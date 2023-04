Så kan befolkningstillväxten i världen bli hållbar

Nu har Indien gått förbi Kina som det land i världen som har störst befolkning. Tillsammans rymmer länderna en tredjedel av världens människor: 2,8 av 8 miljarder.

Och de kommande decennierna kommer världens befolkning fortsätta öka, framför allt i utvecklingsländer. Först till sekelskiftet väntas världsbefolkningen plana ut – och landa på runt 10,4 miljarder människor.

Världsbefolkning genom historien Grafik: DN. Källa: Our World In Data. FN.

Detta väntas leda till en rad utmaningar, som ökad press på den biologiska mångfalden, ökade utsläpp av växthusgaser, brist på rent vatten och mat.

Så vad kan världen göra för att få befolkningsökningen att bromsa in?

En del ekonomer menar att det främst är ekonomisk tillväxt som leder till att kvinnor föder färre barn.

”Utveckling är det bästa preventivmedlet”, är ett citat som brukar tillskrivas den indiske politikern Karan Singh på FN:s befolkningskonferens i Bukarest 1974.

Det är också vad svenskar ofta tror, enligt en opinionsundersökning förra året.

Fakta. Om opinionsundersökningen • Beställdes av forskare i nätverket The Overpopulation Project och genomfördes med hjälp av opinionsföretaget Novus webbpanel. • Drygt 1000 svenskar svarade på frågan: ”Vilken faktor tror du är viktigast för fallande födelsetal i utvecklingsländer?” • Det vanligaste svaret, med en fjärdedel av de svarande, var: bättre levnadsstandard. Med det avsågs saker som förbättrad ekonomi, ökad konsumtion och förbättrade boendeförhållanden. • Strax därefter (19 procent) kom bättre utbildning, följt av (15 procent) progressiva värderingar – till exempel kvinnlig frigörelse, sekularisering och individualism. • Först på fjärde plats (10 procent) kom moderna preventivmedel. • Kvinnor och män hade delvis olika förklaringar. Män fokuserade på ekonomisk utveckling medan kvinnor i högre grad betonade tillgång till utbildning och preventivmedel. Källa: The Overpopulation Project Visa mer Visa mindre

Men svenskarna kan ha fel. Ekonomisk utveckling har inte haft någon avgörande betydelse för utvecklingsländernas fallande födelsetal under senare delen av 1900-talet, enligt en studie i tidskriften Sustainable Development.

I studien har svenska forskare undersökt födelsetalen i 136 utvecklingsländer under åren 1970-2014, en period av stark global ekonomisk tillväxt.

Resultatet visar att de stora minskningarna av födelsetalen i fattiga utvecklingsländer knappast berodde på ekonomisk tillväxt – vare sig om den mäts i bnp eller hushållskonsumtion per capita.

– Växande ekonomier och ökande konsumtion var ingen betydande orsak till de stora minskningar i födelsetal som vi såg i utvecklingsländer från 1970 och fram till 2014. Mycket viktigare var spridningen av moderna preventivmedel, säger Frank Götmark, professor i ekologi, som tillsammans med sin kollega Malte Andersson, professor emeritus i ekologi, står bakom studien.

Bland de 28 fattigaste länderna minskade födelsetalen under perioden med i genomsnitt 2 barn per kvinna – från 7 till 5 barn. Under tiden förblev bnp per capita i stort sett densamma.

När forskarna i stället tittade på användningen av moderna preventivmedel såg de gång på gång en tydlig koppling till fallande födelsetal.

Att kondomer, p-piller, p-ringar, p-plåster, spiraler eller steriliseringar skulle minska barnafödandet låter kanske inte som någon överraskande insikt.

Men tidigare forskning har pekat ut en rad andra faktorer bakom fallande födelsetal i utvecklingsländer från 1965 och framåt: ekonomisk utveckling, utbildning, minskad barnadödlighet, familjeplaneringsprogram, kvinnors frigörelse och sociala normer.

Födelsetalen sjunker med ökad användning av moderna preventivmedel 1970-2015 Grafik: DN. Källa: Götmark & Andersson, Sustainable Development 2022.

