Så ledde Nobelspristagarens dna-teknik till världsrekord

Den sista ullhåriga mammuten dog på Wrangels ö i Norra ishavet för 4 000 år sedan. Mammuten hade då haft sällskap med mänskligheten i ett par hundratusen år. Men hur gick det egentligen till när arten ullhårig mammut uppstod?

För att få svar på frågan behövde Love Dalén göra analyser av mycket äldre dna än det som forskare tidigare hade arbetat med. Ingen hade kommit så långt tillbaka i tiden.

– Den äldsta arvsmassan som kartlagts var från ett hästben som hittats i Kanada och var omkring 650 000 år gammalt, säger Love Dalén, som är professor och forskningsledare vid Centrum för paleogenetik, en gemensam satsning av Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet.

Med hjälp av de metoder som nu ger Svante Pääbo Nobelpriset skulle Love Dalén komma att slå det världsrekordet med råge.

När Love Dalén arbetade som gästforskare i London i mitten på 2000-talet träffade han den ryska mammutexperten och paleontologen Andrej Sher. Ryssen hade under 1970-talet grävt fram en miljon år gamla kilotunga tänder från mammutar ur permafrosten i Sibirien. Nu ville han att Love Dalén skulle kartlägga arvsmassan hos mammutarna. Love Dalén försökte sekvensera dna från tänderna, men misslyckades. Tekniken att sekvensera förhistoriskt dna var ännu inte tillräckligt utvecklad. Först tio år senare hade den blivit mogen nog.

Love Daléns dröm var att analysera dna före och efter att arten ullhårig mammut bildats ur tidigare mammutarter för att se utvecklingen speglad i djurens gener. När han arbetade med sin doktorsavhandling hade han följt hur Svante Pääbo hade utvecklat metoden att analysera uråldrigt dna, vilket bland annat lett till kartläggningen av neandertalarnas arvsmassa. Nu ville Love Dalén göra ett nytt försök att kartlägga arvsmassan i de sibiriska mammuttänderna med Pääbos förfinade dna-teknik.

Love Dalén, professor i evolutionär genetik. Foto: Alexander Mahmoud

Svante Pääbo har byggt vidare på äldre metoder inom dna-analys, vilket gjort det möjligt att kartlägga hela arvsmassan från förhistoriska prover. Dna-sekvenseringen sker i flera steg i ett labb som har en extremt ren miljö för att minska risken för föroreningar i dna-proven. Minsta dammkorn kan kontaminera proverna med modernt dna.

– Vi börjar med att använda en tandläkarborr för att borra i mammuttänderna och samlar upp pulvret som bildats, berättar Love Dalén.

Forskarna blandar sedan pulvret med en buffert som löser upp mineraler och fetter, samt ett enzym som bryter ned proteiner.

Svante Pääbo, Nobelpristagare i fysiologi eller medicin 2022. Foto: Anastasiya Ivanova

I provröret finns nu en soppa av olika dna-molekyler. De kommer från både mammut, andra djur, bakterier, växter och människor som hanterat både tand och provrör. Dna-molekylerna är dessutom nedbrutna i små bitar. Det är bara en bråkdel av dessa som forskarna kan använda, resten är skräp.

För att få tillräcklig mängd arvsmassa att analysera måste dna-bitarna kopieras upp i stort antal.

– Man kan jämföra med att man stoppar in en bild i en kopieringsmaskin, och så får man ett original plus kopian, stoppar in båda och kopierar, så man går från en till två-fyra-åtta-sexton kopior och så vidare.

En sekvenseringsmaskin läser sedan dna:t. En sådan körning skapar miljarder dna-sekvenser, som samlas i en enorm textfil i datorn. Det är sekvenser som nu pusslas ihop i rätt ordning och jämförs därför med ett referensgenom, till exempel arvsmassa från en elefant. Det är ungefär som när man lägger pussel och jämför bitarna med bilden på locket.

Trots noggranna hygienrutiner finns alltid dna från människor i provrören, och det gäller att separera modernt dna från mammut-dna. Svante Pääbo har löst det problemet i sitt arbete med neandertalare. Dna i en benbit som varit begravt i marken under tusentals år får nämligen en specifik skada: ämnet cytosin i dna-molekylens ändar förändras till uracil.

– När vi ser den skadan i en dna-sekvens vet vi att det är gammalt dna, säger Love Dalén.

Fakta. Oklart varför mammutarna dog ut Hur mammutarna dog ut har länge varit en gåta för forskare världen över. Flera förklaringar har föreslagits: till exempel människans jakt, inavel eller att mammutarna inte klarade av att anpassa sig till mellanistidens varmare klimat. Visa mer

Tand från mammut. Foto: Alexander Mahmoud

Efter mer än tre års arbete hade Love Daléns forskargrupp kartlagt hela arvsmassan hos de tre mammutarna från Sibirien. Resultatet var häpnadsväckande: Det visade sig att de två äldsta mammutarna var mer än en miljon år gamla – kanske så gamla som 1,65 respektive 1,3 miljoner år. Den tredje var strax under en miljon år gammal. Det äldsta dna:t var alltså en miljon år äldre än vad någon tidigare lyckats analysera.

Love Dalén har själv tidigare liknat resultatet vid att resa tillbaka i tiden med en tidsmaskin och få analysera dna som har sitt ursprung tusen gånger längre tillbaka i historien än vikingatiden.

– Jag tror att det kommer att gå att ta fram dna som är upp till 2,5 miljoner år gammalt. Kanske ännu äldre om vi hittar prover som varit frysta hela tiden, men problemet är att den äldsta permafrosten i Arktis är 2,5 miljoner år gammal.

Så vad var det som hände för mer än en miljon år sedan?

Love Dalén kom fram till att tre olika sorters mammutar levde på stäppen i det vi nu kallar Sibirien; den ullhåriga yngre mammuten, dess äldre förfader stäppmammuten och en tredje ännu äldre sorts mammut, krestovkamammuten, som man inte vet så mycket om. Forskarna jämförde sedan resultaten med arten columbiamammut som fanns i Nordamerika.

Det visade sig att columbiamammuten är en hybdrid mellan ullhårig mammut och den tidigare okända krestovkamammuten. Dna-analysen visar att sådan korsning, eller hybridisering, är en viktigare process i evolutionen än vad som tidigare varit känt.

– Analyser av så här gammalt dna kan lära oss mycket om hur djur har utvecklats vid olika perioder i historien, och hur de till exempel anpassat sig till ett förändrat klimat. Det kan vi ha nytta av i dag, säger Love Dalén.

Fakta. Love Dalén Kartlade 1,65 miljoner år gammalt mammut-dna – en miljon år äldre än vad någon tidigare lyckats med. Utsågs av tidskriften Nature till en av fem forskare i världen att hålla koll på under 2022. Född 1975 på Gotland. Är professor och forskningsledare på Centrum för paleogenetik. Är barnbarnsbarn till Nobelpristagaren Gustav Dalén (1869–1937), som skapade till exempel den automatiska AGA-fyren och AGA-spisen. Visa mer