Så vill Biden stoppa Kinas dominans

Tre amerikanska presidenter i rad har försökt tygla Kina utan större framgång.

Barack Obama lovade redan under sin första månad som president att lansera en ”pivot to Asia”, ett nytt utrikespolitiskt fokus på Asien.

Donald Trump talade högt om att krossa Kina, men försvagade samtidigt de allianser som USA under decennier arbetat upp just för att isolera landet.

Joe Biden hoppas nu bli den första presidenten på 2000-talet som utvecklar en storskalig, sammanhängande strategi för att stoppa Kinas växande globala dominans. Frågan är om det redan är för sent.

Kinas president Xi Jinping på besök i Washington 2015, tillsammans med USA:s dåvarande president Barack Obama. Foto: Ron Sachs/TT

Biden-administrationens strategi har börjat klarna under hösten. Den innefattar nya militära och ekonomiska samarbeten i Asien, en fortsättning av den tuffare handelspolitiken som Donald Trump lanserade och ett nytt fokus på mänskliga rättigheter och demokratins grundvärden.

Kärnan i Bidens strategi handlar om att stärka de diplomatiska allianserna med Kinas grannländer.

Biden har gjort det klart att han vill återupprätta många av de samarbeten som försvagades under Donald Trumps fyra år som president.

Bland det första Biden gjorde som president var att väcka liv i det som kallas The Quad; ett diplomatiskt samarbete mellan de fyra stormakterna USA, Indien, Japan och Australien. Utrikesdepartementet under Biden har ofta talat om ett nytt samarbete med ”the Indo-Pacific”, Indien och Stillahavsområdena, ett medvetet drag för att inkludera Indien i en demokratisk allians som utestänger Kina.

President Joe Biden håller ett toppmöte med ledarna i det som kallas The Quad; ett diplomatiskt samarbete mellan de fyra stormakterna USA, Indien, Japan och Australien. Foto: Sarahbeth Maney/TT

I september kom beskedet att USA lanserar en ny militär allians med Storbritannien och Australien, Aukus, med en specifik satsning på ubåtar i Stillahavsregionen. Avtalet orsakade initialt en diplomatisk kris med Frankrike, som förlorade sitt ubåtsavtal med Australien, men den krisen överskuggade den verkliga innebörden av samarbetet.

Beskedet om Aukus ackompanjerades även av en kraftig expansion av USA:s militära närvaro i och omkring Australien. Det är ett avtal på minst tio år, som innebär att de tre länderna nu kommer att dela känsliga, högteknologiska försvarsområden.

Avtalet är framför allt en klar signal från USA till Kina att de inte drar sig för att helhjärtat stödja Australien militärt, efter en period av eskalerande retorik och bojkotter mellan Kina och Australien.

”Det här innebär en helt ny maktbalans i Stilla havet”, skrev Economist i en huvudledare om Aukus.

Australiens premiärminister Scott Morrison träffade USA:s president Joe Biden i New York i september 2021. Foto: Adam Schultz/White House/TT

USA har även sedan tidigare en angloamerikansk säkerhetspolitisk allians mellan underrättelsetjänsterna i Nya Zeeland, Australien, Kanada och Storbritannien, ”Five Eyes”.

Kina-kännaren Clyde Prestowitz, som varit rådgivare i Asien-politik åt flera amerikanska presidenter, säger till DN att 2020-talet kommer att präglas av en dragkamp mellan USA och Kina om lojaliteten från Kinas grannländer. Bidens utmaning nu är att samla så många som möjligt av länderna på USA:s sida.

– Japan, Australien, Singapore, Taiwan och Vietnam står redan på USA:s sida. Sydkorea är allierat med oss i teorin, men i praktiken är det helt beroende av Kinas ekonomi. Filippinerna är splittrat. Presidenten Duterte står nära Kina, men det övriga etablissemanget står närmare USA. Malaysia, Laos och Kambodja ägs i dag i princip av Kina. Men Indien och Japan har rört sig allt närmare USA. Det är viktigt, säger Prestowitz.

Det hårdare tonläget mot Kina och de stärkta säkerhetspolitiska allianserna i Asien och Stillahavsområdet riskerar dock att göra det betydligt svårare för USA att bibehålla en konstruktiv diplomatisk dialog i andra viktiga frågor. Det gäller exempelvis handelspolitik, utbildning, turism och framför allt klimatkrisen, där Kina och USA länge hoppats samarbeta.

Att å ena sidan stärka militära allianser med Kinas grannländer och samtidigt hoppas på meningsfulla diplomatiska samtal med Peking tycks vara en omöjlig balansgång.

Mycket talar i stället för en ny diplomatisk istid mellan de två länderna, där många av de konventionella kanalerna för dialog helt har frusit fast.

Tidigare i år försökte USA:s försvarsminister Lloyd Austin i flera månader få till ett möte med Kinas försvarsrepresentanter, men förfrågningarna nonchalerades helt av Peking.