Oftast framhålls utbildning, särskilt av kvinnor, som den viktigaste faktorn. Men 2019 genomfördes en genomgång av befintlig forskning på området – en så kallad metastudie –som visade att evidensen för en koppling mellan utbildning och fallande födelsetal är svag i flera låg- och medelinkomstländer.

Frank Götmark menar att familjeplaneringsprogram spelade en viktig roll under senare delen av 1900-talet. Det var systematiska, ofta statliga initiativ som informerade om fördelar med mindre familjer och erbjöd billiga och ibland kostnadsfria preventivmedel på frivillig basis i många länder.

– Familjeplaneringsprogram fick ett dåligt rykte från mitten av 1990-talet, bland annat på grund av tvångsåtgärder i Kina under ettbarnspolitiken. Men programmen gynnade också människor i många utvecklingsländer. Kvinnor fick en bättre situation med mindre familjer och färre tonårsgraviditeter.

Hur kommer det sig att du som ekolog intresserar dig för befolkningsfrågan?

– Det bottnar i ett bredare miljöintresse, eftersom mindre familjestorlekar också innebär mindre utsläpp och färre skador på biologisk mångfald. Men det handlar också om fattiga människors levnadsvillkor, säger Frank Götmark.

Indien går om Kina som världens folkrikaste nation, bild från 27 april. Foto: Punit Paranjpe/AFP

Martin Kolk är forskare i demografi vid Stockholms universitet och har inte själv varit inblandad i studien, men har läst den. Han menar att sambandet mellan fallande födelsetal och ekonomisk utveckling stämmer över långa tidsperioder.

– Alla länder som i dag har mycket högt barnfödande har också relativt låg inkomst, och det finns inga rika länder som har ett mycket högt barnfödande, säger han.

Han tycker att studiens slutsats om kopplingen mellan lågt barnafödande och hög användning av moderna preventivmedel är rimlig, men framhåller att ett lika viktigt orsakssamband är att de som önskar färre barn kommer att använda mer preventivmedel.

– Annan forskning visar att den viktigaste faktorn bakom minskat barnafödande är att en stor del av befolkningen vill ha färre barn. Till exempel sjönk födelsetalen i Europa på 1800-talet huvudsakligen med traditionella preventivmedel som avbrutet samlag, säger Martin Kolk.

Foto: Alexander Mahmoud

Martin Dribe, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet, menar att kopplingen mellan hög preventivmedelsanvändning och låga födelsetal inte automatiskt innebär att familjeplaneringsprogram skulle vara effektiva.

– För en mer omfattande nedgång i barnfödande krävs att familjer önskar färre barn och att normer och attityder möjliggör detta, säger han.

Afrika har i dag den största befolkningstillväxten i världen och där finns samtidigt flest människor som lever i extrem fattigdom. FN räknar med en ökning av befolkningen från 1,4 miljarder i dag till 3,9 miljarder år 2100.

– Om de ska kunna få det bättre måste konsumtionen där öka. Det underlättas om man får ner födelsetalen. Många demografer anser också att lägre födelsetal gynnar ekonomin, säger Frank Götmark.

Prognos över befolkningsutveckling i världen Grafik: DN. Källa: Our world in data.

Just nu pågår en debatt i högt tonläge om befolkningstillväxtens betydelse för klimatet, där beskyllningar om ekofascism och självcensur kastas fram och tillbaka.

Är det berättigat att fokusera på fattiga länders befolkningsökning när det är rika länder som står för de största utsläppen per capita?

Rika länder står även för merparten av de historiska utsläppen. Samtidigt visar forskning att ökande befolkning har varit en betydande pådrivare av ökade koldioxidutsläpp de senaste 30 åren.

Frank Götmark menar att både rika länders konsumtion och fattigare länders befolkningstillväxt spelar roll.

– Alltför många konsumerar alltför mycket. Rika människor med hög konsumtion finns ofta i västländer, men inte bara. Medelinkomstländer är en grupp som växer starkt och det är framför allt där konsumtionen kommer att öka den närmaste framtiden.

