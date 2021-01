Så planerar Trump sina sista timmar vid makten

USA-valet 2020

Efter fyra år i Vita huset lämnar Donald Trump inom kort över makten till Joe Biden, som svärs in som ny president vid en ceremoni i Washington på onsdagen. Trump har redan meddelat att han inte kommer att närvara, utan har egna planer timmarna innan hans tid som president löper ut klockan 12 (18 svensk tid).

De första inbjudningarna till avskedsceremonin på flygbasen Joint Base Andrews i delstaten Maryland skickades ut på måndagsmorgonen. Trump har bjudit in vänner, allierade och tidigare medlemmar i presidentadministrationen att närvara vid evenemanget, uppger en person med insyn till CNN.

Enligt källor har Trump sagt att han ogillar tanken på att lämna Washington som ex-president, vilket också skulle innebära att han är tvungen att fråga Joe Biden om han får använda presidentplanet Air Force One för att resa till sin egendom Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida.

Onsdagens aktiviteter inleds tidigt på morgonen med att han kliver ombord på presidenthelikoptern Marine One på Vita husets södra gräsmatta och sätter kurs mot Joint Base Andrews. När han är framme kan vi, enligt CNN, vänta oss ett militärliknande avsked med Trumpanhängare på plats vid basen. Evenemanget går att jämföra med avslutningen på ett statsbesök – saker som övervägs är röd matta, flaggor, militärorkester och gevärssalut.

Därefter kliver presidenten in i Air Force One med destination Florida. Han väntas komma fram till Mar-a-Lago samtidigt som Joe Biden håller på att sväras in som president.

Trump uppges ännu inte ha bestämt sig för om han ska skriva ett brev till Biden och lämna det på skrivbordet i Ovala rummet innan han åker, något som har blivit till en tradition vid maktöverlämningen. När Trump flyttade in i Vita huset 2017, möttes han av ett handskrivet brev från sin företrädare Barack Obama som bland annat skrev:

”Michelle och jag önskar dig och Melania allt det bästa när ni ger er av på det här stora äventyret, och ni ska veta att vi är redo att hjälpa er på alla sätt vi kan.”

Presidentfrun Melania Trump lade på måndagen ut en nästan sju minuter lång avskedsvideo på Twitter, där hon kallar tiden i Vita huset för ”den största äran” i sitt liv. Samma dag spelade presidenten in en egen film, där han räknar upp vad han har åstadkommit under sin tid i Vita huset. Det är oklart när den kommer att offentliggöras, men sannolikt någon gång på tisdagen. Därmed följer Trump inte i de flesta av hans företrädares fotspår som brukar ta farväl i livesänd tv.

Under tisdagen väntas Trump benåda ett hundratal personer. Enligt tjänstemän i Vita huset kan han även komma att utfärda nya presidentordrar. Utöver det håller han sina sista medarbetarmöten, poserar på bilder i Ovala rummet, håller koll på planeringen av sin avskedsceremoni och får underrättelser från sin vaktstyrka Secret Service om säkerheten vid Bidens installationsceremoni, uppger CNN.

