Så bryter sig hackare från Nordkorea in – och skaffar pengar till statskassan

Sydkoreas infrastruktur känsligt för cyberattacker

Ett av de mest underskattade hoten från Nordkorea utgörs av deras cyberattacker.

Angripare kan ta kontrollen över vattenreningsverk. Andra möjliga mål är vattendammar, sjukhus, flygplatser och kraftnät, enligt en rapport ”Characterizing the Risks of North Korean Chemical and Biological Weapons, Electromagnetic Pulse and Cyber Threats” från tankesmedjan Rand Corp., som nyligen presenterades i Seoul.

Undersökningen pekar på att Infrastrukturen i Sydkorea tycks mycket känslig för cyberattacker från Nordkorea.