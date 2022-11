Ryssland sköt robotar för många miljarder

Här slog de ryska bomberna ner

Cirka 100 kryssningsrobotar av typ Kh-101 och Kh-555, samt cirka tio "självmordsdrönare" användes under attacken, enligt Ukrainas flygvapen. Uppåt 80 av dessa ska ha skjutits ner av ukrainskt luftvärn. Dessa regioner träffades.

Källa: Institute for the Study of War. Grafik: DN.