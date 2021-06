Så ser smittoläget ut i EU när vaccinpasset införs den 1 juli

Den 1 juli lanseras de digitala vaccinationsbevis för covid-19 i Sverige. Flera andra EU-länder använder redan det ”Gröna beviset”, men vid månadsskiftet blir de giltiga inom hela unionen. Intyget kan sparas på en mobiltelefon, men också skrivas ut på papper. Nyckeln är en QR-kod som innehåller all nödvändig information.

Syftet är att underlätta resandet inom EU och så småningom också underlätta för länder att lätta på sina restriktioner.

Förutom utförd vaccination visar covidpassen också om innehavaren testat negativt eller tillfrisknat efter att ha smittats. I Sverige är intyget däremot inte helt färdigt och det dröjer därför till mitten av augusti innan de kompletteras med de sistnämnda uppgifterna.

Fakta. Det gröna intyget I det gröna intyget för resande inom EU ska finnas uppgifter om vaccinering, tester och tidigare covid-19-sjukdom. Beviset kan sparas på en mobiltelefon, men också skrivas ut på papper. Intyget ska gälla i alla EU-länder och även vara möjligt att införa för Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein. Det ska vara gratis och kunna utfärdas på alla officiella EU-språk. I Sverige ansvarar E-hälsomyndigheten för intyget. Den som vill få vaccinpasset kommer kunna gå in på www.covidbevis.se, med start 1 juli. Den som ännu inte vaccinerats ska ändå kunna använda intyget för att exempelvis bevisa att man nyligen blivit testad eller redan haft covid-19. Den resenär som har intyg ska behandlas som invånarna i ankomstlandet. Det innebär till exempel att slippa karantän om ankomstlandet har olika karantänsregler för egna invånare och för resenärer. Visa mer

Inför lanseringen ser smittläget i EU:s medlemsländer lovande ut, sade statsepidemiolog Anders Tegnell på veckans pressträff.

– Det är en positiv utveckling i stort sett i alla delar av EU just nu.

– Det är säkert en blandning av säsongseffekt och att vaccinationerna ökar i många delar av EU. Vi är nere på en betydlig bättre nivå än tydligare men har fortfarande en ganska omfattande smittspridning.

I Sverige är ett av Folkhälsomyndighetens kriterier för att genomföra nya lättnader att incidensen, antalet nya fall per 100 000 invånare som rapporterats de senaste 14 dagarna ska vara under 200. Samtliga EU-länder klarar nivån med marginal.

Omkring hälften av länderna ligger i stället på en incidens under 100. Lägst smittotal har länder som Island, Malta, Rumänien och Polen, som enligt Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s senaste siffror alla ligger under tio nya fall per 100 000 invånare.

Högst smittspridning i Europa har just nu Portugal, med en incidens på 124, följt av grannlandet Spanien på drygt 121. I Sverige är motsvarande siffra 69, enligt ECDC.

På lördagen varnade portugisiska myndigheter för spridningen av deltavarianten – som står för majoriteten av fallen i landet. I veckan rapporterade landet också den största ökningen av det dagliga smittalet sedan februari.

I Spanien, som nyligen lättat på restriktionerna, har över 600 studenter smittats på Mallorca i samband med studentfiranden. Tusentals andra ungdomar är nu isolerade medan smittspårningen pågår.

Utbrottet omfattar nu personer från åtta olika regioner i landet och har fått myndigheterna att inleda en utredning om huruvida krögar och andra arrangörer följt de restriktioner som ännu inte tagits bort.

Fakta. Smittotal EU/EEA Antal smittade per 100.000 invånare de senaste 14 dagarna (V.23 och 24), i EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EEA- Portugal: 124,05 Spanien: 120,69 Lettland: 104,73 Cypern: 97,30 Irland: 90,46 Nederländerna: 86,74 Grekland: 83,72 Danmark: 83,35 Slovenien: 77,96 Belgien: 70,77 Sverige: 69,27 Frankrike: 66,19 Litauen: 61,09 Luxemburg: 53,35 Estland: 49,81 Norge: 46,86 Kroatien: 38,84 Italien: 34,45 Slovakien: 30,96 Österrike: 30,87 Tyskland: 25,06 Tjeckien: 23,14 Bulgarien: 22,43 Finland: 20,05 Ungern: 15,77 Liechtenstein: 15,49 Polen: 9,25 Rumänien: 6,88 Malta: 3,69 Island: 4,94 Källa: ECDC Visa mer

När det gäller vaccineringen råder stora skillnader mellan EU-länderna, även om majoriteten nu har gett över hälften av alla vuxna en första dos. Sett till andelen vuxna i befolkningen som fått en första vaccindos ligger Island i topp med nästan 83 procent, enligt ECDC. Högt på listan ligger även Malta, Belgien och Finland – alla över 70 procent.

I botten på listan finns Bulgarien som kom i gång sent med vaccinationskampanjen och där viljan att ta sprutan är låg. Bara 16 procent av befolkningen har fått en första dos. Vaccinmotståndet är särskilt stort bland yngre från socioekonomiskt utsatta grupper, vilket DN tidigare rapporterat om.

Även i Rumänien och Lettland är vaccinationsgraden låg. I länderna har knapp 27 respektive 33 procent av invånarna fått sin första dos.

Läs mer: Vaccinationsbevis – så ska de fungera

Fakta. Vaccinering EU/EEA Andel av befolkningen över 18 år som vaccinerats med en respektive två doser till och med 27 juni. Island: 82,6 / 54,5 Malta: 71,6 / 66,5 Belgien: 71,5 / 39,9 Finland: 70,3 / 20,5 Ungern: 67,1 / 57,4 Nederländerna: 66,2 / 38,9 Italien: 63,8 / 32,8 Irland: 63,8 / 38,4 Danmark: 63,5 / 35,6 Cypern: 62,2 / 45,6 Österrike: 61,9 / 36,3 Luxemburg: 61,5 / 42,8 Tyskland: 60,9 / 37,2 Frankrike: 60,7 / 31,9 Spanien: 59,5 / 36,1 Portugal: 57,2 / 34,3 Liechtenstein: 55,9 / 30,3 Tjeckien: 55,7 / 31,9 Sverige: 55,2 / 33,4 Polen: 53,2 / 38,9 Grekland: 51,8 / 37,4 Litauen: 51,3 / 39,7 Norge: 50 / 31 Estland: 49,7 / 34,9 Slovenien: 45,9 / 34,4 Slovakien: 43,2 / 32,6 Kroatien: 41,8 / 22,6 Lettland: 33,4 / 25,4 Rumänien: 29,6 / 27,8 Bulgarien: 16,1 / 13,8 Källa: ECDC Visa mer

Läs mer:

Växande ryska protester mot tvångsvaccinering

Ny smitta motgång för Kinas vaccindiplomati