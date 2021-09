Så påverkar det tyska valet svenskarna

Så varför ska svenskar hålla koll på valrörelsen?

– Man brukar säga att om Tyskland nyser, då börjar Sverige hosta. Våra näringsliv är så nära sammanflätade.

Så beskriver Malin Johansson, kommunikationschef på Tysk-svenska handelskammaren, hur Tyskland påverkar Sverige. Enligt henne var det till stor del Tysklands relativt stabila ekonomi som gjorde att Sverige klarade sig bättre än många andra länder under finanskrisen 2009.

CDU-ledaren Armin Laschet, De Grönas ledare Annalena Baerbock SPD-ledaren Olaf Scholz. Foto: Christian Mang/TT

Malin Johansson följer den tyska valrörelsen noga, men säger att de goda relationerna mellan Sverige och Tyskland kommer att bestå, oavsett hur den nya regeringen ser ut.

– Det viktigaste för det svenska näringslivet är stabilitet, och att regeringsbildningen inte tar för lång tid. Svenska företag med verksamhet i Tyskland är måna om att komma framåt, inte minst på energi- och miljösidan med satsningar på bland annat vätgas och digitalisering.

Malin Johansson, kommunikationschef på Tysk-svenska handelskammaren säger att svensk innovation på klimatområdet är eftertraktad i Tyskland: ”Här finns affärschanser för svenska företag med vassa lösningar.” Foto: Pressbild

1 800 svenska företag verkar i Tyskland, och 1 200 tyska bolag i Sverige. Tyskland är Sveriges viktigaste handelspartner och världens fjärde största ekonomi. Under förra året importerades tyska varor till ett värde av nästan 250 miljarder kronor. Tyskland är därmed Sveriges största importland, och vårt näst största exportland efter Norge.

DN har talat med två av de tre kandidater som konkurrerar om att få efterträda Angela Merkel som Tysklands förbundskansler. Men på frågan om hur Sverige skulle påverkas om just han eller hon själv blev förbundskansler gav ingen av dem ett rakt svar.

Kristdemokraterna CDU/CSU:s Armin Laschet, inledde med ett skratt.

– Svenskarna, ja… Vilken regering det blir beror ju på vilka koalitionspartner vi får. Vissa saker måste man göra på nya sätt. Men jag delar naturligtvis Angela Merkels syn på mycket – vi tillhör ju samma parti. Det är mycket som behöver moderniseras, vi kommer justera vissa saker, men i Europa och i utrikespolitiken kommer vi att satsa mycket på kontinuitet, sa han.

Socialdemokraternas Olaf Scholz gav en generell beskrivning av vad han vill förändra när DN träffade honom på väg från ett framträdande i Berlin.

– Vi har en plan för 2020-talet, för hur vi ska skapa en ljus, gemensam framtid och bromsa klimatförändringarna. Vi vill se till att vårt land och vårt Europa även om tjugo, trettio år är ledande i den tekniska utvecklingen, sa han.

”Scholz tar tag i det”, lyder budskapet från socialdemokratiska SPD och kanslerkandidaten Olaf Scholz. Foto: Britta Pedersen/TT

Samtliga kandidater talar ofta om vikten av europeiskt samarbete. Sven Jochem, som är professor i statsvetenskap vid universitetet i Konstanz och har studerat skandinavisk politik, säger att trion i mångt och mycket har samma syn på relationerna till länderna i norr.

– Vi lär inte se någon större förändring på det här området. Baerbock och Scholz är på sätt och vis mer inriktade på Nordeuropa och Armin Laschet mer intresserad av Frankrike, men i grunden har de liknande inställning, säger han.

Efter Brexit har Tyskland blivit en av Sveriges viktigaste samarbetspartner i EU. De båda länderna har bland annat samarbetat med hanteringen av eurokrisen och i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Vilka vägval landets framtida förbundskansler gör, bland annat i klimatfrågan och i utrikespolitiken kommer att påverka Sverige.

Under ledning av Angela Merkel har Tyskland satsat på att föra en nära dialog med såväl Ungerns premiärminister Viktor Orban som Rysslands president Vladimir Putin. De gröna vill driva en hårdare linje mot stater som inskränker medborgarnas mänskliga rättigheter.

Olaf Scholz / Annalena Baerbock / Armin Laschet. Foto: TT

Två veckor före valet är kampen mellan de tre förbundskanslerkandidaterna långt ifrån avgjord. Socialdemokratiska SPD, kristdemokratiska CDU/CSU och De gröna har avlöst varandra på förstaplatsen i opinionsmätningarna under de senaste månaderna. I april ledde CDU/CSU. I maj tog De gröna ledningen – för första gången någonsin – och i augusti var det SPD:s tur att ta hem förstaplatsen, efter att stödet för CDU/CSU sjunkit till rekordlåga nivåer.

Nu går valrörelsen in på sluttampen. Under söndagskvällen möts de tre kandidaterna till förbundskanslerposten i en debatt. Tyska ZDF och ARD sänder debatten på tv och via webben, med start klockan 20:15.

Fakta. Vid det tyska valet tar Merkel-eran slut Den 26 september går Tyskland till val. Efter 16 år som förbundskansler kommer Angela Merkel att lämna makten. Tre kandidater kämpar om att få efterträda henne – De grönas Annalena Baerbock, kristdemokratiska CDU/CSU:s Armin Laschet och socialdemokratiska SPD:s Olaf Scholz. SPD har 25 procent av väljarstödet, CDU/CSU 22 procent och De gröna 17 procent, enligt en mätning som opinionsinstitutet Forschungsgruppe Wahlen publicerade den 10 september. Visa mer

