Så blev ”Greta-effekten” ett fenomen i tysk politik – men inte i svensk

Mattan som rullats ut för partiledaren är inte röd, utan grön som gräs. Annalena Baerbock står stadigt på scenen när hon säger att ingen människa ska utvisas till Afghanistan.

– Vi har plats. Vi kan rädda människoliv! säger hon.

Publiken svarar den gröna förbundskanslerkandidaten med rungande applåder. I åtta år har Tyskland styrts av kristdemokratiska CDU/CSU och socialdemokratiska SPD. Angela Merkel har varit förbundskansler sedan 2005. Vissa beskriver stabiliteten som ett framgångsrecept. De gröna menar att regeringen bevarat status quo och sett på medan klimatkrisen förvärrats.

Annalena Baerbock inledde sin valturné i början av augusti. Omkring 40 städer ska hinnas med före valdagen, den 26 september. Foto: Greta María Ásgeirsdóttir

Nu lovar Annalena Baerbock förändring.

– Vårt land kan så mycket bättre, säger hon.

Den 40-åriga partiledaren har haft en tuff sommar. När hon i april föreslogs som kandidat till förbundskanslerposten strömmade nya medlemmar till De gröna. I maj var Annalena Baerbock populärast av Tysklands tre kanslerkandidater.

Sedan gick det utför. I hög fart.

Tidningen Bild avslöjade att Annalena Baerbock tagit emot motsvarande en kvarts miljon kronor från sitt parti, utan att redovisa det. I partiledarens cv upptäcktes brister – som att Annalena Baerbock sa sig vara medlem i UNHCR, trots att det inte är möjligt att vara det. Därefter granskade experter hennes nyutgivna bok, och konstaterade att vissa stycken kunde klassas som plagiat.

Annalena Baerbock själv beskrev händelserna som slarviga misstag. Det lyckades inte förhindra att De gröna dök i opinionsmätningarna. Drygt tre veckor före valdagen har partiet inte 26 procent av väljarstödet, som en opinionsmätning visade i maj, utan 17 procent.

Det är ändå nästan en fördubbling jämfört med valresultatet 2017, då partiet landade på knappt nio procent. Även medlemssiffrorna har nästan fördubblats under de senaste fyra åren. I slutet av augusti meddelade De gröna att de för första gången någonsin nått 120 000 medlemmar.

Den gröna vågen är ett faktum. Så varifrån kommer den?

25-åriga Anna Emmendörffer läser på universitetet i Potsdam, och kandiderar till den tyska förbundsdagen. Foto: Greta María Ásgeirsdóttir

Ett stenkast från scenen i Potsdam står en av partiets nytillkomna medlemmar. 25-åriga Anna Emmendörffer gick med i De gröna 2018, och har sedan dess sett hur klimatfrågan seglat upp som en av de viktigaste frågorna för tyska väljare.

Det har partiet bland annat en svensk klimataktivist att tacka för, enligt Anna Emmendörffer.

– Greta Thunberg och klimatrörelsen har lyckats få klimatfrågan att hamna i centrum för debatten, och för samtalen vid köksborden. Nu finns en helt annan medvetenhet om att vi måste agera otroligt snabbt för att klara 1,5-gradersmålet. Det har självklart hjälpt oss att få stöd för vår politik, säger hon.

Den 20 augusti 2018 satte sig den då 15-åriga Greta Thunberg utanför den svenska riksdagen, ensam med en skylt.

”Skolstrejk för klimatet”, löd budskapet, som under månaderna som följde spred sig över världen.

En fredag i mars, drygt ett halvår efter den svenska aktivistens första protest, följde 1,5 miljoner unga människor i 125 olika länder hennes exempel. I Tyskland genomfördes demonstrationer på drygt 200 olika platser. Anna Emmendörffer minns hur engagemanget verkade explodera i landet.

Klimatdemonstrationer i Frankfurt i mars 2019 – en del av Greta Thunbergs rörelse ”Fridays for Future”. Foto: Pacific Press/TT

– Jag kunde sitta på spårvagnen och plötsligt vara omgiven av människor med plakat. Lyktstolparna var täckta av klistermärken – klimatfrågan var så närvarande överallt, säger hon.

