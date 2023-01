Så vill den unga högern i USA vinna kulturkriget – Elon Musk förebild

Den unga amerikanska högern har fått en ny ledstjärna. Det är varken Donald Trump eller Floridaguvernören Ron DeSantis, utan entreprenören Elon Musk.

Sedan Musk köpte Twitter förra året betraktas han som en förebild som visar konservativa hur de kan vinna kulturkriget.

När ett tusental unga nationalister och konservativa aktivister samlades för den årliga konferensen AmericaFest i Arizona nyligen utmålades Musk, som grundade bilföretaget Tesla och nu äger Twitter, som en frälsare.

Donald Trump Junior under sitt framförande på AmericaFest i Arizona, 18 december 2022. Foto: Brian Cahn/TT

– Musk är vår befriare, säger Ken Young, en student från Missouri, efteråt.

AmericaFest är en årlig konferens för unga konservativa aktivister, som mer liknar en festival. Den ordnas av Charlie Kirk, inflytelserik ledare för den högerradikala organisationen Turning Point. De har sin bas här i Phoenix och har under drygt tio år arbetat för att förändra dynamiken i USA:s kulturkrig. Konservativa miljardärer har donerat enorma summor till Kirk, som lyckats bygga upp en landsomfattande studentrörelse för ung radikalhöger. De bidrog till att göra Trump till president.

Foto: Martin Gelin

Men här på AmericaFest verkar det som att personkulten för Trump håller på att ersättas av en personkult för Elon Musk.

När Musk tog över Twitter förra året citerade Charlie Kirk de bevingade orden från månlandningen: ”Ett litet steg för människan, ett stort kliv för mänskligheten”.

Musk har inte gjort honom besviken. Sedan köpet av Twitter har Musk spridit högerradikala konspirationsteorier, krigat frenetiskt mot ”wokeness” och välkomnat Donald Trump och flera högerextremister som tidigare varit avstängda.

Charlie Kirk och de unga aktivisterna på AmericaFest ser nu Musks radikala förändring av Twitter som en modell för att vinna kulturkriget. De menar att Silicon Valley, Hollywood och de institutioner som varit tongivande för amerikansk samtidskultur på 2000-talet styrs av vänstern och liberaler. Nu vill de se fler konservativa moguler som tar över digitala plattformar och företag, samt de universitet, mediehus, och institutioner som formar den bredare kulturen.

På AmericaFest är det gott om tonåriga influerare med röda Trumpkepsar och krucifix i guldkedja runt halsen. De är Trump-anhängare och kristna nationalister. Många kommer från evangelikala privatskolor i den amerikanska södern.

Reed Cooper, en 18-årig influerare från Virginia med 197 000 följare på Instagram, går runt i en t-shirt med Trump och texten ”Sexiest man alive”. Ett typiskt inlägg på hans Instagram-konto lyder: ”Jesus is our savior and Donald Trump is his weapon”.

Reed Cooper. Foto: Martin Gelin

Cooper visar upp sin telefon, som pryds av en bild där han träffat Trump på Mar-a-Lago. Han verkar dyrka Trump så mycket att han imiterar hans kroppsråk och pratar med samma yviga handgester.

– Det är nonsens att Trump förlorade valet. Biden fuskade, säger Cooper till DN.

Inför mellanårsvalet i november skrev Cooper på Instagram att Trump skulle leda Republikanerna till en historisk jordskredsseger. I stället led Trumps handplockade valförnekare svidande nederlag, särskilt här i Arizona, där tre kandidater förlorade tunga val: Kari Lake, Blake Masters och Mark Finchem.

Unga i Arizona röstade på Demokraterna.

Kari Lake i Scottsdale Arizona, 8 november 2022. Foto: Ross D. Franklin/AP

Jag frågar Reed Cooper varför så många av hans jämnåriga ogillar Trump.

– De är indoktrinerade av Hollywood, av universiteten och de sociala plattformarna. Instagram, Tiktok, de styrs alla av liberala värderingar. De uppmuntrar rebelliska och antiauktoritära livsstilar. Det har blivit en trend bland unga att bryta mot normerna, säger Cooper.

En populär myt om amerikansk politik i dag är att progressiva demokrater ständigt förlorar val för att de fokuserar för mycket på kulturkriget och det som högern avfärdar som identitetspolitik, eller ”wokeness”. Men Republikanerna har nu gjort tre dåliga val i rad efter att de fokuserat på just kulturkriget. Såväl presidentvalet 2020 som kongressvalen 2018 och 2022 blev besvikelser för Trumphögern.

Cooper visar upp sin telefon som pryds av en bild där han träffat Trump på Mar-a-Lago. Foto: Martin Gelin

Arizona var länge ett konservativt fäste, men allt mer extrema kandidater för Republikanerna verkar nu ha skrämt bort delstatens mittenväljare – unga som gamla. Inför valet i november spenderade Charlie Kirk och Turning Point en halv miljon dollar på de tre Trumpkandidaterna som förlorade här.

