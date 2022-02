Så drog stormen Eunice fram – slet av arenatak

Den brittiska vädermyndigheten gick inför fredagen ut med röda varningar i två områden i södra delarna av landet och omkring 20 miljoner människor uppmanades att stanna hemma. Stormen har av vädermyndigheten beskrivits som den värsta sedan en storm 1990 då 47 människor omkom.

Sannolikt var folk bättre förberedda inför stormen Eunice, bedömer meteorologen Tom Morgan.

– Den har varit väldigt uppmärksammad i medierna och det betyder att folk varit medvetna om vad som ska ske. Förhoppningsvis har människor lyssnat på varningar och inte åkt iväg hemifrån, säger han till The Guardian.

Totalt omkom fyra personer i Storbritannien och Irland, bland annat av fallande träd. I Nederländerna och Belgien omkom ytterligare fem personer.

Bild 1 av 7 Vågor slår in över fyren i Newhaven i södra England. Foto: Glyn Kirk/AFP Bild 2 av 7 Blåsigt vid havet i Scheveningen i Nederländerna. Foto: Charles M Vella/TT Bild 3 av 7 Rejält blåsigt i centrala London. Foto: Tolga Akmen/AFP Bild 4 av 7 Ett nedblåst träd i Amsterdam. Foto: Ramon van Flymen/AFP Bild 5 av 7 Vågor slår in över piren i Brighton i södra England. Foto: Glyn Kirk/AFP Bild 6 av 7 En lastbil har vält i vinden i södra Wales. Foto: Geoff Caddick/AFP Bild 7 av 7 Många flyg ställdes in i Europa på fredagen, här väntar passagerare på Schiphol i Amsterdam, Nederländerna. Foto: Sem van der Wal/AFP Bildspel

Tusentals skolor stängdes och tågtrafik ställdes in. På fredagskvällen var omkring 435 000 hushåll utan el, skriver The Guardian. På Isle of Wight i södra England uppmättes vindhastigheter på uppemot 55 meter per sekund – den högsta noteringen någonsin i England.

I London evakuerades omkring tusen personer från Millennium Dome, även kallad O2-arenan, när delar av taket blåst av.

På lördagsmorgonen var de röda vindvarningarna i Storbritannien borttagna och ersatt av en gul varning för den engelska sydkusten och södra Wales. Flera varningar om översvämningsrisk var kvar in på lördagen.

I Sverige började det blåsa rejält när samma lågtryck, då kallat Nora, drog in över södra Sverige på fredagskvällen. I Skåne noterades stormstyrka i vindbyarna.