Tyska medier talade om en ”Greta-effekt”. Vid EU-valet samma år följde engagemanget med in i vallokalerna. De gröna tog hem 20,5 procent av rösterna – nästan dubbelt så många som vid det föregående valet – och blev landets näst största parti. Bland väljare under 30 fick partiet en tredjedel av rösterna.

Men en fråga förbryllade tyska journalister, dagarna efter De grönas succé.

”Var var Greta-effekten i Sverige?” frågade sig bland andra Der Spiegels reporter Milena Hassenkamp.

Flera tyska tidningar jämförde De gröna med svenska Miljöpartiet – som vid EU-valet backade med nästan 4 procentenheter. Konservativa Die Welt citerade DN:s politiska kommentator Ewa Stenberg, som efter valet konstaterade att klimatfrågan inte avgjorde valet i Sverige, utan att det framför allt var partier till höger som gick framåt.

”Som bekant blir man inte profet i sitt eget land”, skrev Ewa Stenberg om den uteblivna ”Greta-effekten” i Sverige.

Greta Thunberg har väckt stor uppståndelse vid sina besök i Tyskland – här i Berlin i juli 2019. Foto: Laessing/Darmer/Ropi/TT

I augusti i år visade Sifos väljarbarometer att det svenska Miljöpartiet hade stöd av 4,4 procent av de svenska väljarna.

Frågan om vad som skiljer de båda partiernas utveckling åt har fått stort utrymme även i svensk press under åren som gått. Men få har ägnat så mycket tid åt ämnet som miljöpartisten och europaparlamentarikern Jakop Dalunde.

– Vi brukar säga att det tyska partiet ligger 10–15 år före oss, säger han.

Europaparlamentarikern Jakop Dalunde har skrivit en rapport om vad Miljöpartiet kan lära av Tysklands De gröna. Foto: Miljöpartiet

2018 reste Jakop Dalunde runt i Tyskland och träffade partimedlemmar med stort självförtroende. Annalena Baerbock och Robert Habeck hade nyligen valts till partiledare, och skakat om den hierarkiska, kostymklädda politikervärlden. Hennes skinnjacka och målmedvetenhet och hans jeans och avslappnade tilltal väckte stor uppmärksamhet i medierna. Partiet, som bara några år tidigare anklagats för att vilja införa förbud åt höger och vänster och för att inte förstå vanliga människor, växte.

Jakop Dalunde var imponerad av det han såg.

– De gröna har lyckats profilera sig som det moderna, liberala, framtidsorienterade partiet som skapar ett nytt gott samhälle, i kontrast till det gamla gubbiga industri-Tyskland, säger han.

”Många svenskar tänker att vi är bäst i världen på klimatarbete, att vi redan gjort vår del”

Miljöpartisten tror att ländernas självbild har spelat roll för De grönas framgång.

– Jag tror att många svenskar tänker att vi är bäst i världen på klimatarbete, att vi redan gjort vår del, att det finns andra problem – som skola, brottslighet, skjutningar och sjukvård – som vi behöver ta tag i nu. I Tyskland är det lite omvänt, här tänker många att ”vi är det bästa industrilandet och det bästa billandet, till exempel, men vi är inte bäst inom klimatområdet”. Där finns en sprängkraft.

Annalena Baerbock är van att svara på frågor om Tysklands hantering av situationen i Afghanistan. De gröna har kritiserat regeringspartierna för att de inte evakuerade afghanska medarbetare tidigare. Foto: Greta María Ásgeirsdóttir

De Gröna har vunnit på att de länge varit ensamma om att driva en trovärdig klimatpolitik, medan Miljöpartiet i Sverige fått konkurrens av såväl Centerpartiet som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, säger Jakop Dalunde. Men partiet har även lyckats vinna förtroende i andra politiska frågor.

– Tittar man på vallokalundersökningar finns det oceaner av väljare som valt partiet inte på grund av klimatfrågan, utan för att det står upp för ett solidariskt och varmt samhälle.

”Flyktingarna stannar, nazisterna drivs bort!”

Våren 2014 uppmanar De grönas ungdomsförbund invånarna i staden Dessau-Roßlau i östra Tyskland att gå ut i protest. Inte mot otillräcklig klimatpolitik, utan mot nazism. I anslutning till årsdagen för bombningen av Dessau, en attack som genomfördes i slutet av Andra världskriget och som tog hundratals människors liv, tågar nazister genom staden. Den så kallade sorgemarschen ses som en hyllning till Nazityskland och de människor som möjliggjorde Förintelsen.

