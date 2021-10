Sanktioner mot fredspristagaren rycker närmare

Minst 400 000 människor i den etiopiska provinsen Tigray uppskattas nu av FN ha drabbats av ”katastrofala nivåer av hunger” och sju miljoner människor är i behov av nödhjälp, på grund av det pågående inbördeskriget som bröt ut i november i fjol.

– Vi ser akut undernäring av samma omfång som vi såg i början av 2011 års svält i Somalia, sade WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus under en pressträff på onsdagen.

Svälten i Somalia som han refererade till är den värsta i modern tid och skördade runt en kvarts miljon människoliv.

Lemlems kraftigt undernärda tvååring Tewolde får läkarhjälp på sjukhuset i Adigrat i norra Tigray i Etiopien. FN uppskattar att 400 000 människor akut hotas av svält i dagsläget. Foto: Erik Esbjörnsson

Enligt Tedros, som själv är bördig från Tigray, hindrar en blockad mot provinsen hjälp från att komma fram.

USA:s regering, som under många år sett Etiopien som en allierad i regionen, reagerade långsamt under konfliktens inledande skede. Men under den senaste månaden har president Joe Biden skärpt tonen rejält mot de inblandade.

I mitten av september undertecknade Biden en exekutiv order som gav utrikesdepartementet grönt ljus att införa sanktioner mot de stridande parterna om de inte snarast lägger ned vapnen eller åtminstone verkar för att åstadkomma en vapenvila.

Hotet hade ingen effekt. Tvärtom inledde premiärminister Abiy Ahmed – som 2019 tilldelades Nobels fredspris – en omfattande offensiv mot Tigray i början av oktober.

Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed mottog Nobels fredspris i Oslo, den 10 december 2019. Foto: Håkon Mosvold Larsen/TT

TPLF är rörelsen som tidigare kontrollerade den etiopiska staten men som marginaliserats politiskt och nu strider för sin överlevnad i Tigray. De har i sin tur svarat med en motoffensiv och en av deras ledare säger till New York Times att kriget nått ett avgörande ögonblick.

– Fienden har förberett sig under månader och det har även vi, säger generalen Tsadkan Gebretensae till tidningen.

Parternas totala ovilja att samtala med varandra innebär att USA sannolikt verkställer sanktionshotet inom kort.

I veckan samlade USA:s utrikesminister Antony Blinken en grupp av amerikanska, europeiska och afrikanska politiker för att tala om situationen i Etiopien. I mötet deltog bland andra EU:s utrikeschef Josep Borrell och den nigerianska expresidenten Olusegun Obasanjo som är Afrikanska unionens särskilda sändebud för Afrikas horn.

USA:s president Joe Biden tog dessutom emot sin kenyanska kollega Uhuru Kenyatta i Vita huset i torsdags. Kenya är under oktober månad ordförande i FN:s säkerhetsråd.

Kenyas president Uhuru Kenyatta mötte i torsdags USA:s president Joe Biden i Vita huset. Kenya är under oktober ordförande i FN:s säkerhetsråd. Foto: Doug Mills/AFP

Tigray är redan avskuret från omvärlden och Eritrea, som strider på den etiopiska regeringens sida, har efter flera års internationell isolering en viss beredskap för ett sanktionsscenario.

Men i huvudstaden Addis Abeba tycks man nu frukta att landet ska förlora sin särskilda status för frihandel med USA. Etiopien har under två decennier åtnjutit tullfri handel på utvalda varor inom ramen för AGOA (African Growth and Opportunity Act) som varit avgörande för dess spirande tillverkningsindustri inom främst textilnäringen. Under de senaste 20 åren har värdet på Etiopiens export till USA tiofaldigats och textilindustrin sysselsätter i dag 200 000 personer.

I en debattartikel i Foreign Policy varnar Abiys handelsrådgivare Mamo Mihretu för konsekvenserna av att Etiopien skulle förlora sin AGOA-status, något som tidigare drabbat flera länder i regionen.

– USA:s regering måste bibehålla sin känsla för balans, kontext och perspektiv när man avgör Etiopiens fortsatta behörighet för AGOA. Etiopiens invånare har aldrig behövt AGOA-fördelarna mer än nu, skriver Mamo i artikeln.