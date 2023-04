Så blev Svarta havet en krigsskådeplats

Logga in

Det var den första direkta militära sammanstötningen mellan USA och Ryssland på årtionden, och det fick världen att för ett ögonblick hålla andan. Kunde det inträffade leda till en direkt militär strid mellan de två kärnvapensupermakterna? Ryska stridsflygplan av typ Su-27 prejade en amerikansk Reaperdrönare och sprutade bränsle så att drönaren störtade i havet söder om Krim. Det hände i mars och riktade omedelbart uppmärksamheten mot Svarta havets geopolitiska och strategiska värde. Nyligen avslöjades en annan incident: ett ryskt jaktplan avlossade i september 2022 en robot mot ett brittiskt signalspaningsplan och var nära att skjuta ned det över Svarta havet – även det i internationellt luftrum.

Rysslands krig i Ukraina pågår i huvudsak på land, under de senaste månaderna i en form av utnötningskrig. Men redan tidigt in på Rysslands fullskaliga invasion i februari 2022 drogs Svarta havet in i krigföringen, i första hand genom de ryska fartyg som beskjuter Ukraina med robotar.

Är inte Svarta havet egentligen ett ryskt innanhav?

Nej, det är en relativt ny idé att Svarta havet är en naturligt rysk inflytandezon, även om det är en gammal dröm att Ryssland ska få tillgång till varmvattenhamnar i söder. Inte ens för drygt 30 år sedan, då Ukraina och Georgien var delar av Sovjetunionen, var det så. Turkiet ägde en lång del av kuststräckan. Man behöver inte gå långt tillbaka för att komma till en tid då Ryssland inte ens hade fysisk kontakt med Svarta havet. Det fick man inte förrän på 1770-talet, alltså för 250 år sedan, då ett avtal slöts med det försvagade Osmansk-turkiska väldet. Några år senare, 1783, erövrade tsarväldet Krim från det tatariska khanatet (furstendömet) av kejsarinnan Katarina II:s sändebud, furst Grigorij Potemkin (ja, han med kulisserna). Det var första gången Krim annekterades av Ryssland.

Foto från Krimkriget, taget år 1855, med titeln "Cookhouse of the 8th Hussars". Foto: Roger Fenton, Smithsonian/AP

Innan dess hade havet under lång tid betraktats som ett turkiskt innanhav. Under 1800-talet fortsatte dragkampen om inflytandet, med kulmen under Krimkriget 1853–1856. Då stred britter och fransmän på den osmanska sidan. Deras syfte var att stå emot Rysslands expansion, som bland annat hade som mål att erövra kontrollen över de strategiska farlederna Bosporen, Marmarasjön och Dardanellerna, som är havets utlopp mot Egeiska havet och Medelhavet.

Under första världskriget (1914–1918) gjorde Ryssland nya försök att erövra de strategiskt viktiga vattenlederna, men det stoppades av den tysk-osmanska koalitionen.

Vilka hot ser Ryssland komma från Svarta havet?

Det är framför allt USA och Nato som man vill ha undan från sin närhet, vilket Kreml markerade genom att attackera den amerikanska spaningsdrönaren i mars. Turkiet, som Ryssland har en komplex relation med – Recep Tayyip Erdogan sänder drönare till Ukraina och har samtidigt nära band till Vladimir Putin – tillhör Nato sedan drygt 70 år. Rumänien och Bulgarien kom med i Nato 2004. Den aggressiva ryska politiken i närområdet har varit kontraproduktiv. Efter det militära intrånget mot Georgien 2008 är alla länder på Balkan – utom Serbien – medlemmar i Nato. Och med annekteringen av Krim 2014, började också Ukraina ifrågasätta sin neutrala ställning. Efter det fullskaliga ryska anfallet 2022 har Ryssland blivit Ukrainas fiende för generationer framöver och en majoritet av ukrainarna vill få del av Natos säkerhetsgarantier.