Kampen mot nazismen väcker stort engagemang i delstaten Sachsen-Anhalt under 2010-talet. Antonius Naumann, som växer upp i staden Magdeburg, är en av de som protesterar. När han bestämmer sig för att gå med i ett parti är det De gröna han väljer.

– Jag vill helt enkelt stå upp för mångfald, för ett öppet samhälle, säger han när DN träffar honom i Potsdam.

Anna Emmendörffer och Antonius Naumann hör till de nästan 60.000 medlemmar som gått med i De gröna under de senaste fyra åren. Foto: Greta María Ásgeirsdóttir

Sachsen-Anhalt, där Antonius Naumann är uppvuxen, hör till Tysklands så kallade nya delstater, de som fram till murens fall var en del av Östtyskland. Här har De gröna mindre stöd än i väst.

– I de nya delstaterna finns en större skepsis mot politiker, och partiet har inte hunnit bygga upp samma struktur här. För mig är det viktigt att vara på plats och prata med människor, så att de inte bygger upp en bild av vårt parti som en abstrakt fiende, säger Antonius Naumann.

Det är lättare sagt än gjort. När jublet kring scenen klingat av träffar DN en person som ser partiet som just det – ett hot. Martin Hablek, som promenerar genom Potsdam, kallar Annalena Baerbock för en galning.

– De gröna vill deindustrialisera hela Tyskland för att minska en klimatpåverkan som är mindre än två procent av världens totala utsläpp. Just nu byggs kolkraftverk i Afrika som äter upp hela utsläppsminskningen som sker här. Vi kan lägga hur mycket pengar som helst på att bryta ner det vårt samhälle är uppbyggt på, utan att det gör någon skillnad, säger Martin Hablek.

När Annalena Baerbock föreslogs som kandidat till förbundskanslerposten fick partiet drygt 2.000 nya medlemsansökningar inom loppet av fem dagar. Foto: Greta María Ásgeirsdóttir

Inställningen till De grönas politik splittrar befolkningen i det tunga industrilandet Tyskland. Kvinnor och stadsbor är överrepresenterade bland väljarna. Det är även höginkomsttagare. Så såg det inte ut när partiet bildades på 1980-talet – då var det främst låginkomsttagare som sökte sig till partiet. Även åldersfördelningen bland väljarna har förändrats: i dag når partiet betydligt fler äldre väljare än det gjort tidigare.

Det som en gång var en brokig skara kvinnorättskämpar, freds- och klimataktivister betraktas i dag som ett parti som är redo att kompromissa för att få regera. Förändringen började redan under 1990-talet, då kriget i forna Jugoslavien fick talespersonen Joschka Fischer att – i strid med partilinjen – öppna för militärinsatser utomlands. 1998 fick partiet knappt 7 procent av rösterna, och kunde för första gången ta plats i en tysk förbundsregering. Samarbetet med socialdemokratiska SPD varade fram till 2005, då Angela Merkel blev förbundskansler.

Annalena Baerbock och partiledarkollegan Robert Habeck har gått i Joschka Fischers fotspår. Duon har både hyllats och kritiserats för sin pragmatiska linje, och i flera delstater har det nybildade partiet ”Klimaliste” kunnat locka väljare som inte tycker att De grönas klimatpolitik är tillräcklig.

Under sin förra regeringstid gick De gröna svagt framåt. Den verkliga ökningen har skett under partiets tid i opposition. Så vad händer om De gröna tar plats i Tysklands regering efter valet? Det svenska Miljöpartiet vet en hel del om att regera, och om vad svåra kompromisser kan kosta ett parti. Under tiden i regeringsställning har MP sett sitt väljarstöd minska.

Väntar samma utveckling det tyska partiet?

Jakop Dalunde tror inte det. Han hoppas att De gröna gör ett starkt resultat i det tyska valet, och tror att det skulle kunna ge Miljöpartiet draghjälp i det svenska. Det är stor skillnad på att gå in i ett samarbete med stöd av 4 procent av väljarna, och att göra det med över 15 procent av rösterna, säger han.

– Jag tror att många har underskattat hur hårt det politiska motståndet är i klimatfrågan. Om fler människor ser hur stor förändring det går att åstadkomma med ett större mandatstöd tror jag att fler skulle rösta grönt i Sverige.

