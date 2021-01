Så behåller Trump kontroll över högern – med Florida som bas

USA-valet 2020

En kollektiv suck av lättnad hördes i det liberala Washington när Joe Biden hade svurits in som USA:s 46:e president i onsdags.

Känslan i många tv-samtal och tidningskrönikor var att nu går vi tillbaka till ett politiskt normalläge, med diskussioner om sakfrågor i stället för personangrepp, skryt och hotelser.

Kanske, antydde vissa, får landet rentav tillbaka sina gamla vanliga republikaner – konservativa politiker som brinner mer för sänkta skatter än för att bevisa lojalitet mot sin ledare.

Att tio republikaner i representanthuset röstade för att ställa Trump inför riksrätt sågs som ett tecken på att råttorna hade börjat lämna det sjunkande skeppet.

Vågade man till och med hoppas att Trumps 74 miljoner väljare gradvis ska överge de konspirationsteorier som har varit rörelsens livsluft?

Men nej. De förhoppningarna har snabbt kommit på skam.

Åtminstone i Florida.

– Min dröm är att militären kliver fram och griper alla som har försökt krossa presidenten. Jag vill inte ha något blod, men jag vill att militären gör sitt jobb.

Mindre än ett dygn återstår av Donald Trumps tid som president, men Willy Guardiola hoppas fortfarande att han ska klamra sig kvar vid makten.

Guardiola är en 63-årig före detta professionell basketdomare och konservativ aktivist. Vi träffar honom i hans hem utanför West Palm Beach i södra Florida, en halvtimmes bilfärd från Trumps residens i klubben Mar-a-Lago.

Willy Guardiola beskriver sig som ”Floridas största Trumpanhängare”. Han ordnar mottagningskommittéer varje gång Trump flyger in, folk som står längs vägen och viftar med flaggor.

”Trump hade inget med detta att göra. Han sa åt folk att protestera fredligt”

Han arrangerade också en politisk bussresa till Washington den 6 januari, dagen då en mobb bröt sig in i kongressbyggnaden, hotade ledamöter till livet och vandaliserade den amerikanska demokratins innersta rum.

– Det som hände där inne var fruktansvärt, säger Guardiola som hävdar att han inte kände till intrånget förrän han såg det på tv på sitt hotellrum.

– Trump hade inget med detta att göra. Han sa åt folk att protestera fredligt. Jag är övertygad om att det var en fälla.

Det stämmer att Trump yttrade ordet ”fredligt” en gång under sitt en och en halv timme långa tal. Resten av tiden upprepade han lögnen om det ”stulna valet” och hetsade folkmassan att marschera mot Kapitolium och ”slåss som fan”.

Countryslagdängan ”God bless the USA” spelas på Southern Boulevard medan alla spanar efter Trumps bilkortege. Foto: Beatrice Lundborg

Willy Guardiola är motståndare till allt våld och säger att han aldrig har ägt ett vapen. Han har arbetat med hjälpsändningar till föräldralösa barn i Nicaragua och Haiti. Han är vänlig och artig.

Ändå är det sådana som han, inflytelserika aktivister på lokal nivå, som sprider skräck bland många andra konservativa. Han gör det genom att dela in folk i ”riktiga” republikaner och sådana som har svikit Trump.

– När jag tänker på att jag jobbade för Mitt Romneys kampanj i tio månader… Jag skäms. Han är världens värsta förrädare.

Den tidigare presidentkandidaten Romney var den ende republikan som röstade för att fälla Trump i den förra riksrätten 2019. Sedan dess är han hatobjekt i Trumplägret.

En annan numera avskydd person är Mike Pence, den trogne vicepresidenten som vägrade underkänna valresultatet. Mobben i Kapitolium ville hänga honom. Och här i Florida ser vi flera bilar med det gamla kampanjmärket Trump/Pence 2020 – fast med Pences namn överstruket.

Vissa av anhängarna faller i gråt när Trump passerar på sin väg mot hemmet i exklusiva klubben Mar-a-Lago. Foto: Beatrice Lundborg

Alla valda politiker på delstatsnivå i Florida, utom en, är republikaner. Samtliga dessa, från guvernören Ron DeSantis och nedåt, anses ha Trumps stöd att tacka för sina positioner.

