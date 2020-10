Så försöker 60 miljoner amerikaner hindra att utgången av presidentvalet äventyras

USA-valet 2020

Disig gryning i Atlanta.

I en hårt trafikerad gatukorsning står Minique Nickole Boyd i badtofflor och tigger pengar till frukost.

Längst ned på hennes skylt i vit kartong, under bönen om pengar, står det skrivet:

”Rösta!!!”

– Vi måste få bort honom, säger Minique Nickole Boyd om den sittande presidenten.

Minique Nickole Boyd, 51 år, får själv inte rösta eftersom hon blivit dömd för brott för över 30 år sedan, men för henne är valet viktigt och hon uppmanar alla som kan att gå och rösta. Hon står vid ett trafikljus på John Lewis Parkway och håller upp en skylt med budskapet att rösta i presidentvalet 2020. Foto: Lotta Härdelin

Boyd kan själv inte rösta eftersom hon suttit i fängelse.

Men över hela landet har amerikaner hörsammat hennes uppmaning.

I måndags morse hade 58 miljoner amerikaner redan röstat, i en förtidsöppen vallokal eller med en brevröst.

Aldrig tidigare har så många förtidsröstat i USA. Det uppgår redan till 40 procent av det totala valdeltagandet i 2016 års val. I många delstater är deltagandet ännu högre. I folkrika Texas har över 75 procent av alla som röstade i 2016 års val redan förtidsröstat.

Och det är fortfarande en vecka kvar till valdagen.

Jeff Fink och hunden Earl köar för att rösta utanför vallokalen i Sandy Springs bibliotek norr om Atlanta. Foto: Lotta Härdelin

Inte alla delstater bryter ned förtidsröstandet efter parti. Men att döma av delstater som gör det förtidsröstar långt fler demokrater än republikaner än så länge.

Av de 60 miljoner som förtidsröstat känner man till partitillhörigheten på 24 miljoner. Av dessa är 13 miljoner demokrater och 7,4 miljoner republikaner.

Den statistiken säger ingenting om det slutgiltiga valresultatet. Republikanska väljare kan ta igen Demokraternas försprång på valdagen. Men det utbredda förtidsröstandet säger något om motivationen i väljarkåren. Demokrater står på tårna. De tänker inte låta långa köer på valdagen eller försenade poströster äventyra utgången av presidentvalet.

Här i Georgia i sydöstra USA har medborgare framför allt utnyttjat möjligheten att gå till förtidsöppna vallokaler:

1,7 miljoner människor har förtidsröstat i lokal. 950.000 har postat sin röstsedel.

Någon kilometer från Minique Nickole Boyds gatukorsning har Atlantas basketarena State Farm Arena förvandlats till ett mäktigt demokratipalats.

Nere på hallgolvet står digitala röstapparater tätt uppställda. Gratis parkering erbjuds i garaget på andra sidan gatan. Golfbilar kör väljare till dörren. En morgonpigg cheerleader tar emot med käcka tillrop.

Bild 1 av 2 State Farm Arena är ombyggd till en vallokal. Foto: Lotta Härdelin Bild 2 av 2 State Farm Arena är ombyggd till en vallokal. När någon röstat klart går det fram en sanerade och torkar av skärmar och pennor med desinficeringsmedel för att förhindra spridning av covid-19. Foto: Lotta Härdelin Bildspel

Georgia är ökänt för sina inskränkningar i rösträtten. Alla samtida lagar som gör det svårare för människor att rösta är implementerade här. I Georgias primärval i juni köade människor hela dagar för att få lägga sin röst. Det var då State Farm Arena och andra aktörer från näringslivet ville dra sitt strå till stacken.

John Lewis, Georgias egen demokratihjälte som gick bort i somras, hade varit stolt. Den afroamerikanska kongressledamoten var en av medborgarrättsrörelsens förgrundsfigurer. I kampen för svartas rösträtt fängslades han ett 40-tal gånger. Fram till 1960-talet var svarta i princip förbjudna från att rösta i Georgia. Affischer med Lewis nuna från häktet syns lite överallt Atlanta. Hans vädjan lever kvar: Get out there and vote like you’ve never voted before.

