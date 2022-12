Rysslandsexpert: Putin är beredd att gå mycket långt för att vinna kriget

Vladimir Putin har låtit meddela att han inte kommer att hålla sin årliga presskonferens som han genomfört 17 gånger sedan 2001. Han har också sagt att han avstår från att ta frågor via ”heta linjen” där vanliga ryssar har kunnat ställa frågor till presidenten.

Också presidentens linjetal som ska hållas för över- och underhuset ser ut att skjutas på framtiden. Trots att det enligt den ryska konstitutionen ska hållas under året. För Gudrun Persson, vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, är detta ett brott mot författningens anda.

– Presidenten ska lägga fast riktlinjerna för inrikes- och utrikespolitiken och det han säger formuleras sedan till punkter som ska genomföras inom en viss tid. En gång tidigare, 2017, sköt han upp det till mars 2018, precis före presidentvalet. Men egentligen ska det vara ett tal per kalenderår, säger hon.

Gudrun Persson, expert på rysk utrikes- och säkerhetspolitik vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Foto: Robin Bäckman

Vad vinner Putin på att skjuta på talet?

– Tid. Just nu har han ingenting att leverera. Och det är uppenbart eftersom ”heta linjen” och presskonferensen också är inställda att han inte vill prata om kriget, han vill inte få frågor om det som händer i Ukraina eller om mobiliseringen. Då ställer han in.

Trots de tre inställda framträdandena ska man inte dra för vittgående slutsatser kring detta, menar Gudrun Persson.

– Det är inget styrkebesked att ställa in, men att gå vidare och säga att Putins ställning är försvagad, det ska man nog inte göra.

På fredagen utförde ryska styrkor vad som beskrivs som en av de mest omfattande robotattackerna mot Ukraina sedan kriget började. En rad städer och samhällen runt om i landet utsattes för beskjutning. Ukraina uppger att man lyckats skjuta ned 37 av de 40 robotarna, uppgifter som inte har kunnat bekräftas av utomstående. Sammanlagt sköt Ryssland 76 robotar från fartyg i Svarta havet, 60 av dessa sköts ner, uppger ukrainska medier. Trots det dödades flera personer och flera samhällen fick sin el utslagen.

Under de senaste månaderna har hundratals robotar skjutits mot Ukraina samtidigt som experter i väst vid upprepade tillfällen sagt att Ryssland snart kommer att få slut på dessa vapen.

– Detta har såväl den brittiska underrättelsetjänsten som Institute for the study of war sagt sedan i april månad – nu har Ryssland snart slut på sina robotar. Men vi fortsätter att vakna upp till förnyade angrepp över hela Ukraina. Det är något som inte stämmer där. Vi vet inte hur mycket vapen Ryssland egentligen har. Om de skulle varit slut i april–maj, hur kan det då komma sig att det ännu i december genomförs massiva angrepp?

Det är en ganska dyster bild. Du tror att angreppen kommer att fortsätta?

– Det handlar om att Ryssland vill införa en ny säkerhetsordning. Ryssland ska ha rätt att definiera vilka länder som ingår i den ryska intressesfären, Ukraina ska domineras, Nato ska tryckas tillbaka och det auktoritära, totalitära politiska systemet i Ryssland ska erkännas som lika bra som västliga demokratier.

Gudrun Persson ser inte att Ryssland skulle minska attackerna mot Ukraina. Om Putin ska kunna ge ett positivt budskap till senatorerna, parlamentet och till folket så måste han visa upp en framgång. Det gör att kriget kommer att fortsätta med oförminskad styrka:

– Historiskt sett och över tid var Putins storhet att han kunde leverera resultat. Han vann val, ekonomin växte, men från 2011 började ekonomin falla tillbaka och är i dag närmast en krigsekonomi och där censur råder i landet. Nu skulle Putin vilja leverera något positivt, att Ryssland har vunnit något.

Vad kan vi förvänta oss från Ryssland och Putin fram till dess att han verkligen levererar sitt tal?

– Det beror på vad som händer på slagfältet. I och med utnämningen av general Sergej Surovikin till överbefälhavare för samtliga ryska styrkor i Ukraina tog Generalstaben över kriget från säkerhetstjänsten FSB. Och att bomba el- och vattenanläggningar är ett koncept som Generalstaben har utvecklat sedan tidigare. Enligt det ska den typen av bekämpning ske före invasionen. Det är ägnat åt att knäcka den ukrainska kampviljan, men det har inte fungerat hittills utan snarare gjort att folk slutit sig samman, säger Gudrun Persson.

