar med försvararens fördel och att de styrkorna man har kvar kan hålla stången ändå i Cherson. Men hittills är nog de ukrainska framgångarna små då motoffensiven precis startat, säger Oscar Jonsson.

Oscar Jonsson, doktor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Foto: Claudio Bresciani/TT

Samtidigt får Ukraina in mer vapen från väst. USA:s Joe Biden meddelar i The New York Times att USA nu ska skicka avancerade raketsystem till Ukraina.

– De ryska styrkorna har en noterbar grad av utmattning och det finns begränsningar i hur stora markoffensiver de kan genomföra. Ukraina får större vapensystem, men det kan ta tid att implementera dessa med transporter och utbildning, säger Oscar Jonsson.

Han understryker att det är viktigt att förstå att den ryska framryckningen i Sievjerodonetsk är ett resultat av att Ryssland reviderat ner sina krigsmål flera gånger, och gett upp anfall mot bland annat Kiev och Charkiv.

Sannolikt är situationen svår för de civila som är kvar i Sievjerodonetsk. Norska Flyktinghjälpen bedömer att minst 12 000 personer är utan ordentlig tillgång till mat, vatten, läkemedel eller strömförsörjning i staden.

