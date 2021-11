Så går migranternas väg till polska gränsen

– Vi kommer inte att hålla tillbaka någon. Vi är trots allt inte slutdestinationen. De är på väg till det upplysta, varma, mysiga Europa, sade Belarus diktator Aleksandr Lukasjenko i juli, enligt den statliga nyhetsbyrån Belta.

Men Lukasjenko har inte bara öppnat vägen för migranter som vill ta sig in i EU – han har, av allt att döma, aktivt lockat migranter till Belarus och fört dem till gränsen för att kunna använda dem som påtryckningsmedel mot EU.

– Det är ingen som vill komma till Belarus folk flyr ju därifrån, sade Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson till DN på måndagen.

Vanligtvis är inte landet del av någon vanlig migrationsväg in i EU. Men att gå in i medlemsländerna Litauen, Lettland eller Polen via grannlandet Belarus är en betydligt säkrare väg in i unionen än de riskfyllda resorna via Turkiet och Nordafrika som inkluderar livsfarliga båtturer över Medelhavet.

Belarus förenklade i somras processen för att skaffa turistvisa från Irak och andra länder i regionen, sedan dess har flighterna gått varma till huvudstaden Minsk. I augusti böjde sig Iraqi Airways för påtryckningar från EU och ställde in direktflyg mellan Bagdad och Minsk. Men migranter fortsätter att anlända med flyg från Istanbul, Dubai och Damaskus.

Migranter har flugit till Minsk från Syrien, Turkiet, Förenade arabemiraten och även Ryssland, enligt en migrationsrapport från EU som nyhetsbyrån AP tagit del av.

I reklam på sociala medier, som BBC tagit del av, utlovar ”researrangörerna” en trygg resa till Belarus, inklusive hotell, hälsoförsäkring och transfer från flygplatsen.

”Om turism i Belarus lockar...hjälp oss planera din nästa semester”, står i annonsen som också förklarar att erbjudandet är endast tillgängligt via appen Whatsapp.

Bilder från Minsk flygplats visar en ankomsthall fullproppad av passagerare som trängs sittande på golvet. En del övernattar sedan på hotell i huvudstaden, andra tycks sova vägtunnlar, enligt bilder från Minsk som bland annat BBC tagit del av.

Stora grupper med människor vandrar genom skogen mot gränsen. Foto: AFP

Det är svårt att veta exakt hur vägen till gränsen går. Filmer, som spridits av bland annat den oberoende belarusiska nyhetssajten Nexta, visar stora grupper av människor som vandrar längst med bilvägar och genom skogar.

Vissa av dem får hjälp av sina betalda smugglare och enligt AP tar många taxi till gränsen. Det finns också bilder på beväpnade personer i militärliknande uniformer – vilka både Polen och EU menar är belarusiska styrkor som eskorterar migranterna till gränsen.

En del av dem är inte medvetna om var de är utan tror att de kommit till Tyskland. De verkar ”mycket desinformerade av belarusiska styrkor”, enligt en man som AP talat med och som bor på den polska sidan av gränsområdet och som träffat flera migranter.

Den mellan 200- och 700 meter breda landsremsan längst Polens gräns kallas ”ingenmanslandet”, trots att det de facto är belarusiskt territorium. Väl där får inte migranterna vända tillbaka, även om de skulle vilja. De hålls med våld kvar av belarusiska styrkor och tvingas också att korsa gränsen över till Polen, enligt uppgifter till medier och människorättsorganisationer.

På polska sidan väntar gränspolisen, som i sin tur tvingar migranter tillbaka. Foto: AFP

På polska sidan väntar gränspolisen, som i sin tur tvingar migranter tillbaka till Belarus och ”ingenmanslandet”. Många fastnar i björkskogen som utgör området vid gränsen under lång tid och tvingas gång på gång fram och tillbaka mellan ländernas styrkor.

Lettland och Litauen har, i alla fall i högre utsträckning än Polen, tagit emot migranterna enligt rutin och internationell rätt och prövat deras asylskäl. Många har efter det skickats tillbaka till sina hemländer. Andra har tagit sig vidare till Tyskland och även Finland, enligt AP.