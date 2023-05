Så kan ryska spioner ha utgett sig för att vara från Brasilien

Måndagen den 24 oktober förra året grep den norska säkerhetspolisen en forskare i 40-årsåldern som arbetade på det arktiska universitetet i Tromsö. Forskaren hade ett brasilianskt pass och presenterade sig som José de Assis Giammaria, men den norska säkerhetspolisen misstänkte att han var en så kallad illegalist – en sovande rysk agent som infiltrerat Nordnorges största universitet under falsk identitet.

–Vi är oroliga för att han kan ha skapat sig ett nätverk och information om Norges politik i nordområdet, sa Hedvig Moe, biträdande chef på den norska säkerhetspolisen, till NRK.

När forskaren, som studerade säkerhetspolitik och hybridkrig i Nordnorge, häktades stod det klart att han varken kunde portugisiska eller kunde redogöra för sitt liv i Brasilien. Enligt den norska säkerhetspolisen är brasilianaren i själva verket Michail Mikusjin, en 44-årig överste vid den ryska militära underrättelsetjänsten GRU.

”Bra jobbat Norge. Ni har lyckats gripa en GRU-överste”, twittrade Christo Grozev, forskare vid det undersökande journalistnätverket Bellingcat.

Hedvig Moe, biträdande chef på den norska säkerhetspolisen PST. Foto: Javad Parsa/TT

Den norska säkerhetspolisen bad Brasilien förklara hur Mikusjin lyckats skaffa sig ett brasilianskt medborgarskap. Spåren ledde till staden Padre Bernardo med endast 35 000 invånare, tolv mil norr om huvudstaden Brasília, där Ryssland har sin största ambassad i Sydamerika. På en myndighet i Padre Bernardo hade Mikusjin lyckats få någon att utfärda en brasiliansk födelseattest åt honom.

Med hjälp av födelseattesten kunde han söka brasilianskt medborgarskap och få nationellt id-kort, sjukvårdskort, brasilianskt körkort och pass.

– När vi fick reda på vad som hänt gick vi till notariens böcker och kontrollerade att födelseattesten hade utfärdats här. Men det gick inte att ta reda på hur dokumentet hamnat i Michail Mikusjins händer, säger Eloália Nunes Ferreira vid myndigheten i Padre Bernardo till BBC News Brasil.

När den ryske underrättelseöversten studerade på Centre for military, security and strategic studies vid universitetet i Calgary i Kanada gjorde han det under sin brasilianska identitet. Han arbetade också frivilligt som valarbetare åt en kanadensisk politiker och skrev 2019 en artikel för The Canadian Naval Review, där han argumenterade för att Kanada borde etablera fler baser i Arktis. Sedan använde han sina meriter från Kanada till att söka in till institutionen för säkerhetsstudier vid UIT, Norges arktiska universitet i Tromsö.

För kanadensiska public service-kanalen CBC berättar institutionens chef att forskaren presenterade sig som José de Assis Giammaria när han sökte en praktiktjänst. Han skickade sitt cv och sina betyg och chefen tog kontakt med universitetet i Calgary som kunde rekommendera ”den brasilianske forskaren”.

I över ett år praktiserade den misstänkte GRU-översten på institutionen för säkerhetsstudier i Tromsö och lärde känna de norska strategiexperterna i Nordnorge.

– Han kunde använda vår dator på kontoret. Jag vet inte vad han har lyckats få tillgång till, säger Gunhild Hoogensen Gjørv, chef för institutionen, till CBC.

Norska säkerhetspolisen PST är orolig för att ”den brasilianske forskaren” kommit över känslig information.

– Det enkla faktum att han umgåtts i kretsen av forskare som tillhandahåller information till myndigheterna är av nationellt intresse, säger Thomas Blom vid PST, vid en presskonferens.

Fallet med Michail Mikusjin är inte det enda där en misstänkt rysk spion använt sig av en brasiliansk täckmantel. Några månader tidigare grep nederländsk säkerhetstjänst en ”brasiliansk forskare” på flygplatsen i Amsterdam när han skulle gå ombord på ett plan till Brasilien. Forskaren presenterade sig som Victor Muller Ferreira och hade nyss fått en praktiktjänst vid den Internationella brottmålsdomstolen i Haag, samma domstol som i mars i år utfärdade en arresteringsorder mot Rysslands president Vladimir Putin.

