Så firar världen in det nya året

En ny amerikansk president, historiens första OS utan publik och krossade förhoppningar om demokrati i Afghanistan, Myanmar och Hongkong. För de flesta jordbor har ändå pandemin fortsatt att vara det som dominerat det gångna året.

Japans kejsare Naruhito höll sitt nyårstal via video framför ett bonsaiträd för andra året i rad, i kontrast till de flaggviftande folkmassor som vanligtvis firar in nyåret framför kejsarpalatset.

– Genom att värdesätta kontakterna mellan människor mer än någonsin, dela vår smärta och stödja varandra, hoppas jag från djupet av mitt hjärta att vi kommer att övervinna dessa svåra tider, sade kejsaren enligt AP.

När länder världen över nu ringer in 2022 har den nya omikronvarianten och rädsla för smittspridning fått en lång rad städer, som Seoul och San Francisco, att ställa in eller kraftigt begränsa nyårsfirandet, enligt nyhetsbyrån AFP.

Först att skåla in tolvslaget – klockan 11 svensk tid – blev Line Islands i Stilla havet, som huvudsakligen tillhör Kiribati. Först 26 timmar senare har 2022 gjort sitt inträde på hela jorden, då klockan slår om på de obebodda Baker-Howland-öarna.

Miljonstaden Sydney i Australien sköt upp ett traditionsenligt och maffigt fyrverkeri vid Sydney Harbour Bridge och det världsberömda operahuset vid tolvslaget, som inträffade klockan 14 svensk tid. Till skillnad från i fjol tilläts tiotusentals åskådare i år, trots kraftig smittspridning i staden. Förutom att en del bar munskydd var det inte mycket som påminde om pandemin när folk flera timmar före tolvslaget vallfärdade till parker, kajer och utkiksplatser i väntan på att få njuta av spektaklet. Vid Botaniska trädgården nära operahuset hade staden ordnat med mat- och dryckesservering och livemusik.

Många hade samlats i närheten av det avspärrade Röda torget i Moskva. Foto: Stanislav Krasilnikov/TT

Nyårsraketerna i Moskva lyste upp natthimlen. På grund av restriktionerna var Röda torget tomt och åskådarna fick följa fyrverkerierna en bit bort.

I Dubai samlades mängder av människor utanför Burj Khalifa, världens högsta byggnad, för att se ett spektakulärt fyrverkeri.

I Paris ställdes de offentliga fyrverkerierna vid Champs Élysées in, och poliser patrullerade gatorna, spanandes efter personer som bröt mot munskyddskravet. Till skillnad från förra nyårsfirandet kunde åtminstone Parisborna fira på stan i år, även om barerna tvingades att stänga klockan 02.

Kravallpoliser på Champs Élysées. Foto: Alain Jocard/AFP

Tivoli i Köpenhamn valde att göra det – i eget tycke – bästa av situationen när man tvingades stänga, genom att ordna ett hejdundrande fyrverkeri med fler än 5 000 pjäser.

– Det är exceptionellt stort jämfört med vad det brukar vara. Vi har fått skjuta några kraftigare luftbomber eftersom Tivoli har stängt, sade den fyrverkeriansvarige Troels Hymøller till DR tidigare under nyårsaftonen.

Serbien gick mot strömmen i Europa och tillät stora folksamlingar utomhus. Flera timmar innan tolvslaget fylldes huvudstaden Belgrads gator av festsugna människor. Omkring 100 000 människor har kommit till staden under helgen, enligt tv-stationen RTS.

Belgrads ställföreträdande borgmästare Goran Vesic säger att han är stolt över de tusentals människor som är ute på gatorna, skriver AP.

I Serbien tilläts stora folksamlingar utomhus. Här åskådare vid fyrverkerier i Belgrad. Foto: Darko Vojinovic/AP

Omkring 15 000 personer deltog i det traditionella firandet på Times Square i New York. En stor skillnad jämfört med förra året då bara en handfull gäster hade bjudits in, men långt i från de fler än 50 000 som brukar fira på den världsberömda platsen.

Ett massivt säkerhetsarrangemang med avspärrningar, stängsel och mängder av poliser omgärdade Times Square, där det bjöds på uppträdanden av bland andra Ja Rule och Ashanti, och KT Tunstall framförde John Lennons ”Imagine” strax innan den lysande bollen släpptes.

– Jag älskar att vi kan fira. Att se alla kändisar, konfettin, lamporna, det är det mest fantastiska, säger Wendy Kahn, som rest till New York från New Orleans, till The New York Times.

I Rio de Janeiro, där uppemot tre miljoner människor brukar samlas på Copacabana för att festa, gick festligheterna av stapeln enligt plan, där människor i skenet av fyrverkerier firade på stranden.

I Sydafrika, där omikronvarianten upptäcktes i november, blev det en hel del festande sedan utegångsförbudet tagits bort efter det att antalet nyupptäckta fall minskat kraftigt.