Så används ökända bataljonen i ryska propagandan

2014. Krimhalvön annekteras av Ryssland och Ukraina står handfallet inför invasionen. I ren desperation bjuder regeringen in frivilliga från andra länder som vill slåss. Ropet besvaras dels från Baltikum och den ukrainska diasporan i Kanada, men lockar även högerradikala i Ukraina.

Det blir födseln för den numera ökända Azovbataljonen, en högerextrem styrka inom den ukrainska militären som senare ska anklagas för brott mot mänskliga rättigheter av FN. Och som kommer att bli nyckelspelare i Rysslands propaganda om Ukraina.

– Vid den tidpunkten var Ukraina i princip oförberett på en invasion, landet befann sig på randen till ett inbördeskrig och militären hade länge varit dåligt finansierad. Ukrainare hade ingen chans att försvara sig mot en invaderande kärnkraftsmakt, säger Per Anders Rudling som är docent i historia vid Lunds universitet.

Till en början bestod gruppen av olika organiserade högerextrema och ”äventyrare”, som Per Anders Rudling benämner dem. Frivilliga män som inte var särskilt ideologiskt pålästa, men som drogs till adrenalinet och grupptillhörigheten. Bland dessa fanns även svenska och finska högerradikaler som sökte sig till kriget.

– Om man ser på deras bakgrund så är det många som tillhör marginalgrupper, skinnskallar. Sedan är det folk som är vapenkunniga, som gärna klär sig i tajta t-tröjor och poserar med knivar. Det är den estetiken – det här är inga mainstreamtyper, säger han.

”Det är ju inte optimalt att låta antidemokratiska grupper slåss för en demokratisk stat, men kriget har pågått i 8 år och skördat 14 000 liv.”

Azovbataljonen utmärkte sig under striderna 2014, när kaoset var stort och den ukrainska krigsmakten svag. En del av bataljonens medlemmar åkte till Mariupol och Donbas för att slåss mot de Rysslandsorganiserade separatisterna – och vann.

– Mariupol hölls av separatister bara några dagar, och den ukrainska kontrollen kunde återupprättas, inte minst tack vare insatser från Azov. En del av dess medlemmar blev dekorerade, och andra fick en betydande legitimitet för att ha riskerat sina liv för Ukraina, säger Per Anders Rudling.

Snart integrerades gruppen som en del den ukrainska militären, något som inte varit helt okontroversiellt. 2016 släppte FN:s kontor för humanitär hjälp (OCHA) en rapport där man anklagade Azovbataljonen för att ha brutit mot internationell humanitär rätt.

Rapporten beskrev händelser under en period mellan 2015 och 2016 där Azov ska ha tagit över civila byggnader i Ukraina och använt dessa som förråd för sina vapen samt fördrivit invånare efter att ha plundrat deras hem. Rapporten anklagade också bataljonen för att ha våldtagit och torterat fångar i Donbas-regionen. Från den amerikanska kongressens sida har det funnits ett intresse att terrorklassa bataljonen.

I rysk propaganda används den som ett exempel på varför Ukraina behöver ”avnazifieras”.

– Det är ju inte optimalt att låta antidemokratiska grupper slåss för en demokratisk stat, men samtidigt har kriget pågått i åtta år och har skördat över 14 000 liv. Högsta prioritering för Ukraina är inte att rensa ut högerradikaler. Det är en stat som slåss för sin överlevnad. Men problemet är att genom att neutralisera Azovbataljonen, så har Ukraina spelat rätt in i händerna på ryska propagandan.

Historikern Per Anders Rudling säger att diskussionen om Azovbataljonen är svår eftersom den förstärker propagandan som Ryssland har pumpat ut i flera års tid. Foto: Kennet Ruona/Lunds universitet

I ryska medier har bataljonen använts för att rättfärdiga invasionen i Ukraina. Kateryna Boyko som doktorerar vid Uppsala universitet och specialiserar sig på krigsmedier och propaganda menar att Azov kom väl till hands när Ryssland ville tillskriva fienden ett ansikte och ett namn. Särskilt när bataljonen stått i frontlinjen 2014 i Mariupol, fullständigt synlig för propagandan.

– Rysk propaganda skapade en parallell verklighet, en berättelse om Azovbataljonen som den konstanta fienden. ”Vem är ondskan i Ukraina? Azov”. Men alla som är skeptiska till Ryssland benämns som nazister, inte bara högerradikala. Alla på marken som slåss just nu kallas för nazister, säger hon.

Ryssland har sedan invasionen 2022 riktat en rad falska anklagelser mot Ukraina och dess styre. Putin menar att landet måste ”avnazifieras” och ”demilitariseras” och anklagar ukrainska myndigheter för ett folkmord i regionen Donbas, där många rysktalande ukrainare bor. Ryssland har även gett Azovbataljonen skulden för flera attacker under kriget i Ukraina, bland annat mot teatern i Mariupol där hundratals civila hade sökt skydd.

Men bataljonen utgör egentligen en bråkdel av den ukrainska militären med sina drygt 900 medlemmar. Enligt Internationella institutet för strategiska studer (IISS) hade Ukraina sammanlagt 209 000 soldater i aktiv tjänst 2021, och den ukrainska militären beräknas ha fått förstärkning från allierade länder efter Rysslands invasion. Att det lilla fragmentet av styrkan fått så mycket uppmärksamhet sedan invasionens början tycker Per Anders Rudling är problematiskt.

”De porträtteras som allsmäktiga och starka - i flera ryska medier har det skrivits att de å ena sidan förstör Mariupol just, nu men samtidigt sätter upp och planerar för terrorattacker i Lviv. Enligt rysk media är de överallt”, säger forskaren Kateryna Boyko. Foto: Privat

– De samtal jag får just nu handlar nästan bara om Azovbataljonen. Och när jag pratar om de högerradikala i militären spelar jag in i Putins narrativ, trots att de tillhör ett marginellt perspektiv. Så det är en fara att Putin använder nazismen som sin huvudlögn för att invadera Ukraina, säger Per Anders Rudling.

Kateryna Boyko instämmer. Att hela världen känner till Azovbataljonen är en del av den ryska propagandan i sig, menar hon.

– Varje gång vi pratar om Azov så reproducerar vi Rysslands målbild – för problemet är överdrivet. Bataljonen porträtteras som allsmäktig och stark – i flera ryska medier har det skrivits att den å ena sidan förstör Mariupol just nu men samtidigt sätter upp och planerar för terrorattacker i Lviv. Enligt rysk media är de överallt, säger hon.

Men i själva verket är den radikala högern i Ukraina en minimal rörelse som knappt har något parlamentariskt inflytande, menar Boyko. Det största högerextrema partiet Svoboda fick knappt två procent av rösterna i senaste valet och har bara några få mandat i parlamentet.

– Det är en paradox. Om man jämför med andra europeiska länder så utmärker sig Ukraina genom att landet har en mycket mindre högerextrem rörelse än andra länder. Det är en en pool av myter och legitimerande, säger Per Anders Rudling.