Säkerhetspådrag efter oroligheter i New Delhi

Inrikesminister Amit Shah har beordrat paramilitära styrkor att stärka säkerhetsinsatserna i huvudstaden, rapporterar lokala medier. Kravallpolis har placerats vid röda fortet, där demonstrerande jordbrukare under tisdagen lyckades placera sina egna flaggor. Detta efter att ha forcerat polisavspärrningar och tagit sig in mot stadens centrum, mitt under högtidlighållandet av republikens dag.

Demonstranterna, varav många i traktorer eller till häst, möttes av polis som bland annat använde tårgas.

Protesterna har pågått sedan i höstas och riktas mot jordbruksreformer, närmare bestämt tre nya lagar om upphandling och försäljning. Bönderna befarar att en avreglering av jordbruket kan leda till att de inte längre får garanterade minimipriser för sina produkter.

En demonstrant dödades under tisdagen i vad polisen uppger var en olycka efter att hans traktor vält sedan han kört på en avspärrning. Minst 86 poliser ska ha skadats.

Framåt kvällen drog sig jordbrukarna tillbaka till sina ursprungliga läger utanför staden, där de har demonstrerat sedan i november.

