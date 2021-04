Så uppfyller vaccintillverkarna avtalen med EU

Inför 2021 hade EU kommit överens med tre vaccintillverkare – Pfizer/Biontech, Moderna och Astra Zeneca – om leveranser på totalt 195 miljoner doser under det första kvartalet. Dagens Nyheter har gått igenom hur läkemedelsbolagen lever upp till vaccinkontrakten under årets första tre månader.

Pfizer/Biontech

Dagarna före jul var Pfizer/Biontechs coronavaccin Comirnaty det första att godkännas för användning inom EU – och i mellandagarna delades de första doserna ut på svenska äldreboenden.

Under det första kvartalet efter årsskiftet hade bolaget åtagit sig att leverera 65 miljoner doser till EU. Bara två veckor in på det nya året aviserade tillverkarna dock förseningar. För att på sikt kunna öka produktionen meddelade Pfizer/Biontech att leveranserna tillfälligt var tvungna att skalas ned. För Sveriges del innebar neddragningen omkring 25 procent färre doser under den efterföljande veckan.

EU:s vaccingrupp var först ovetande om förseningen. I stället blev de minskade leveranserna kända först när medlemsländerna själva upptäckt att det plötsligt stod lägre leveranssiffror än tidigare i tillverkarens logistikprogram.

– Både Pfizer och Moderna var ganska dåliga i början på att informera om planerade neddragningar i produktionen. Det kunde komma med bara en veckas varsel. Men där har de blivit bättre, säger Richard Bergström.

Efter den tillfälliga neddragningen har Pfizer/Biontech som planerat ökat produktionstakten. EU-kommissionen uppskattar att omkring 67,5 miljoner doser har levererats till unionen under kvartalet: 2,5 miljoner fler än avtalat.

– Pfizer har accelererat leveranserna med ett par miljoner doser. De har överraskat positivt och jag förväntar mig att de kan leverera mer vaccin än överenskommet även under andra kvartalet just för att de har kommit upp i en bra tillverkningstakt, säger Richard Bergström.

Moderna

I jämförelse med vaccinavtalen med Astra Zeneca och Pfizer/Biontech är EU:s överenskommelse med Moderna betydligt mindre. Under första kvartalet skulle det amerikanska läkemedelsbolaget leverera tio miljoner doser – ett åtagande som Moderna också levt upp till, enligt EU-kommissionen.

Men precis som Pfizer/Biontech drogs Moderna med förseningar när produktionen tillfälligt behövde skalas ned för att på längre sikt kunna öka.

När bolagets schweiziska fabrik byggdes ut i februari uteblev därför leveranserna till EU under två veckor. När försändelserna väl anlände hade antalet doser halverats.

– Det innebar att EU fick färre doser i februari. Men med den ökade produktionskapaciteten kunde Moderna hämta igen det i mars och nu levererar man enligt avtalet, säger Rickard Bergström.

– Moderna och Pfizer har båda visat att man har en viss stabilitet i sina leveranser vid det här laget.

Astra Zeneca

Enligt Astra Zenecas avtal med EU skulle läkemedelsbolaget leverera 120 miljoner vaccindoser under det första kvartalet 2021. Trots att vaccinet var det tredje att godkännas av Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, var det tänkt att utgöra de stora volymerna i EU:s vaccinering.

– I våra tidiga prognoser var Astra Zenecas leveranser långt större än de från Pfizer och Moderna tillsammans. Därav den stora besvikelsen som uppstod efter förseningarna i vinter, säger Richard Bergström.

Efter tillverkningsproblem i en belgisk fabrik skrev Astra Zeneca först ned prognosen för första kvartalet till 31 miljoner doser. Minskningen skapade konflikt mellan läkemedelsbolaget och EU, som menade att Astra Zeneca inte levererade från alla de fabriker som vaccinkontraktet anger. Senare i januari meddelade bolaget att ytterligare nio miljoner doser skakats fram – och att totalt 40 miljoner doser skulle levereras till EU-länderna under första kvartalet.

– Det fanns ett mellanläge där vi trodde att leveranserna skulle blir bättre. Men sedan vände det igen och Astra lyckades inte få loss de extra nio miljoner doserna, säger Rickard Bergström.

När första kvartalet nu summeras räknar EU-kommissionen med att Astra Zeneca kommer att ha levererat totalt 29,8 miljoner doser till medlemsländerna – en fjärdedel av det utlovade antalet.

– Att vaccinationen inom EU går långsammare än planerat har nästan helt och hållet med Astra Zenecas bortfall att göra. Tack och lov har vi satsat brett på flera vaccin, säger Richard Bergström.