Så många doser har vaccintillverkarna lyckats leverera: ”Långt under avtalet”

Astra Zeneca

Enligt avtalet mellan EU och Astra Zeneca skulle läkemedelsbolaget leverera 300 miljoner doser till unionen fram till halvårsskiftet. Astras doser var inledningsvis tänkta att utgöra stommen i vaccineringen – men efter tillverkningsproblem i en belgisk fabrik skrevs leveranserna ned under våren.

När vaccinsamordnare Richard Bergström summerar halvåret har omkring en tredjedel av de avtalade doserna levererats till EU.

– Vi fick ungefär 30 miljoner under det första kvartalet och 70 under det andra. Det är långt under avtalet, säger han.

I Sverige ges vaccinet sedan den 25 mars bara till personer över 65 år efter rapporter om en mycket sällsynt, men allvarlig biverkning i form av koaguleringsrubbningar.

Åldersgränserna många länder infört kring vaccinet innebär att alla doser inte hade kommit till användning om bolaget uppfyllt kontraktet, enligt Richard Bergström.

– Det är en faktor man måste väga in när man pratar om vilket avbräck Astra Zenecas förseningar varit. Deras leveransproblem har inneburit förseningar för vaccineringen i EU, men vi hade inte kunnat använda alla doserna ändå som läget ser ut i dag.

Leveransproblemen har under våren lett till en konflikt mellan Astra Zeneca och EU-kommissionen, som stämt bolaget för kontraktsbrott i belgisk domstol. Enligt ett interimsbeslut från slutet av juni måste Astra Zeneca nu öka leveranserna. Misslyckas bolaget med att nå de nya målen måste det böta 10 euro för varje dos som saknas, enligt domstolen.

1.613.700 doser av vaccinet har levererats till Sverige, enligt Folkhälsomyndighetens siffror.

Pfizer/Biontech

mRNA-vaccinet var det första att godkännas av det Europeiska läkemedelsverket, EMA, i slutet av december 2020. Efter inledande neddragningar i leveranserna har Pfizer/Biontech överträffat förväntningarna, säger Richard Bergström.

– De har överraskat positivt på alla sätt. I början av året väntade vi oss 175 miljoner doser till EU fram till och med juni. Därefter har vi utvidgat kontrakten och nu har de levererat över 300 miljoner doser.

Förklaringen till den positiva utvecklingen är en blandning av tur och skicklighet, enligt vaccinsamordnaren.

– Dels gjorde Pfizer stora investeringar med de pengar man fick från EU. När de kom igång med sina nya fabriker i slutet av mars kunde tillverkningen skjuta iväg. Sen har man också haft lite flyt och undvikit problem som de Astra Zeneca haft i Belgien.

I juni levererade bolaget nästan en miljon fler doser till Sverige än väntat. Nu återgår leveranserna till den normala takten, vilket har fått Folkhälsomyndigheten att skjuta fram det nationella vaccinmålet två veckor. Den 19 september ska alla vuxna ha fått en första dos, enligt det nya målet.

7.263.165 doser har hittills levererats till Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten.

Moderna

Under året har Moderna levererat 45 miljoner doser – precis enligt kontraktet med EU.

– De har levererat på ett pålitligt sätt efter några mindre kommunikationsproblem under början av året.

– Samtidigt är kontraktet med Moderna betydligt mindre och antalet doser är därför mer begränsat. Det har att göra med att bolaget inte kan producera mer just nu. Vi har velat skaka fram ännu fler doser utan att lyckas, säger Richard Bergström.

Han lyfter också fram att både Moderna och Pfizer/Biontech valt en något annorlunda strategi i tillverkningen än till exempel Astra Zeneca.

– Moderna och Pfizer valde att centralisera tillverkningen i större grad. De byggde ut tillverkningen av den aktiva substansen och centrerade det till ett par ställen. Det har spelat in i vilken kontroll man har haft på tillverkningen.

Moderna har levererat 960.000 doser till Sverige under det första halvåret.

Janssen

I början av mars godkände EMA Janssens vaccin för bruk inom EU. Bolaget skulle enligt avtal leverera 55 miljoner doser fram till halvårsskiftet – något man inte klarat.

– Just nu är det omkring 19 miljoner doser som EU fått. Det har att göra med de tillverkningsproblem som Janssen har haft.

Ungefär en månad efter godkännandet inledde EMA en granskning av vaccinet efter rapporter om liknande biverkningar som hos Astra Zeneca – och Sverige valde att pausa vaccinet. Därefter har inga doser delats ut i landet.

– Vi fick bara två små leveranser innan stoppet. De gav vi bort till Cypern och Island. Efter det tog vi inte in fler doser, utan de omfördelades till andra länder.

Curevac

I början av året väntade sig Richard Bergström ett EU-godkännande av Curevacs vaccin i mitten av april. Så blev det inte. Hittills har inga av de 55 miljoner avtalade doserna levererats till EU och vaccinet har fortfarande inte fått grönt ljus.

– Bolaget har dels haft problem med att komma igång med de kliniska prövningarna, dels haft problem med att få tag i rätt utrustning och råvaror. Bristen har haft att göra med både låg generell tillgång och exportrestriktioner, säger han.

För Sveriges del innebär bolagets förseningar att leveranser av runt en miljon doser uteblivit under våren.

– Vi kommer att få doserna, men förskjutet ungefär fem månader framåt från ursprungsplanen. Jag väntar mig ett godkännande från EMA i september, säger Richard Bergström.

Han konstaterar att Curevac är det enda bolaget som EU har kontrakt med och väntat sig doser från där leveranserna uteblivit helt.

– Av de vi verkligen hade räknat med är det bara Curevac där doserna inte dök upp. Sen har vi så klart förseningar på Astra Zeneca och Janssen, men där levererar bolagen ändå delar av doserna, säger Richard Bergström.

– Summa summarum har det ändå gått rätt hyfsat med leveranserna. Tack och lov har vi helgarderat oss med flera olika vaccintyper och tillverkare.

EU har också kontrakt med tillverkaren Sanofi-GSK. Unionen har däremot aldrig räknat med att få doser från bolaget under det första halvåret 2021.