Skylt som uppmanar till att rösta i presidentvalet. På bild syns den avlidne kongressledamoten John Lewis i sin ungdom. Foto: Lotta Härdelin

Stacey Foster har just röstat i arenan. Hon arbetar som vaxare på en skönhetssalong. På sin grå munkjacka har hon fäst ett runt klistermärke med texten ”I'm a Georgia voter”.

– Jag är en praktisk person, säger Stacey Foster om sitt beslut att förtidsrösta. Jag ville undvika långa köer på valdagen. Och det amerikanska postverket är lite sådär. Ett födelsedagskort jag väntade mig i förra veckan kom aldrig fram. Det var enkelt att svänga förbi här.

Afroamerikaner är i högre grad än vita väljare inställda på att gå och förtidsrösta i vallokal, visar preliminära siffror. Och svarta har goda skäl att vara ute i tid. I USA tvingas afroamerikanska väljare i snitt vänta 45 procent längre än vita för att få lägga sin röst. Under primärvalet i Georgia i juni fick mörkhyade väljare vänta 50 minuter längre än vita väljare. Det beror bland annat på antalet vallokaler skurits ned i distrikt med svart majoritetsbefolkning.

Alexandra Newlon har precis röstat i en vallokal inrymd i State Farm Arena, Atlanta, Georgia. Foto: Lotta Härdelin

Svarta tenderar att misstro poströstning i högre utsträckning än vita. Det är heller ingen slump. Afroamerikaner och andra minoriteter är mer sårbara för lagar som diskvalificerar ens poströstsedel.

2017 implementerades en lag i Georgia, ”exact match” law, som sätter käppar i hjulet för väljare vars namn på röstsedeln inte är identiskt med det på ens id-handling. En åtgärd mot röstfusk, menar lagens upphovsmän. Men den drabbar medborgare med ”etniska namn” i mycket högre utsträckning än namn förknippade med det vita majoritetssamhället. Av de 53.000 namn som ströks ur röstlängden efter lagens införande tillhörde 70 procent svarta, enligt New York Times.

En röst postas vid poströstlådan vid Sandy Springs bibliotek. Foto: Lotta Härdelin

I månader har Donald Trump varnat för att poströstning är detsamma som valfusk. Den bakomliggande idén är just att så tvivel kring röstsedlar från stora demokratiska distrikt. Kanske kan det leda till en omräkning i en vågmästarstat. Presidentens propaganda har varit framgångsrik: andelen amerikaner som uppger att valet kommer skötas på ett bra sätt har störtdykt från 81 procent 2018 till 62 procent i år.

Man kan tolka det utbredda förtidsröstandet som en rungande replik på Trumps desinformation; den finns ingen saklig grund för presidentens påstående att poströstning skulle leda till valfusk. Men för att vara på den säkra sidan har miljoner demokratiska väljare valt att gå till vallokalen i förtid eller posta sitt brev i god tid innan valdagen. Barack Obamas uppmaning kan ha gjort sitt:

”Om du är i en stat där du har möjlighet att rösta i förtid, gör det nu”, skrev den förre presidenten på Twitter redan i mitten av augusti. ”Ju fler tidiga röster, desto mindre risk för krux i sista minuten, både i vallokaler och i stater där poströster tillåts. Säg detta till alla du känner”.

Här kan du rösta. Skylt utanför vallokalen i New Beginnings Senior Center i Fairburn. Foto: Lotta Härdelin

Obamas uppmaning har fått genomslag i Fairburn, ett gammalt järnvägssamhälle söder om Atlanta präglat av lägre medelklassväljare, många svarta och latinamerikanska. En tisdagseftermiddag två veckor före valet anländer en strid ström av medborgare till ett aktivitetshus för pensionärer, omgivet av Söderns typiska lövskog och röda jord.

En höggravid kvinna och hennes man, Jekera och Randy Smith, vaggar ut efter att ha förtidsröstat.

