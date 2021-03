Så försöker de få loss det jättelika fartyget i Suezkanalen

Det kan ta veckor att få loss det grundstötta fartyget Ever Given i Suezkanalen. Bogserbåtar har kallats in samtidigt som grävmaskiner röjer undan sand och gyttja kring skrovet.

– Det är som en jättelik strandad val, säger muddringsföretaget Boskalis vd Peter Berdowski.

Så här ser operationen ut.