Rysslands president Vladimir Putin ombord på jungfruturen i ett tåg över den nyinvigda Krimbron över Kertjsundet i december 2019. Foto: Alexei Nikolsky/AP

Vilken roll spelar havet för Ukraina?

Det är en politisk, humanitär och ekonomisk livlina för Ukraina. Det är den vägen den största delen av all handel har gått – som export av spannmål från svartjordsbältet och stål från Donbass. Efter invasionen i februari 2022 tog rysk militär kontroll över hela kuststräckan längs Azovska sjön (inklusive hamnstaden Mariupol) och skapade en landbro fram till Krim. Nästa uttalade mål var att försöka erövra Mykolajiv, Odessa och kusten mellan Krim och Transnistrien (den ryska utbrytarenklaven i Moldavien). Det har hittills inte lyckats, tvärtom pressades de ryska styrkorna bort från staden Cherson under en ukrainsk motoffensiv i oktober. Men det är ett faktum att Svarta havet har blivit allt mer militariserat. Ukraina beskjuts regelbundet därifrån av ryska robotbärande fartyg och stridsflygplan.

Några händelser kring Ukrainas kust Källor: NE, DN, Map Tiler, amerikanska flygvapnet. Grafik: Jenny Alvén.

Fakta. Hur stort är Svarta havet? Om man räknar in Azovska sjön innanför Kertjsundet är det något större än Östersjön (inklusive Bottenhavet och Bottenviken). Ett stort antal floder försörjer Svarta havet med vatten, de största är Donau, Dnjepr, Don, Dnestr (Nistru), Södra Bug, Kızılırmak och Kuban. Strandstater är Bulgarien, Georgien, Rumänien, Ryssland, Turkiet och Ukraina – de två senare med längst kuststräckor. Ett antal länder som inte har direkt kontakt med Svarta havet påverkas av de geopolitiska skiftena – dit hör Grekland, Armenien, Azerbajdzjan och Moldavien. Visa mer Visa mindre

Vem har i dag kontroll över de sund som utgör inloppet från Medelhavet?

Det har Turkiet, i enlighet med ett antal internationella fördrag. Den ännu gällande Montreuxkonventionen från 1936 gav Turkiet kontroll över farlederna, samtidigt som den i fredstid garanterade full frihet för civila fartyg och fri passage för militära fartyg tillhörande Svartahavsländer. Andra länder var begränsade av hur mycket tonnage de fick föra in i Svarta havet. Turkiet fick rätt att stänga sundet för örlogsfartyg under krig. I krigstider får inte militära fartyg passera, utom för att återvända till sina baser. Moskva försökte upprepade gånger revidera konventionen, och Stalin föreslog 1945 permanent sovjetisk militär närvaro och gemensam kontroll av sundet. Turkiet sade nej, och det ryska trycket fick till slut den turkiska sidan att överge sin neutralitetspolitik och allierade sig 1947 med USA (och blev medlem i Nato 1952 samtidigt med Grekland). Frågan om kontrollen över Bosporen blev akut vid Rysslands storanfall mot Ukraina den 24 februari 2022. Ukraina vädjade till Turkiet att inte släppa fler ryska krigsfartyg från Medelhavet till Svarta havet. Så skedde, med undantag för ryska fartyg på väg till sina hemmahamnar i Svarta havet.

Ukrainska soldater bredvid en nedskjuten rysk helikopter på den återerövrade Ormön i Svarta havet i december 2022. Foto: Michael Shtekel/AP

Krim är det mest åtråvärda området i regionen. Kan man säga att någon har mer rättmätiga anspråk på halvön än andra?