– Det är så mycket desinformation som sprids kring hela poströstningsprocessen att det kändes säkrare att komma ut och göra det själv – att med egna ögon kunna bekräfta att ens röst räknas, säger Randy Smith, till vardags dataanalytiker.

Randy Smith och Jakara Smith menar att ... (saxa från Björns text) Jakara har fäst klistermärket som visar att hon röstat på klänningen och berättar att hon ... De har röstat i en vallokal vid New Beginnings Senior Center i Fairburn. Foto: Lotta Härdelin

En polis med mexikanska rötter, Edgar De Santos, svänger in på parkeringen. De Santos ”har inte röstat på 39 år”, säger han. Det torde innebära att detta är första gången någonsin som han deltar i ett val. Polisen är inte ensam. Statistik återgiven i Guardian (den 22 oktober) indikerar att 20 procent av förtidsrösterna kommer från väljare som inte deltog i 2016 års val.

– Det kändes som att 2020 krävde det här av mig. Som att jag var skyldig mina barn det, säger Edgar De Santos om debuten i valbåset.

Letitia Quinn, 36, med barnen Chloé och Caleb, 11 år. Letitia har nyss röstat i New Beginnings Senior Center i Fairburn. Foto: Lotta Härdelin

Letitia Quinn låter sina två barn springa av sig på parkeringen utanför vallokalen. Hon blev av med jobbet i receptionen på en ortopedklinik i första coronavågen. Det är första gången som Quinn förtidsröstar.

– Det är vår skyldighet gentemot de som gick före oss, de som offrade sina liv för att vi skulle få rösta, säger hon. Och en mycket liten insats om man jämför med utsikten om fyra års helvete till.

Demokratin bärs upp av många små insatser. Målmedvetenheten hos den demokratiska väljarkåren är en trägen protest mot Donald Trumps bombastiska spekulationer om valfusk. På New Beginnings Senior Center i Fairburn tickar rösterna in, en efter en.

I helgen förtidsröstade Donald Trump själv på ett bibliotek i West Palm Beach i Florida (”på en kille som heter Trump”). Miljoner republikaner har gjort samma sak. Men många Trumpväljare väntar till valdagen den 3 november, bland annat eftersom presidenten sagt att poströster riskerar att manipuleras. Långa köer på valdagen skrämmer dem inte – de bor företrädesvis i vita landsbygdsmiljöer där köer historiskt sett inte varit något bekymmer.

Uppmaning att rösta tidigt på reklamskylt längst med Roosevelt Highway, Atlanta. Foto: Lotta Härdelin

Det innebär att Republikanerna hamnat rejält på efterkälken i årets val. Lite riskabelt är det för partiet, säger professor Michael McDonald vid University of Florida, specialist på förtidsröstande. Ett lokalt utbrott av covid-19 kan leda till att en vallokal tvingas stänga med kort varsel på valdagen. En storm kan dra in. Det kan påverka slutresultatet.

Men John Warner, en handelsresande Trumpväljare från Alabama, säger att ”han hatar förtidsröstande”.

– Jag fattar inte varför folk inte kan rösta på valdagen? Att gå och rösta är ett privilegium. Varje amerikan borde kunna göra det på valdagen med en giltig id-handling. Helst borde man också tvingas ta ett prov i grundläggande samhällskunskap och visat att man betalat skatt.

Fakta. Poströstning I 26 delstater räknar man bara röstsedlar som anländer innan eller under själva valdagen den 3 november. Men i 24 delstater räknar man även poströster som anländer efter valdagen, så länge som de är poststämplade den 3 november eller tidigare. I många delstater rör det sig om en veckas extra tid för poströsten att nå fram – men delstaten Washington på nordvästkusten räknar tre veckor försenade poströster. Delstater som räknar senkomna poströster står tillsammans för 344 av 539 elektorer – 64 procent av elektorerna (som väljer presidenten). Därför det kan dröja innan valresultatet kan slås fast. Men utbrett förtidsröstande minskar risken för ett försenat valresultat. Visa mer