Floridasenatorn Marco Rubio, som ställde upp mot Trump i primärvalet 2016, anses däremot sitta löst eftersom han inte röstade för att ifrågasätta valresultatet i de stater Trump hade pekat ut som ”riggade”.

Senatorn fick nyligen påhälsning hemma i Miami av ett hotfullt gäng från högerextrema Proud Boys som påminde om att de ”har koll på honom”.

Ingen politiker i Florida vill bli en ny Romney eller en ny Pence.

– Florida är definitivt ”Trumpland”. Trump har helt och hållet tagit över Republikanerna här, säger Wendy Rhodes, politisk reporter på lokaltidningen Palm Beach Post.

– Bland valda republikaner är det nästan omöjligt att hitta någon som vågar stå upp mot Trump. Han är en väldigt hämndlysten person och han kommer att göra allt för att förstöra en sådan persons karriär.

I Florida är det nästan omöjligt att hitta någon som vågar stå upp mot Trump, säger Wendy Rhodes som skriver om politik i Palm Beach Post. Foto: Beatrice Lundborg

Men det är inte bara expresidenten som skrämmer. Ännu mer kanske hans anhängare.

– Även politiker som stöder Trump, men som kanske inte gör det tillräckligt entusiastiskt, kan stämplas som förrädare. Vissa av dem får ta emot dödshot från sina egna väljare, säger Wendy Rhodes.

Det gäller exempelvis Michael Waltz, en av de 16 republikaner från Florida som sitter i USA:s representanthus. Han har i fyra år varit obrottsligt lojal mot Trump, men valde efter attacken mot kongressen den 6 januari att inte rösta emot godkännandet av presidentvalet i Arizona och Pennsylvania.

Genast fick han stämpeln som svikare.

– Med min bakgrund som specialsoldat är jag van vid dödshot från al-Qaida. Men att få sådana hot från landsmän, till och med från konservativa, det gör mig förkrossad, kommenterade Waltz till en tv-kanal i hemstaten.

Bill Diamond är granne till Trump i exklusiva Palm Beach. Han tycker att presidenten har gjort många bra saker, men beklagar att han inte stoppade attacken mot Kapitolium. Foto: Beatrice Lundborg

Bara inom den absoluta överklassen i Palm Beach hittar vi en högerväljare som vågar ha invändningar mot Donald Trump.

I en överdådig villa vid lummiga Wells Road träffar vi Bill Diamond, en högerman som aldrig skulle nedlåta sig till att vifta med flaggor längs vägen mot Mar-a-Lago.

Diamond är en 84-årig tidigare högt uppsatt tjänsteman från New York, som under många år var högste ansvarig för stadens alla fastigheter och parker. Han hade 200.000 arbetare under sig och dåvarande borgmästaren Rudy Giuliani – i dag Trumps personlige advokat – över sig.

I en intervju med DN:s Björn af Kleen 2017 uttryckte Bill Diamond sin förtjusning över Trumps strikta invandringspolitik och över att han hade fått börskurserna att stiga.

”Upploppet i Kapitolium kommer tyvärr att svärta ner hans eftermäle”

I dag är han inte lika entusiastisk över grannen.

– Visst har han gjort mycket bra, stoppat onödiga regleringar och så. Men det här upploppet i Kapitolium kommer tyvärr att svärta ner hans eftermäle.

Har Trump ansvar för det som hände? frågar jag.

– Ja, han gjorde i alla fall inget för att stoppa det. Och jag tycker över huvud taget hans personlighet har blivit för mycket… allt det här pratet om valfusk. Jag anser att han förlorade valet helt enkelt.

Bill Diamond tyckte mycket om Joe Bidens installationstal och hoppas att den nye presidenten kan ena nationen igen.

Så kan en republikan säga i Palm Beach om han är ekonomiskt oberoende, 84 år gammal och har karriären bakom sig.

Trumpkulten har sitt centrum i området kring Mar-a-Lago, dit expresidenten nu drar sig tillbaka. Överst till vänster i bild: Air Force One går in för landning. Foto: Beatrice Lundborg

Längs Southern Boulevard trängs vi med cirka 1.000 supportrar redo att ta emot Trump på sin sista resa som president.

En grupp sammanbitna män från Proud Boys går förbi i sina svartgula uniformer. Ur bilhögtalare strömmar ”God bless the USA”, countrysångaren Lee Greenwoods patriotiska slagdänga från 1984 som har blivit något av en nationalsång för trumpisterna.