Den första person jag möter på AmericaFest är Kyle Rittenhouse, en 20-årig nationalist som mest är känd för att han dödade två antirasistiska demonstranter i Wisconsin sommaren 2020. Han frikändes efter en kontroversiell rättegång. Här tas han emot som en hjälte. Unga aktivister står i kö för att fotograferas med honom.

Kyle Rittenhouse, en 20-årig konservativ aktivist som är känd för att han dödade två antirasistiska demonstranter i Wisconsin sommaren 2020. Foto: Martin Gelin

– Jag är här för att hylla yttrandefriheten och lyssna på Charlie Kirk. Han är en av mina förebilder, säger Rittenhouse till DN.

I vimlet springer jag sedan in i Josh Hawley, republikansk senator och nationalistisk ikon. Jag frågar varför Republikanerna förlorat viktigt stöd i Arizona.

– Vi saknade en tydlig agenda. Många tyckte att Joe Biden var en idiot, men de kunde ändå inte rösta på oss, för de visste inte vad vi stod för, säger han.

Hawley rusar vidare genom folkhavet, tar selfies med de unga studenterna och signerar sin nya bok om manlighet, ”Manhood: The Masculine Virtues America Needs”.

Senatorn Josh Hawley med sin fru Erin Morrow Hawley och en journalist från konservativa nyhetssajten The Daily Caller. Foto: Martin Gelin

Strax därpå hörs han på scen, där han håller en rasande monolog om det han ser som de feministiska värderingar som förlamat unga män i USA. Han framstår som en hybrid av antifeministen Jordan Peterson och den evangelikala tv-pastorn Joel Osteen och får stående ovationer när han avslutar sitt tal.

– Det finns bara två kön. Inte två tusen! Till alla unga män här i rummet vill jag säga: stäng av datorn, stäng av porren. Gå ut i verkligheten och bjud ut en tjej på en dejt, säger Hawley.

En av alla nya konservativa appar som marknadsförs på konferensen heter The Right Stuff. Det är en nystartad dejtingapp, finansierad av Facebookmiljardären Peter Thiel, som står nära Trump.

Facebookmiljardären Peter Thiel. Foto: Rebecca Blackwell/AP

Grundaren John McEntee, som tidigare var Trumps personliga assistent, beskriver appen som ”Tinder för konservativa”.

– Det här landet är så hyperpolariserat i dag att det blir allt svårare att ha romantiska relationer med någon från en annan politisk ideologi. Så jag tog ett möte med Peter Thiel strax efter presidentvalet och pitchade en massa idéer. Det här var den idén han gick mest igång på, säger McEntee till DN.

Trumps tidigare kampanjchef och rådgivare Steve Bannon med Matthew Mensen, student, på konferensen Turning Point i Arizona. Foto: Martin Gelin

Hittills har det dock gått trögt för The Right Stuff. Efter två månader har de omkring 5000 användare. När McEntee demonstrerar appen verkar de enda profilerna med kvinnor vara hämtade från friköpta byråbilder.

När Charlie Kirk rundar av konferensen med ett avslutande tal attackerar han två personer: Joe Biden och Volodymyr Zelenskyj. Kirk avfärdar Zelenskyj som en ”skådespelare” som försöker ”roffa åt sig” de amerikanska skattebetalarnas pengar och säger att ”gränsen till Mexiko är viktigare än Ukrainas gräns”. Det är oklart vad Zelenskyj gjort för att få Turning Points kristna nationalister att avsky honom, men det räcker kanske med att han är omtyckt av USA:s liberaler.

Många av de unga konservativa aktivisterna på AmericaFest är abortmotståndare och kallar sig "The Post-Roe Generation", en referens till domslutet Roe mot Wade som tidigare försvarade aborträtten. Foto: Martin Gelin

Efter konferensen reser jag en halvtimme västerut, för att se en annan sida av Arizona. På en enkel tacorestaurang i ett latinamerikanskt arbetarområde i utkanten av Phoenix träffar jag Ricardo Serna, som arbetar med att organisera unga väljare för Demokraterna i delstaten.

Han tror inte att Republikanerna kommer att vinna kulturkriget genom fler appar som finansieras av Peter Thiel.

– Misstaget som Turning Point gör är att de tror att kultur är något som styrs uppifrån. Jag önskar verkligen att det stämde att Demokraterna styrde alla kulturella skiften i en hemlig konspiration, men det var knappast så att det var Barack Obama som gjorde att gay marriage blev populärt. Han följde bara med tidens vindar.

Ricardo Serna arbetar med att organisera unga väljare för Demokraterna i Phoenix, Arizona. Foto: Martin Gelin

Serna ser det upptrappade kulturkriget från högern som ett tecken på desperation.

– Republikanerna har återvänt till desperata strategier som att kalla homosexuella för pedofiler. Det imponerar inte på studenter i dag. Nästan alla känner någon som är gay. Republikanerna har inte förlorat Arizona för att det pågår en liberal konspiration, de har förlorat för att de är för extrema, säger Serna.