Tack vare ett samarbete mellan nederländska, amerikanska och brasilianska underrättelsetjänster kom det fram att Victor Muller Ferreira i själva verket var GRU-befälet Sergej Tjerkasov från Kaliningrad. Han bar ett brasilianskt pass och hade studerat statsvetenskap vid Trinity college i Dublin och sedan antagits till en prestigefylld utbildning vid Johns Hopkins School of advanced international studies i Washington. Mot bakgrund av de meriterna fick han praktiktjänsten vid den internationella brottmålsdomstolen i Haag.

För nederländsk polis påstod Tjerkasov att han var brasilianare, men att han efter en traumatisk barndom förlorat sitt modersmål. Han är nu dömd till 15 års fängelse i Brasilien för att ha använt falsk id-handling. Under rättegången erkände han att han felaktigt utgett sig för att vara brasilianare, men förnekar att han är en spion.

Det tredje exemplet med de misstänkta ryska spionerna som använder brasiliansk identitet är Gerhard Daniel Campos. Tidigare i år tog hans brasilianska flickvän kontakt med brasilianska myndigheter och berättade att hennes pojkvän spårlöst försvunnit under en resa till Malaysia. Pojkvännen drev ett 3D-tryckeri i utkanten av Rio de Janeiro som hade kontrakt med den brasilianska militären. Brasilianska myndigheter efterlyste honom och fick ett oväntat svar från den grekiska underrättelsetjänsten.

Den misstänkte ryske spionen Michail Mikusjin forskade vid Tromsö universitet. Foto: Edricson/Wikipedia

De misstänkte att Gerhard Daniel Campos i själva verket var Sjmyrev, en så kallad illegalist, som är gift med den misstänkta ryska spionen Irina Romanova. Enligt Greklands underrättelsetjänst tillhör hon SVR, Rysslands organ för utrikesspionage. I Grekland presenterade hon sig som den grek-mexikanska fotografen Maria Tsalla och drev en butik som sålde sticktillbehör i Aten. När Gerhard Daniel Campos efterlystes lämnade hon sin butik och sina katter vind för våg och gick under jorden.

En av anledningarna till att ryska spioner använder sig av brasilianska identiteter är att brasilianska pass inte tidigare väckt misstänksamhet hos amerikanska eller europeiska säkerhetstjänster. Brasilien har 212 miljoner invånare, som förutom urfolk och afrikanska slavättlingar består av barn till europeiska, arabiska och asiatiska emigranter. De flesta har blandat sig, vilket gör att brasilianare kan ha vilket utseende som helst.

En annan anledning är att brasilianska myndigheter kan vara enkla att muta. Att köpa en falsk födelseattest är inte omöjligt om man har kontakter och kontanter.

De politiska kontakterna mellan Brasilien och Ryssland är också goda. För en månad sedan kom Brasiliens president, vänsterledaren Lula da Silva, med en rad uttalanden som tydde på att han köpt den ryska regimens argument för att anfalla Ukraina.

Lula föreslog att Ukraina skulle ge upp Krim i utbyte mot fred och anklagade USA och EU för att driva på kriget genom att sända vapen till Ukraina. Han bjöd Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov på middag i sitt residens i Brasília i förra månaden och har sagt att han i sommar kan tänka sig att träffa Vladimir Putin i Moskva.

Fakta. Brasilien och Ryssland har nära relationer Brasilien och Ryssland ingår i den geopolitiska handelsalliansen Brics som även består av Indien, Kina och Sydafrika. Inget av länderna i alliansen har fördömt Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare en anledning till Brasiliens goda relationer med Ryssland är att det brasilianska industrijordbruket är beroende av ryskt konstgödsel. Förra året importerade Brasilien nästan nio miljoner ton ryskt konstgödsel till sitt jordbruk som är den brasilianska ekonomins grundpelare. Brasilien har visumfrihet för ryska medborgare. Visa mer Visa mindre

