Så används diktatorn som spelbricka i kriget

I en färsk analys skriver den amerikanska försvarstankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) att ryska tjänstemän konsekvent genomför informationsoperationer som antyder att belarusiska markstyrkor kan komma att ansluta sig till Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

”Belarusiska ledare, däribland Belarus president Alexander Lukasjenko, spelar ibland med i dessa informationsoperationer. Syftet med de här ansträngningarna är att placera ukrainska styrkor vid den belarusiska gränsen för att hindra dem från att förstärka ukrainska operationer någon annanstans”, skriver ISW.

Den ukrainska armén fokuserar just nu på att återta ryskockuperat territorium i sydöstra Ukraina och har haft betydande framgångar under hösten.

Enligt tankesmedjan är det utomordentligt osannolikt att Belarus invaderar Ukraina inom överskådlig framtid. Ett ingripande skulle försvaga diktatorn Lukasjenkos säkerhetsapparat och kan resultera i mer inhemska oroligheter. Det skulle också underminera hans trovärdighet som ledare för en självständig stat – det skulle bli uppenbart att Ryssland har lyckats få full kontroll över Belarus.

Belarus president Alexandr Lukasjenko i möte med Rysslands president Putin i Moskva förra året. Foto: Michail Voskresenskij/AP

I början av den fullskaliga invasionen i februari upplät Belarus sitt territorium åt ryska trupper som gick in i Ukraina norrifrån. Under kriget har ryssarna även beskjutit Ukraina från belarusisk mark, använt landets järnväg för att förflytta trupper och sjukhus för att vårda skadade soldater.

Med tanke på att Belarus stridskrafter är ytterst begränsade skulle ett ingripande inte åstadkomma mer än att Ukraina tillfälligt drar bort delar av sina markstyrkor och materiel från nuvarande frontlinjer, skriver ISW.

Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet, håller med om ISW:s analys om att Ryssland vill locka bort ukrainska styrkor från fronterna i södra och östra Ukraina.

– Syftet som jag tolkar det är hålla frågan om Belarus deltagande aktuell, för att Ukraina inte ska slå sig till ro utan behöva fördela sin uppmärksamhet, säger han.

Han delar också ISW:s slutsats att det inte skulle ha någon avgörande betydelse för kriget om Belarus anfaller norrifrån.

– De belarusiska styrkorna är för få och för svaga. Det rör sig om bara sex manöverbrigader, cirka 45 000 aktiva soldater. Dessutom kräver det ganska mycket koordination att anfalla tillsammans med de ryska styrkorna. Jag har svårt att se att de kan åstadkomma det.

Ryska soldater tränar på belarusiskt territorium i november. Bilden är tagen av ryska försvarsministeriets presstjänst. Foto: Ryska försvarsministeriets presstjänst via AP

Enligt Jakob Hedenskog finns det en rad skäl till varför Belarus inte vill ansluta sig till striderna.

För det första skulle det innebära att landet blir ett legitimt mål för de ukrainska styrkorna, vilket Minsk skulle få svårt att hantera. Belarus har under Lukasjenko fokuserat på sin underrättelsetjänst KGB och inhemska säkerhetsstyrkor – inte på militära styrkor som kan hantera yttre hot.

– De har förlitat sig på att Ryssland ska försvara dem vid ett anfall västerifrån. Diktatorer brukar satsa på säkerhetstjänsten och inrikestrupper för att säkra sitt maktinnehav, säger han.

Ett belarusiskt deltagande i kriget skulle också vara väldigt impopulärt bland den egna befolkningen och landets väpnade styrkor. Om de sistnämnda tvingas gå med på att anfalla Ukraina kan det inte uteslutas att det resulterar i oroligheter och uppror mot Lukasjenko, som tidigare har varit föremål för stora protester.

Dessutom finns det belarusier som frivilligt har anslutit sig till de ukrainska styrkorna, vilket i praktiken skulle innebära att landets medborgare krigar mot varandra.

– Det skulle spä på risken för inbördeskrig i Belarus.

Ukrainska styrkor övar i närheten av Tjernihiv nära gränsen till Belarus. Foto: Aleksandr Shulman/AP

Samtidigt är det inte så lätt att anfalla Ukraina norrifrån. Tidigare var gränsen mot Belarus väldigt oskyddad, men efter invasionen i februari har Ukraina kraftigt förstärkt den, bland annat genom att gräva skyttegravar.

Slutligen anser Hedenskog, precis som ISW, att ett belarusiskt deltagande i kriget skulle underminera Lukasjenkos trovärdighet som ledare för en självständig stat.

– Det skulle nog vara det slutgiltiga beviset för att Belarus kraftigt har beskurit sin suveränitet i förhållande till Ryssland. Det är sista spiken i kistan för att Belarus är ett ryskt protektorat och inkorporerat i Ryssland, om inte de jure så de facto.

