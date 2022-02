Så anklagas Boris Johnsons fru för den politiska krisen

I december 2019 vann Boris Johnson en jättelik majoritet i det brittiska parlamentet. Oppositionen låg i spillror. Det såg ut som om de närmaste tio åren i brittisk politik skulle definieras av borisismen, en ideologi som ingen visserligen visste vad den stod för, men som för bara 24 månader sedan tycktes ostoppbar.

Två år senare sitter samme premiärminister ensam på Downing Street 10 utan fungerande politisk operation. En politiker känd för att kunna skaka av sig vilken skandal som helst har de senaste månaderna visat sig oförmögen att göra precis detta. Korruptionsskandaler och inte minst avslöjanden om fester på Downing Street 10 under pandemin har förföljt honom i månader.

”Även Johnsons närmaste beundrare är förstummade över hur en erfaren politiker på så kort tid har kunnat orkestrera en sådan extraordinär uppsättning politiska självmål”, skrev journalisten och författaren Tom Bower i The Spectator.

Om Boris Johnson har förlorat sin definierande politiska styrka – förmågan att komma undan med nästan vad som helst – måste någon ha klippt av honom håret. Inte i bokstavlig mening, utan i biblisk. Någonstans lurar rimligen en svekfull Delila i skuggorna.

I Storbritannien har misstankarna fallit på Carrie Johnson.

”När den definitiva historien om Boris Johnson skrivs kommer hans skilsmässa från Marina Wheeler år 2019 efter 27 års äktenskap att betraktas som början till hans fall”, menar Tom Bower, som skrivit en biografi över Boris Johnson.

Boris Johnsons ex-fru, Marina Wheeler, i Olympic Stadium i London, 2012. Foto: John Stillwell/AP

Hade Boris Johnson inte skilt sig från sin intelligenta och balanserade juristhustru och dragit iväg med en 24 år yngre, party-älskande pr-kvinna med politiska ambitioner hade inget av detta hänt, heter det allt oftare.

Det konservativa partiet hade inte funnit sig självt med en historiskt stor majoritet i parlamentet, samtidigt allt för handlingsförlamat av skandaler för att kunna göra något av den.

Till och med den allmänt gröna profil som Boris Johnson har fått kritik för från partihögern går att spåra tillbaka till Carrie Johnson, menar en del. Boris Johnsons nya fru är ju en av dessa moderna 31-åringar som brinner för klimatfrågor och feminism och tycker att män ska byta blöja på sina egna barn. Tom Bower förfasar sig över ryktena att Johnson har tvingats byta blöja på sin yngste son: ”Resultatet är en utmattad premiärminister i behov av ett riktigt hem och regelbundna måltider.”

Detta skulle man kunna säga är den konservativa kritiken av Carrie Johnson.

Nästa vecka kommer en hel bok av Lord Ashcroft att publiceras om Carrie Johnsons politiska inflytande ”First Lady: Intrigue at the Court of Carrie and Boris Johnson”. Och i The Times debatterar feministiska kolumnister om man kan diskutera en hustrus eventuella makt över sin man utan att falla in i sexism. Carrie Johnson är onekligen en politisk spelare. Hon har haft inflytande både över politiska tillsättningar och över policy. Ska man inte få prata om det?

Boris Johnsons tidigare rådgivare, Dominic Cummings, skräder inte orden mot sin tidigare arbetsgivare. Foto: Tayfun Salci/TT

Inte minst har Carrie Johnsons långa och infekterade konflikt med Boris Johnsons tidigare rådgivare Dominic Cummings bidragit till en situation där den senare nu gör allt för att avsätta premiärministern.

”Det babblande fanskapet har inte testiklar nog att stå upp mot sin fru”, skrev Cummings nyligen om premiärministern. Det är så att säga tonläget i den här debatten.

Storbritannien hade inte varit Storbritannien om alltihopa inte hade lett till historiska jämförelser. År 1533 skilde sig Henrik VIII från Katarina av Aragonien och gifte sig med Anne Boleyn. Den nya drottningens inflytande bidrog till att England gjorde slut med den katolska kyrkan i Rom: brexit nummer ett, skulle man kunna säga.

Men folket hatade Anne Boleyn. De kände lojalitet med den tidigare drottningen och det hela slutade med att Henrik VIII lät halshugga Anne Boleyn en majdag på Towern nere vid Themsen.

Vad gör man inte för att markera ny politisk inriktning.

Rädslan för att mannen på tronen i själva verket är kontrollerad av en viskande kvinna i skuggorna är så att säga gammal. Fysisk närhet till den högsta makten har nästan alltid varit viktigt i politiken: rådgivare slåss om att stå närmast kungen vid hovet.

På det moderna Downing Street 10 kan de trängas i klungor utanför premiärministerns kontor när de får nys om ett viktigt möte. Sedan kommer stabschefen ut och pekar på vem som ska släppas in. Du måste vara nära för att få inflytande Och vem är egentligen fysiskt närmast kungen om inte drottningen?

Anne Boleyn, den engelske kungen Henrik VIII:s andra hustru. Foto: TT

Det handlar inte ens om sex. Anne Boleyn införde inte protestantism i England genom att introducera tidigare okänd fransk sexuell praktik (oralsex) på de brittiska öarna (även om det finns historiska teorier om den saken).

Det handlar om intimitet. Om att män fortfarande inte tillåts uppleva känslomässig intimitet med särskilt många personer i sitt liv. Kvinnor uppfostras till att skapa och upprätthålla den typen av band till många personer. Män i maktpositioner lever däremot i en värld där deras relationer till andra män nästan alltid karaktäriseras av konkurrens. Om de upplever verklig känslomässig intimitet med någon är det i många fall bara med sin partner.

Drottningen kan därför få väldigt mycket makt.

Det gör kungen utlämnad.

”Varje styrka och svaghet i Boris liv kretsar kring hans förhållande till kvinnor”, skriver Tom Bower.

Kanske säkrast att hugga huvudet av drottningen ändå.

Det är vad Carrie Johnson upplever. Hon kallas för ”prinsessan nöthjärna”, och förstås de vanliga tillmälena: ”häxa” eller ”bitch”.

Premiärministerns fru må mycket väl ha politiskt inflytande. Men det innebär inte att hon har det politiska ansvaret. Oavsett om Carrie Johnson har lobbat sin man om alltifrån klimatpolitik till behovet av att ha fest mitt i pandemin är Boris Johnson fullt förmögen att säga nej.

Det skulle man i alla fall kunna tycka.

Fast rädslan för den viskande kvinnan bakom tronen handlar just om att kungen inte är förmögen att säga nej. Kungen har blivit förtrollad. Anne Boleyn anklagades för häxkonster. Henrik VIII kunde inte säga nej, vilket på ett smidigt sätt befriade honom från politiskt ansvar för allt som han hade gjort under hennes inflytande.

Onekligen praktiskt.

Läs mer:

Katrine Marçal: Boris Johnsons politiska öde är nu i det konservativa partiets händer

Katrine Marçal: Festskandalen är politiskt dödlig för Boris Johnson

Katrine Marçal: Från den brittiska monarkins omslagspojke till misstänkt sexförbrytare