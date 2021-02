Så gick Portugal från framgång till nära kollaps i pandemin

En liten minskning i smittspridningen ger nu ett svagt hopp i det virushärjade Portugal, som med sina drygt 10 miljoner invånare har ungefär samma befolkningsstorlek som Sverige.

891 personer intensivvårdades i landet på lördagen och 6.158 totalt var inlagda på sjukhus. Samma dag rapporterades 214 dödsfall och 6.132 nya fall av smittade. De dagliga siffrorna är fortfarande höga, men lägre än i slutet av januari då över 300 dödsfall registrerades per dag och som mest nästan 16.500 fall bekräftades på ett dygn, skriver Reuters.

De lägre talen kan vara ett tecken på att den värsta fasen nu närmar sig sitt slut.

Inom sjukvården är situationen dock fortfarande katastrofal, med akut brist på sängar, personal och utrustning. I förra veckan uppstod en livshotande situation i ett av landets sjukhus då syrgassystemet överbelastades, rapporterar The Guardian. I januari har flera rapporter kommit om ambulanser som köar i timmar med patienter utanför sjukhusen, i väntan på lediga sängar.

I veckan landade ett tyskt plan i Portugal med intensivvårdspersonal och respiratorer som ska stärka vården. Hjälpen kommer efter att Portugal bad Tyskland om stöd. Den portugisiska begäran kom förra lördagen – då fanns sju lediga intensivvårdsplatser i hela landet.

Medicinsk utrustning lastas av i Portugal från ett tyskt flygplan. Foto: Patricia Del Melo Moreira/TT

Medan stora delar av Europa drabbades hårt under våren klarade sig Portugal relativt bra. Framgången tillskrevs politiker ”som lyssnar på experter”, av landets president Marcelo Rebelo de Sousa i april förra året. Flera utländska röster hade då kallat den relativt låga smittspridningen i landet för ”ett portugisiskt mirakel”. Ett fint epitet tyckte presidenten, men sade att det snarare är resultatet av stora uppoffringar.

– Det är resultatet av att de som har politiskt ansvar lyssnar på experter i dessa avgörande faser, att de har handlat som en enhet och att de gjort denna kamp till sitt livs kamp, sade president Rebelo de Sousa, enligt Diário de Notícias.

Flera faktorer gör dock Portugal extra sårbart under pandemin. Det är ett av de länder med minst sjukvårdskapacitet per capita i Europa och det har även den näst äldsta befolkningen på kontinenten, skriver Forbes.

Portugal är ett av Europas fattigaste länder och när turismen minskade under 2020 var det ett hårt slag för landets ekonomi. Turismen står vanligtvis för omkring 19 procent av Portugals bnp.

Till hösten mötte Portugal sin första ordentliga våg av smittspridning. I oktober passerade antalet döda i landet 2.000, men det dröjde tills november innan ett nytt nödläge utlystes och restriktionerna skärptes allt mer. Portugiserna levde med bland annat ett nattligt utegångsförbud och begränsningar för restaurang och krogverksamhet.

När kurvan åter började peka nedåt i mitten på december beslutade regeringen om efterlängtade lättnader inför de kommande högtiderna. Resor inom landet tilläts, utegångsförbudet senarelades och befolkningen kunde samlas i större grupper. Restriktionerna återkom efter nyåret, men då hade spridningen redan fått ny fart. I delar av landet ökade antalet bekräftade covidfall med 30 procent mellan jul och nyår. Samtidigt som ökningen var ett faktum kom en köldknäpp, som begränsade viljan att umgås utomhus.

I mitten av januari införde den portugisiska regeringen en hård nedstängning. Under årets första månad registrerades över 5.500 dödsfall och nu är dödssiffran strax under 14.000. Under de fyra senaste månaderna har därmed lika många dött i landet som i Sverige under hela pandemin.

Premiärminister António Costa. Foto: Antonio Cotrim/TT

Myndigheterna har skyllt vinterns kraftiga ökning på den brittiska virusvarianten, som är mer smittsam än den ursprungliga. Men lättnaderna under jul- och nyårshelgerna har fått kritik från flera experter. Den 19 januari tog premiärminister António Costa på sig fullt ansvar för beslutet och för utvecklingen.

– Under de omständigheter vi befinner oss i dag skulle ingen av oss någonsin ha försvarat dessa beslut. De togs efter omständigheterna och de uppgifter vi hade då, sade han under en parlamentarisk debatt.

– Jag lever med det här på mitt samvete och tar fullt ansvar för den situation som landet är i dag, fortsatte han, enligt Publico.