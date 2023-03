Så hanterar Sverige ryska vapenvägrare

Antalet ryssar som söker asyl i Sverige ökar. Förra året tog Migrationsverket emot 747 asylansökningar från ryska medborgare. Det är ungefär tre gånger så många som år 2021 och nästan dubbelt så många som 2019, året innan pandemin bröt ut.

Söktrycket var som högst i början av mars, under de första veckorna av Rysslands fullskaliga anfallskrig mot Ukraina. En ny ökning registrerades efter Vladimir Putins tal i september, då presidenten meddelade att ytterligare 300 000 ryssar skulle kallas in i kriget.

Antal ryssar som sökt asyl i Sverige Källa: Migrationsverket.

Länderna i Europa har olika inställningar till ryssar som vill lämna landet för att slippa kallas in i armén. Medan Tyskland och Österrike säger sig vara öppna för att ge asyl till ryska vapenvägrare säger de baltiska länderna nej.

Sveriges migrationsminister Maria Malmer Stenergard skriver till DN att hon inte vill uttala sig om andra EU-länders beslut.

”Men vad gäller personer från Ryssland som söker asyl omfattas de av samma regelverk som personer från andra länder och Migrationsverket gör individuella prövningar i de enskilda fallen. Regeringen har inga avsikter att förändra det regelverket”, skriver hon.

Under förra året fick 104 ryska medborgare asyl i Sverige. Eftersom Migrationsverket inte för statistik över asylskäl kan myndigheten inte svara på om någon av dessa var vapenvägrare. Presskommunikatören Didzis Melbiksis uppger att flera faktorer vägs in när myndigheten bedömer om ryssar som inte vill strida har rätt till asyl.

”Den ryska krigsföringen i Ukraina är problematisk och det finns flera rapporter om krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Detta kan i praktiken betyda att en vägran att göra militärtjänst kan vara asylgrundande. Det är dock en rad förutsättningar som måste vara uppfyllda”, skriver Didzis Melbiksis till DN.

Didzis Melbiksis är presskommunikatör på Migrationsverket. Foto: Robert Haecks

Migrationsverket bedömer bland annat hur sannolikt det är att personen kommer att kallas in i armén och vilket straff personen kan förvänta sig om denne vägrar att strida. Även förhållandena under militärtjänstgöringen och under ett eventuellt fängelsestraff vägs in i bedömningen.

Vilken praxis som EU-länderna utvecklar för asylansökningar från ryska män i vapenför ålder lär påverka antalet ansökningar framöver, enligt Didzis Melbiksis. Även den ryska ekonomins utveckling och eventuella ytterligare mobiliseringar kan få effekt på söktrycket.