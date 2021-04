S'bu Zikode gör uppror mot fattigdomen i kåkstäderna

Regeningens pris för mänskliga rättigheter

Per Anger-priset är svenska regeringens internationella pris för mänskliga rättigheter och demokrati. Priset instiftades 2004 för att uppmärksamma de insatser diplomat Per Anger gjorde under andra världskriget då han räddade ungerska judar undan Förintelsen. Forum för levande historia har regeringens uppdrag att årligen dela ut priset.

”I år går Per Anger-priset till en man som gör uppror mot fattigdomen. Han kämpar för de fattigaste av de fattiga i Sydafrika, för deras rätt till ett hem och ett värdigt liv. Trots hot och våld fortsätter han att vara en röst för deras rättigheter. Han är en sann människorättskämpe”, säger Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för levande historia.