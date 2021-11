Så fick Kina en ny kejsare – och nu samlar han all makt i sin hand

Fakta. Riktningen för framtiden

Mellan 8 och 11 november håller den 19:e centralkommittén i det kinesiska kommunistpartiet sitt sjätte plenum i Peking.

En gemensam resolution ska antas om de stora framsteg som Kina gjort under partiets hundra år. Sådana dokument har bara tagits fram två gånger tidigare, 1945, under Mao Zedong, fyra år innan kommunistpartiet kom till makten, och 1981 under Deng Xiaoping. Riktningen för framtiden ska också stakas ut.

Framför allt ska scenen läggas tillrätta så att Xi Jinping nästa höst kan fortsätta som Kinas högsta ledare efter tio år, som tidigare var gräns för hur länge en ledare fick sitta kvar.

På plenumet väntas också Xis plan om ”välstånd för alla” invånare bli ett huvudnummer.