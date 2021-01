Sanna Torén Björling: Press på Biden att stärka pressfriheten efter Trumps angrepp

Som vattnet urholkar stenen hade Trumps hot, förolämpningar och nedsättande epitet på medierna effekt. Bara under protesterna 2020 rapporterades 856 fall av olika typer av fysiska angrepp mot journalister i USA, det stora flertalet oprovocerade, enligt US press freedom tracker.

Många journalister som har bevakat Trump och hans sympatisörer kan vittna om en hotfull stämning, undertecknad inkluderad.

Det år Trump valdes, 2016, sjönk amerikanernas förtroende för journalister till rekordlåga 32 procent, enligt Gallup som följt frågan sedan 1972. Siffran har sedan dess segat sig uppåt, men ligger alltjämt lågt, på omkring 40 procent. Republikaner är avsevärt mer negativa till journalister än demokrater, något som överensstämmer med trenderna i andra länder, också i Sverige: misstroendet mot medier är större hos de som står politiskt långt till höger.

I USA har det ibland växt till ett våldsamt hat. Vid skjutningen på Capital Gazettes redaktion i Annapolis 2018 avled fem människor.

Men också Trumpadministrationen sträckte sig bortom prat och inställda pressträffar. Genom att till exempel byta ut chefen för U.S Global Media Agency har kanaler som Voice of America och Radio Free Europe politiserats, med följd att dess journalister slagit larm om strypt journalistisk frihet.

Trumpadministrationen fick också kraftig kritik för att inte försvara amerikanska journalister utomlands, i synnerhet i samband med mordet på journalisten Jamal Khasoggi. Trumps inställning till medier bidrog till att andra länder fått ökat spelrum för repression. Förra året fängslades 387 journalister i världen, ett rekordhögt antal.

Den nyinstallerade presidenten Joe Biden har slagit fast att han värnar pressfriheten och respekterar journalister. Vita husets dagliga pressträffar, som Trump tog bort, återinfördes dag ett.

Men det krävs mer än ord för att läka skadorna. Organisationer som Reportrar utan gränser, Committee to protect journalists och Internationella Pen-klubben följer utvecklingen och har serverat Biden några förslag.

CPJ rekommenderar Biden att hålla ett brandtal för de fria medierna och snabbt inrätta ett särskilt diplomatiskt sändebud för global pressfrihet.

På hemmaplan finns flera sätt för administrationen att stötta den fria journalistiken – med ekonomiska stöd, till exempel, men tydligast genom att leva som den lär. Den kan vara öppen, transparent och tillgänglig, respektera visselblåsare och källskydd.

Trump bär inte ensam skulden för mediernas situation. Han har haft draghjälp av ett splittrat, digitalt medielandskap där känslor och konflikt premieras.

Människors förtroende är också i regel större för lokala medier än för nationella, och lokaljournalistikens kris har lett till att många platser saknar medier med rimliga resurser. Trenden har pågått länge men har accelererat. Till det läggs en kris signerad pandemin, som lett till att tiotusentals journalister förlorat sina jobb.

Man kan påminna om all den utmärkta journalistik som producerats under Trumps år: sällan har mediernas uppdrag känts så tydligt och så viktigt. Tidningar som The New York Times och The Washington Post har också kraftigt ökat antalet prenumeranter under Trumps tid.

Och en sak kan man ge honom – Trump var mer tillgänglig än de flesta presidenter. Inte minst Barack Obama kritiserades för att vara sluten. Under hans styre efterforskades källor systematiskt. Sex offentliganställda tjänstemän och två konsulter (en av dem Edward Snowden) åtalades för att ha brutit mot spionerilagstiftningen genom att ha läckt till medierna. Det totala antalet liknande åtal under samtliga tidigare presidenter var tre. Under Obamas tid tvingades journalister att vittna i domstol, och mejl och telefonloggar togs i beslag.

Då var Joe Biden vicepresident.

Kanske är läget helt annorlunda nu, efter de turbulenta år som gått, men om Bidens ord om fri journalistik och respekt för medierna också följs av handling vet vi inte riktigt än.