Rysslands krigsspel mot Nato kan påskynda en annektering av Belarus

Över ett dimhöljt fält på det belarusiska slättlandet rullar hundratals stridsvagnar, tunga pansarfordon, raketartilleri och kanonvagnar. En drönare surrar uppe på den grå himlen.

I täten kör en pansarbil prydd med den röda sovjetfanan med hammaren och skäran - en replik av den berömda flagga som planterades på Riksdagshuset i Berlin i maj 1945.

DN är på plats när den stora militärövningen Zapad-2021 avslutas.

Hundratals soldater står i givakt när en man i kamouflageuniform kliver upp på podiet. Det är Belarus försvarsminister, generallöjtnant Viktor Chrenin, som förklarar Zapad-2021 för slutförd.

– Vi har fullföljt vårt uppdrag på en hög nivå. Alla mål träffades och våra uppgifter genomfördes. Vi har ökat kompatibiliteten mellan de militära befälen på olika nivåer, och förbindelserna mellan avancerade system för trupp- och vapenkontroll. Det syftar till att trygga den militära säkerheten för Unionsstaten Belarus-Ryssland, säger Chrenin.

Därefter kommer turen till den ryske vice generalstabschefen Sergej Istrakov, som rakt på sak förklarar målet med Zapad: att ”stärka den förenade unionsstaten mellan Ryssland och Belarus”.

Ytterligare en talare hyllar Zapad och slår fast att ”Belarus blomstrar, är rent och vackert och stiger fram allt starkare”.

Ett vågat påstående med tanke på att Belarus befinner sig mitt i en årslång kris efter förra sommarens fuskval och att regimen troligen aldrig har varit så isolerad och pariastämplad.

Det är däremot är sannolikt att Vladimir Putin har haft en avsikt med militärmanövern - att använda Aleksandr Lukasjenkos försvagade ställning till att påskynda ”integrationen” av Ryssland och Belarus. Strax före övningen fick Putin besök av Lukasjenko i Moskva, och de upprepade det vanliga mantrat om en fördjupad samverkan. Men deras uttalade efteråt var undanglidande. Det var tydligt att någon ”anschluss” av Belarus till Ryska federationen inte är överhängande. Lukasjenko är säkert inte främmande för att offra sitt lands suveränitet, men lär som tidigare förhala alla avtal som ytterligare minskar hans egen makt.

Det officiella syftet med Zapad - vilket betyder ”Väst” - var att pröva förmågan att utkämpa ett krig mot Nato vid Rysslands och Belarus västra gräns. Därför förorsakade krigsspelet en viss nervositet i de Natoanslutna grannländerna Polen, Litauen, Estland och Lettland, där farhågor luftades om att militärövningen kunde användas som en förevändning för interventioner över gränsen.

Nu blev det inga internationella incidenter. Men för Ryssland blev det ändå en imponerande uppvisning av militär hårdvara och förmåga att testa nya militära teknologier - bland annat nya typer förarlösa stridsvagnar.

På skjutfältet ”Poligon nr. 230” i Obuz-Lesnovskyj i närheten av Baranavitjy i västra Belarus kan även mitt otränade öga se att krigsmaterielen är av blandad klass och modernitet.

200 000 militärer sätts in i Zapad

Ryssland och Belarus manöver Zapad 2021 (Väst 2021) omfattar minst 200 000 militärer, 80 flygplan och helikoptrar, fartyg och minst 300 stridsvagnar. Övningen når sin kulmen 10-16 september och ska slå tillbaka anfall från den fiktiva fienden ”Polarstaten”.

Källa: Institute for the study of war