Halvön har genom tusentals år befolkats av olika folkslag, några numera utdöda, och har kontrollerats av en rad makter: Skyterna för 3 000 år sedan, därefter grekiska kolonisatörer, som grundade städer som Chersonesos, sedan goter, romare och bysantiner, karaiter (en judisk sekt) och under Medeltiden stadsstaterna Venedig och Genua. Efter den mongolisk-tatariska Gyllene Hordens invasion på 1200-talet upprättades det krimtatariska khanatet . När turkarna erövrade Konstantinopel 1453 hade den osmanska kontrollen av Svarta havet utvidgats även till dess norra kuster. Sedan kom Rysslands annektering av Krim 1783, som följdes av en brutal förryskning. Omkring 100 olika nationaliteter eller etniska grupper levde ännu på Krim när Sovjet återtog halvön från Tyskland 1944. Den största gruppen var de 250.000 krimtatarerna. Stalin deporterade samtliga tatarer i boskapsvagnar till sovjetiska Uzbekistan i Centralasien. Tatariska böcker brändes, moskéer förstördes, khanernas palats i Bachtjisaraj plundrades.

Krimtatarerna har betraktat sig som en urbefolkning. Men även andra minoriteter, som armenier, bulgarer och greker, fördrevs. Det är därmed många som har hävdat sin rätt till Krim.

I sin klassiska bok ”Black Sea” vänder Neal Ascherson på denna fråga: ”Att försvara sitt hemland och åkrar och fädernas gravar mot invasioner kan ses som en rättighet. Men att göra anspråk på unik äganderätt – att blanda samman bosättning i en landsända med ett abstrakt och evigt ägande – är ett skämt. Krim, vars skönhet framkallar en nästan sexuell åtrå efter ägande hos besökare, har demonstrerat detta skämt under varje århundrade av dess historia. Krim har inga ursprungsfolk eller urinvånare.”

Kertjbron, som förbinder Rysslands fastland med den ukrainska halvön Krim, skadades den 8 oktober 2022 sedan en lastbil exploderat i ett troligt attentat. Foto: Alyona Popova/Tass

Varför överlämnades Krim från Ryssland till Ukraina?

Det var den sovjetiske kommunistledaren Nikita Chrusjtjov som gjorde det 1954. Två officiella skäl angavs: det ena var att det var ”en gåva från det ryska folket” till minne av 300-årsjubileet av Perejaslav-fördraget 1654 som slöts mellan tsar Aleksej I av Moskva och de ukrainska kosackernas ledare Bogdan Chmelnytskyj om att inordna Ukraina under Moskva. Det andra skälet som uppgavs var att överföringen var naturlig på grund av Krims ekonomiska och geografiska närhet till Ukraina. Men den egentliga orsaken var en annan: Moskva ville efter åratal av partisankrig mot sovjetmakten stärka kontrollen över Ukraina. Nära en miljon etniska ryssar tillfördes den redan avsevärda ryska minoriteten i Ukraina. Chrusjtjov hade också egna skäl: överlämningen av Krim uppskattades av den ukrainska partieliten, och på så sätt kunde han året efter Stalins död stärka sin ställning i den inre maktkampen i Kreml.

Så stor del av kustlinjen tillhörde Sovjetunionen

Krim var ingen större fråga då, eftersom det handlade om en gränsförändring inom Sovjetunionen mellan två delrepubliker.

Men den fick stor betydelse 37 år senare, när Ukraina blev självständigt, och Krim följde med. Ryssland lovade i flera avtal att respektera de gränser med Ukraina som rådde när Sovjetunionen upplöstes 1991. Så sent som 2008 bedyrade Vladimir Putin att det inte fanns några dispyter om Krim. Det löftet var glömt sex år senare när Ryssland 2014 annekterade Krim.

Till sist – varför heter det egentligen Svarta havet?

Havet har haft olika namn genom tiderna. Under antiken kallades det av grekerna för ”det ogästvänliga havet”, kanske på grund av att det var svårnavigerat, för att kusterna beboddes av fientliga folkslag och för att vattnet för sjömän såg mörkt ut när det stormade. Större delen av havet är grunt - cirka 150 meter - och har i de djupare lagren av vattnet hög halt av giftigt svavelväte och är nästan syrefritt. Något säkert svar på varifrån det fått sitt namn finns inte. Men föremål som sänks ned till 150 meters djup blir efter en tid mörka och nästan svarta. Havet är på sina ställen så livlöst att det gott och väl kunde ha fått namnet ”döda havet”.