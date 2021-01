Säkerhetspådrag utan motstycke ska stoppa extrema Trumpanhängare

Inte ens efter terrorattackerna den 11 september 2001 har säkerhetspådraget i USA:s huvudstad varit så omfattande som nu – elva dagar efter angreppet mot Kapitolium och fyra dagar innan Donald Trump lämnar sitt ämbete.

Redan när vi kör in över Potomacfloden från Virginia möts vi av vägspärrar bemannade av kamouflageklädda soldater ur USA:s nationalgarde. Hela 25.000 nationalgardister finns på plats – det är tio gånger det antal soldater USA för närvarande har i Afghanistan.

En avspärrad ”grön zon” har upprättats i stora delar av centrala Washington, omfattande kongressbyggnaden Kapitolium, Vita huset och hela det stora parkområdet National Mall som förbinder de två byggnaderna. 13 tunnelbanestationer och fyra broar till Virginia är avstängda.

Gatorna i centrum är ödsliga. Vi möter bara poliser, militär och några få personer som rastar sina hundar. En hemlös man går mitt i körbanan på den vanligen hårt trafikerade E Street, skjutande på en kundvagn fullastad med smutsiga klädbylten.

I stort sett bara hemlösa och soldater syns på gatorna i centrala Washington. Foto: Beatrice Lundborg

Det är inte krig i Washington, men många jämför läget med hur det kan se ut i krigsdrabbade länder. I Iraks huvudstad Irak finns en permanent ”grön zon”, en hårdbevakad säkerhetsbubbla som anses nödvändig för att skydda landets regering och parlament.

Själv påminns jag om östra Ukraina under kriget 2014–15. Men de amerikanska nationalgardister som stoppar oss här är vänliga, inte hotfulla som många av rebellsoldater jag mötte i Donetsk.

I Washington kommer det extrema pådraget att vara i en dryg vecka, minst till den 21 januari, dagen efter installationen. Sedan återgår allt, förhoppningsvis, till det normala.

Just nu dominerar dock soldaterna stadsbilden. Överallt står parkerade militärfordon och spärrar av gator som leder till National Mall. Höga staket, ofta med taggtråd, har byggts upp runt hela parken, och runt Kapitolium – på vars trappa Biden kommer att svära sin ed på onsdag – finns ytterligare två säkerhetsringar.

På hustaken finns ett okänt antal prickskyttar. Och bara för att komma till ett staket tre kvarter från kongressbyggnaden tvingas vi passera metalldetektorer.

Hur ska de extrema Trumpanhängarna kunna ta sig igenom allt detta och hota installationsceremonin?

Det blir svårt, på gränsen till omöjligt.

Steve Leinwand brukar följa varje presidentinstallation på plats. Men den här gången tänker han stanna framför tv:n. Foto: Beatrice Lundborg

Vid en säkerhetsbarriär några hundra meter från Kapitolium träffar vi Steve Leinwald, en utbildningskonsult som bor några kvarter från kongressen.

– Jag har följt de flesta presidentinstallationer på plats de senaste 20 åren. Men den här gången kommer jag att sitta hemma framför tv:n, säger han.

– Inte för att jag är orolig direkt, nu har de ju tagit till rejäla skyddsåtgärder. Jag tror de extrema Trumpsupportrarna inser att det inte är någon idé att försöka sig på något på onsdag.

Steven Leinwalds bedömning delas av flera amerikanska medier, som rapporterar att många av de extremistgrupper som deltog i stormningen av Kapitolium den 6 januari nu uppmanar sina medlemmar att ligga lågt.

Så sent som för några dagar sedan cirkulerade inbjudningar på nätet till demonstrationer i Washington såväl den 17 som den 20 januari, på temat ”vägra låta er tystas”. I en intern promemoria från FBI varnades för väpnade protester i huvudstaden.

Men nu gör många av de extrema Trumpanhängarna bedömningen att protester, åtminstone i huvudstaden, får skjutas på framtiden.

Enrique Tarrio, ledare för den militanta högergruppen Proud Boys, säger till Wall Street Journal att hans organisation troligen inte kommer att delta i några protester de närmaste två månaderna.

The Three Percenters, en annan av extremistgrupperna som deltog i stormningen, varnar sina medlemmar för att delta i protester just nu:

”Patrioter, låt er inte luras. Delta inte i dessa protester och håll er borta från Washington till varje pris. Vi anstränger oss allt vi kan att INTE få vår organisation uppsatt på listan över terroristorganisationer”, skriver gruppens ledning i en blogg.

Även en planerad protest under parollen ”Million Militia March” tycks ha ställts in.

Om nu säkerhetspådraget i Washington håller de värsta våldsverkarna borta återstår ändå hotet mot en mängd andra amerikanska städer. FBI och andra har varnat för att samtliga USA:s 50 delstatshuvudstäder riskerar att drabbas av våldsamma protester den närmaste veckan.

I Washington kommer det extrema pådraget att vara i en dryg vecka. Foto: Beatrice Lundborg

Värst utsatta är de delstater som styrs av demokratiska guvernörer. Exempelvis Michigan, där planer att kidnappa guvernören Gretchen Whitmer avslöjades i oktober, och där beväpnade högergrupper tidigare har tagit sig in i delstatsparlamentet.

Många experter på extremister varnar också för att det största hotet just nu inte kommer från organiserade grupper, utan snarare från ”ensamvargar”.

– De kommer inte att marschera fram till någon byggnad med en flagga och en megafon. Det här är folk som tänker utföra sina aktioner i skydd av mörkret. De kommer att göra det utan att någon ser på förhand vad som ska hända, säger en före detta FBI-agent och expert på inhemsk terrorism till WSJ.

Läs mer:

Trumps sista dagar: Förödmjukad, rasande och ensam i Vita huset

Poliserna hon såg som vänner deltog i attacken