Så slår omikron mot länder med låg vaccintäckning

Bulgarien har allra lägst vaccintäckning i Europa. Endast 16 procent av befolkningen har vaccinerat sig. Hälften av alla vuxna har uppgett att de planerar att aldrig vaccinera sig mot sjukdomen, enlig Deutsche Welle.

I Rumänien är 28 procent av befolkningen vaccinerad mot covid-19. Ytterligare en procent har tagit bara första dosen. I Bosnien–Hercegovina har 26 procent fått två doser medan ytterligare tre procent har fått en spruta, enligt Our world in data.

Det kan vara en viss eftersläpning i siffrorna jämfört med nationell statistik.

Under början av året har smittkurvorna i de tre länderna gått spikrakt uppåt – något som är långt ifrån unikt i Europa. Men konsekvenserna har blivit större än i många andra länder.

Sjuksköterska i Sofija, Bulgarien förbereder en vaccindos. Foto: Valentina Petrova/AP

Omkring 70 covidrelaterade dödsfall registreras per dag i Bulgarien, ett land med omkring 7 miljoner invånare. Det är inte lika höga siffror som under den dödligaste perioden i november förra året då över 150 personer rapporterades döda i sjukdomen per dygn. Men landet har Europas högsta dödstal, sett till befolkningsmängd. Även överdödligheten är en av de högsta.

På sjukhusen är läget ansträngt, med många patienter som är svårt sjuka i covid-19.

– Vi har fortfarande en del allvarliga fall hos personer utan underliggande sjukdomar, medelålders personer som kanske borde ha övervägt vaccinering, säger intensivvårdsläkaren Hristina Zaekova som arbetar på Alezandrovskasjukhuset, till Reuters.

I Rumänien, ett land med knappt 20 miljoner invånare, rapporteras på tisdagen över 40 000 nya covidfall.

Som en följd ökar även sjukhusinläggningarna. Över 900 covidsjuka får intensivvård i landet – av dessa är 84 procent ovaccinerade, enligt Reuters. Ytterligare 95 dödsfall rapporterades på tisdagen.

Precis som i Bulgarien så är läget inte lika illa som i november förra året då Rumänien hade högst dödstal i världen, sett till befolkningsmängd. Vårdpersonal säger också att deras arbetssituation är bättre än i höstas.

Under de sista dagarna av januari syns en något minskande trend i smittspridningen i Bosnien–Hercegovina, som har knappt 4 miljoner invånare. En del experter pekar dock på att siffrorna kan vara missvisande, på grund av svårigheten för att få tag i tester.

Självprovtagningen är hårt belastad och sjuka medborgare får inte tag i läkare när vården kämpar för att ta hand om covidpatienter med allvarligare symtom, enligt Euro News.

Dödstalen har gått stadigt uppåt under januari och är nu på omkring 50 per dag, ungefär på samma nivå som under vintern 2020. Bosnien–Hercegovina har det näst högsta totala dödstalet i Europa, sett till befolkningsmängd.