John Kerry, Bidens klimatpolitiska rådgivare, vid ett videomöte med Yang Jiechi, ordförande i centralkommittén för utrikesfrågor. Att Kerry inte fick träffa ministern fysiskt sågs som en förödmjukelse. Foto: US Department of State/AP

När John Kerry, Bidens klimatpolitiska rådgivare, reste till Kina i september förödmjukades han också av Xi Jinping, som vägrade skicka en jämbördig minister för att möta Kerry. I stället fick Kerry ringa utrikesministern Wang Yi via videosamtal och till sist skickades en rad lägre rankade statliga byråkrater för att träffa Kerry.

Ett stort frågetecken under året har varit om Biden ska bibehålla Donald Trumps handelskrig mot Kina.

Som vicepresident under Barack Obama ägnade Biden mycket möda åt att färdigställa det omfattande handelsavtalet TPP, vars tydligaste mål för USA:s del var att isolera Kina genom att skapa en handelspolitisk allians med grannländerna i Stillahavsregionen.

Biden måste ha slitit sitt vita hår när han såg Donald Trump riva upp detta handelsavtal på sin allra första dag som president för fyra år sedan.

Sedan dess har USA famlat efter nya försök att nå samma mål, samtidigt som inrikespolitiskt motstånd gör det orimligt att få igenom ett liknande handelsavtal.

Först i början av oktober gjorde Biden-administrationen det klart hur en mer omfattande handelspolitisk strategi ska försöka stoppa Kinas dominans, när USA:s handelsminister Katherine Tai höll ett handelspolitiskt linjetal.

USA:s handelsminister Katherine Tai. Foto: Fabrice Coffrini/AFP

De som förväntade sig ett tvärt avbrott från Trumps handelskrig blev dock besvikna. I stället förklarade Tai att USA kommer att behålla många av handelstullarna mot Kina.

Likaså består flera av de symboliska aspekterna av handelskriget. Exempelvis har Biden utökat en lista på kinesiska företag som pekas ut som kopplade till Kinas militär och som därmed ska förbjudas från amerikanska börsindex. Listan lanserades under Trump med 31 företag, men Biden utökade den till 59 företag som enligt administrationen ägnar sig åt exempelvis vapentillverkning och övervakning för Kinas armé.

Handelspolitiskt blir det särskilt tufft för USA att övertyga Kinas grannländer om att prioritera USA i stället för Kina, med tanke på att Kina redan gått förbi USA som den viktigaste handelspartnern för flera av världens länder.

När Biden var Obamas vicepresident handlade USA:s oro över Kina framför allt om landets snabbt växande ekonomisk makt, snarare än den då relativt begränsade militära makten.

Kinas president Xi Jinping på besök i Washington 2015, där han träffade både dåvarande vicepresidenten Joe Biden och dåvarande presidenten Barack Obama. Foto: Ron Sachs/TT

I dag är oron snarast omvänd. Under året har Kinas tidigare explosiva tillväxt bromsat in, i takt med den statliga offensiven mot internetföretag, utbildningsföretag och bostadsbolag. Men militärt blir landet mer aggressivt, med militärflygningar över Taiwan, en ivrig expansion i Sydkinesiska havet och en allt hårdare retorik mot både USA och Australien. Nato:s generalsekreterare Jens Stoltenberg sade till Financial Times i veckan att Nato nu ser det som sitt uppdrag att bekämpa hotet från Kina. Några dagar senare sade Biden i ett ovanligt tydligt uttalande att USA kommer att försvara Taiwan militärt om så krävs.

För Biden-administrationen handlar konflikten med Kina även om att ställa demokrati mot autokrati. USA hoppas bibehålla en allians av liberala demokratier som står emot Kina.

I juli skrev USA:s utrikesminister Antony Blinken ett brev till USA:s samtliga ambassader över världen, där han förklarade att landet måste ta tydlig ställning mot auktoritära regimer globalt, och ”hitta sätt att pressa dessa länder att upprätthålla demokratiska normer och respektera mänskliga rättigheter”.

Det är en uppförsbacke för Biden-administrationen att övertyga omvärlden om att USA fortfarande kan vara en global ledare för mänskliga rättigheter efter fyra år med Donald Trump, då förtroendet för USA störtdök i omvärlden.

Dåvarande presidenten Donald Trump skakar hand med Kinas president Xi Jinping på G-20-mötet i juni 2019 i Japan. Foto: Susan Walsh/AP

Trump talade gärna om att krossa Kina, men han ringde samtidigt Xi Jinping och berömde de ökända ”omskolningslägren” för uigurer i Xinjiang, enligt Trumps egen säkerhetspolitiska rådgivare John Bolton.

Trumps fyra år som president kulminerade med den blodiga attacken på kongressen i januari, där fem personer omkom. Det orsakade en global förtroendekris för USA och stärkte inte minst den kinesiska statens övertygelse om att USA är på väg utför.

– Den främsta striden mellan Kina och USA handlar om inhemsk styrning. Och enligt Kinas styrande elit har USA:s inhemska regim allvarliga problem, säger Wang Yiwei på Renmin University i Peking till The Economist.

Om Biden vill stärka allianserna med Kinas grannländer genom att framställa sig som demokratins väktare måste USA först se till att hålla demokratin vid liv på hemmaplan.