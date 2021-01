Så firas Joe Biden i natt

USA-valet 2020

När en ny amerikansk president svärs in brukar händelsen vara kännetecknad av stora publikhav, vilket inte minst märktes för fyra år sedan när Donald Trump försökte ge sken av att publiken under hans ceremoni var den största någonsin. Så var inte fallet under 2021 års ceremoni, på grund av den pågående covid-19-pandemin.

Joe Biden-kampanjen själva har bland annat förberett en så kallad prime time-special, som kommer att sändas på de amerikanska nyhetskanalerna mellan 02:30 och 04:00 svensk tid. Programmet har titeln ”Celebrating America” och kommer att ledas av Tom Hanks. Förutom tal från presidenten och vicepresidenten kommer programmet bland annat innehålla framträdanden från Justin Timberlake, Demi Lovato och Jon Bon Jovi.

Ett annat officiellt evenemang är en virtuell parad som kommer att äga rum 21:15 svensk tid med representanter från alla USA:s delstater och territorier.

Samtidigt som ”Celebrating America” äger rum kommer även bland annat ett evenemang med mattema, ”Presidential Soul”, att äga rum. Evenemanget, som arrangeras av mathistorikern Adrian Miller, fokuserar på att uppmärksamma afroamerikansk matlagning med menyer inspirerade av Joe Biden och Kamala Harris.

Det finns också evenemang som riktar sig till barn. Ett sådant, ”Women and the vice presidency”, uppmärksammar Kamala Harris som USA:s första kvinnliga vicepresident men också Geraldine Ferraro som 1984 var USA:s första kvinnliga vicepresidentkandidat. Evenemanget, som inleds av Ferraro själv, arrangeras av DiMenna Children's History Museum i New York och inleds klockan 21:00 svensk tid.