Bachmut i Donetskregionen anfölls med ryska robotar på fredagen. Foto: Genya Savilov/AFP

Vi vill gärna se Putin som desperat, sjuk, berusad. Senast för en vecka sedan när Putin tog emot en grupp militärer vid en ceremoni i Kreml och då skålade med dem. Han höll också ett kort tal och sågs av flera som att han vore berusad. Vad tänker du kring den videon?

– Han var inte berusad annat än möjligen av makt. Videon publicerades i samband med en ceremoni där han delat ut medaljer till förtjänta militärer och det var försvarsministeriets tv-kanal som lade ut den. Allt sådant är totalt regisserat. Hade han varit ens en tillstymmelse till salongsberusad då hade den aldrig kommit ut.

Vill vi se svagheter hos Putin?

– Ja, men där gäller det att stå med båda fötterna på jorden. Det har varit så under nästan hela kriget. Ett tag var han instabil, sedan hade han cancer, sedan hade han ytterligare något. Jag har följt Putin nästan dagligen i över 20 års tid och det är givetvis ingen som vet hur han mår, men det gäller att följa det som händer på slagfältet och så får vi förhålla oss till det.

Men är det ett önsketänkande att Putin skulle vara sjuk eller svag?

– Det är en del av informationskriget, om man nu ska kalla det för det, ett försök att underminera Putins maktställning. Det är mycket brus i krigets dimma.

Gudrun Persson tror heller inte på att Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov skulle vara på väg att omedelbart bytas ut. Något som det ryktats om den senaste tiden. Rykten om att Lavrov velat avgå har pågått i många år. Att byta ut ministrar eller höga militärer mitt under brinnande krig skulle tolkas som en svaghet hos Putin själv. Det vill presidenten undvika.

Men hur desperat kan Putin bli? När han väl ska hålla sitt linjetal, som inte kan vänta hur länge som helst, då måste presidenten kunna visa upp något tydligt, något som går att ta på. Vad finns det för risker om det fortsätter att gå emot Putin i kriget?

– Riskerna är enorma. Och vi vet ju ännu inte om det skulle bli en direkt konflikt mellan Ryssland och Nato. Men riskerna finns och det är ett helt oförutsägbart läge just nu, säger Gudrun Persson.

Hur mycket spelar Putins egen självbild in i vad som händer i kriget? Att han ser sig som en person som levererar och är framgångsrik?

– Han har satsat allt på det här kriget och på att gå till historien som den som återupprättade det ryska imperiet. Putin är beredd på att gå mycket långt för att uppnå det målet. Hur långt han kan tänka sig gå, det vet vi inte. Men Putin ser väst som svagt och spelar på att han har tiden på sin sida, att väst inte kommer att kunna hålla ihop i längden, att stödet till Ukraina försvagas ju längre tiden går.

President Putin under sitt möte på torsdagen när han stakade ut Rysslands ekonomiska mål för 2023. Foto: Mikhail Metzel/AFP

I torsdags stakade Putin ut en ny ekonomisk politik där han lovade att Ryssland ska göra allt från att höja minimilönerna, att utplåna fattigdomen, att Ryssland ska bi ledande när det gäller artificiell intelligens och även på datorer. Löften som kan bli svåra att leva upp till, säger Gudrun Persson:

– Putin har suttit vid makten över tjugo år och trots det har antalet som lever under existensminimum ökat i Ryssland. Och att bli ledande på ai när man har skurit av sig från samarbete med väst, det är inte realistiskt. Att uppnå det är ännu svårare i dag än det varit tidigare. I och med kriget är Rysslands isolering, och självisolering, påtaglig vilket gör det mycket besvärligt.

Hur skulle du summera Putins ställning just nu?

– Vi står mitt i ett brinnande krig med ytterst osäker utgång. Riskerna framöver är formidabla. Jag kan inte se att Putin skulle vara försvagad även om det är ett svaghetstecken att de här framträdandena inte blir av. Det är ingen ledare fylld av självförtroende som ställer i dem.

– Men Putin måste vinna på något sätt eller få något som han kan kalla en seger. Det säger oss att vi står iför en mycket långvarig konflikt. Och de skador, materiellt, ekonomiskt, mänskligt, kulturellt, som Ryssland har tillfogat Ukraina skapar sår som det kommer att ta generationer att läka, om det alls är möjligt.