Mindre än en halvtimme av Trumps tid vid makten återstår när hans bil kör förbi. Vi ser honom knyta näven i en kampgest mot fansen genom den tonade glasrutan. Några kvinnor intill mig faller i gråt.

Detta är kultens centrum. Alla jag talar med upprepar de lögner och myter som de först hörde från mannen bakom bilrutan: valet var riggat, vänstern ligger bakom allt våld, medierna är folkets fiende.

Mary Tulko var med i Washington den 6 januari. Hon chockades av våldet och tänker inte gå på fler protester. Men hon ser fortfarande Trump som ”den bäste presidenten någonsin”. Foto: Beatrice Lundborg

Men även i den här kretsen måste man vakta sin tunga.

Mary Tulko är en 67-årig kvinna från West Palm Beach som var med i Washington den 6 januari. Hon stöder fortfarande Trump helhjärtat och anser att han egentligen vann valet. Men våldet hon upplevde vid Kapitolium chockade henne.

Ett par dagar senare sa hon till en reporter på lokaltidningen att ”det är över”, hon tänker inte gå på några fler ”stoppa stölden”-demonstrationer.

– Jag är realist, men vissa andra tror att Trump ska kunna sitta kvar. De drömmer, de är galna, sa hon då.

När DN ringer upp henne är hon först tveksam till att träffas. Den där formuleringen i tidningen har gjort många upprörda, säger hon.

– Inte för att jag blev felciterad, men jag borde nog aldrig ha sagt att folk var galna, säger Mary Tulko.

– Nu vill jag bara säga att Trump var den bäste presidenten någonsin. En gång bjöd han in mig och mina väninnor till Mar-a-Lago och han behandlade oss som kungligheter.

Leah Williams, Lois Nigro och Mae Kingston har kommit för att tacka Donald Trump på hans sista resa som president. Foto: Beatrice Lundborg

Uppåt hälften av de amerikanska väljarna betraktar sig som konservativa. Så har det varit i generationer.

De vill ha sänkta skatter, starkare militär och mindre av statlig inblandning i medborgarnas liv. De är ofta abortmotståndare och värnar om rätten att bära vapen.

Det är frågor som demokratiskt valda politiker har all rätt att driva.

En annan sak är att förespråka militärkupp när ett val inte går som man vill, att storma kongressen och hota dess ledamöter. Eller att sudda ut gränsen mot rasistiska, högerextrema grupper som Proud Boys och Oath Keepers.

Men det är dithän Republikanerna har kommit.

– Partiet har blivit en kult kring Donald Trump och hans familj, särskilt här i Florida. Det är inte ett parti längre, mer som ett gäng, säger Rick Wilson.

Han är en politisk konsult som gick ur det republikanska partiet 2016 och var en av grundarna till Lincoln Project, en kampanjorganisation för konservativa som är emot Trump.

– Att säga att jag kommer och mördar dig har blivit en del av trumpismen. Som republikansk avfälling hanterar jag dödshot nästan dagligen, säger Wilson.

– Det är extra illa här i Florida. Det här är galningarnas hemvist, och det säger jag som född och uppvuxen här. Här finns gott om udda typer och nu har vi fått hit de värsta högerextremisterna också.

Garrett Grahm har rest till Florida från West Virginia för att ta ”ett tillfälligt farväl” till Donald Trump. Foto: Beatrice Lundborg

Drömmen om att Republikanerna snart ska bli ”normala” igen förblir en önskedröm. Åtminstone tills vidare. I stället för att göra upp med trumpismen straffar partiet nu ”illojala” politiker i många delstater, inte bara i Florida.

I Arizona vill partiet utdela en ”varning” till tre framträdande medlemmar, bland dem guvernören Doug Ducey som godkände Joe Bidens seger i delstaten.

I Michigan vill partiet utesluta Aaron Van Langevelde, ledamot i delstatens valnämnd, för att han vägrade underkänna valresultatet där – också det en seger för Biden.

Listan kan göras längre.

Rick Wilson tror att den amerikanska högern får leva med Trump som en sorts gudfader i flera år. Kanske bildar han till sist ett eget parti och tar med sig sin väljarbas.

– Blir det så gynnar det förstås bara demokraterna.

