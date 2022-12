Så låter en stoftvirvel på Mars

Sedan februari förra året patrullerar rymdfarkosten Perseverance (engelska för ihärdighet eller uthållighet) Jezero-kratern på planeten Mars. Och det var under ett sådant uppdrag som den obemannade farkosten plötsligt blev överraskad av en sandfylld virvelvind.

– Egentligen är det inte sand. Atmosfären på Mars är så tunn att den inte är kapabel att mobilisera så stora partiklar. I stället är det mycket finare än sand, som ett väldigt fint puder eller stoft. På engelska kallas de här för dust devils och de är ganska vanliga på Mars, säger Andreas Johnsson vid Göteborgs universitet där han studerar geomorfologin på Mars.

Som av en händelse spelades ljudet in. På ljudupptagningen, som nu redovisas i Nature Communications, hörs ett svagt brusande läte med knastrande ljud, som antas härstamma ifrån när de fina partiklarna träffar det tre meter långa fordonet.

Planeten Mars är den fjärde och näst minsta planeten i vårt solsystem. Här på en bild från maj 2020. Foto: Nasa

– Eftersom den omgivande atmosfären har lägre densitet blir ljudet dämpat, säger Andreas Johnsson.

– Det finns dels stora stormar på Mars, som kan vara så stora att de sveper in hela planeten i stoft, dels de här mer lokala virvlarna som uppstår när solen värmer ytan och den varma luften stiger och börjar rotera som i en termik (en uppåtstigande varm luftström). Men vindarna är inte starka. De går inte att jämföra med en tromb eller tornado på jorden. Jag sprang in i en sådan i sydvästra USA en gång, bara för att testa. Mössan flög av och det kom in stoft överallt.

Andreas Johnsson Foto: Privat

Perseverance har en stor uppsättning kameror, 19 stycken, som kan ta tredimensionella bilder, zooma och filma. Den har även ett antal mikrofoner som gjort att människan för första gången kan höra ljud från Mars.

Den stoftvirvel som passerade fordonet tros ha varit cirka 25 meter i diameter och minst 118 meter hög. Eftersom dylika virvlar utgör ett hot mot rymdfarkoster, använder forskarna nu inspelningen för att bättre förstå dem.

– Vindarna är inte starka, men de innebär ändå ett slitage eftersom det här stoftet tränger in överallt. De kan också vara till hjälp eftersom de blåser de paneler som sitter på farkosten rena, säger Andreas Johnsson.

På Mars ska Perseverance undersöka ett stort delta som man tror bildades av den sjö som fanns i Jezero-kratern en gång i tiden. Foto: Nasa/JPL-Caltech

Rymdfarkosten befinner sig alltså i Jezero-kratern, som tros ha varit en sjö en gång i tiden.

– Man valde Jezero-kratern på grund av detta, eftersom resterna av ett delta från den här sjön finns där. Från jorden vet vi att delta är miljöer som är bra på att bevara organiskt material. Med på Perseverance finns utrustning för att detektera spår av liv med hjälp av biosignaturer, säger Andreas Johnsson.

Vad är det?

– Det kan till exempel vara vissa mineralsammansättningar som vi vet att liv producerar, vilket skulle kunna tala för att det förekommit biologisk aktivitet. Perseverance kommer att borra och ta prover som sedan ska föras tillbaka till jorden med hjälp av ett annat projekt som vi nu arbetar för fullt med. Det är ett samarbetsprojekt mellan amerikanska Nasa och europeiska Esa. Just nu planerar vi för återkomsten, hur de här proverna ska tas om hand på bästa sätt.

