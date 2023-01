Satellitbilderna visar förstörelsen i Bachmut

Runt staden Bachmut är striderna fortfarande intensiva. I flera månader har ryska styrkor, ledda av den ökända privatmilisen Wagnergruppen, attackerat staden i hopp om att ta över kontrollen.

Men fronten har knappt rört sig runt staden och för en dryg vecka sedan konstaterade den ukrainska underrättelsechefen Kyrylo Budanov att striderna hamnat i ett dödläge.

Nu visar nya satellitbilder från det amerikanska bolaget Maxar Technologies hur omfattande skadorna på staden faktiskt är.

Två bilder av samma bostadsområde, en tagen i augusti och en i januari, visar att flera lägenhetshus skjutits sönder och på flera platser ringlar rökpelare efter de senaste attackerna.

Även i utkanten av staden, som före kriget hade en befolkning på runt 80 000 personer, har flera byggnader förstörts och i regionen har flera broar skjutits sönder.

Bild 1 av 2 Bland annat i de centrala delarna av Bachmut har broar förstörts. Foto: Maxar Technologies/TT Bild 2 av 2 I utkanten av staden har flera byggnader förstörts. Foto: Maxar Technologies/TT Bildspel

Varför Ryssland riktat in sig på staden har ifrågasatts av experter under lång tid. Bland annat eftersom den strategiska nyttan bedömts som liten i förhållande till hur många soldater som dött under striderna.

På fredagen meddelade USA att den ryska taktiken troligen har att göra med gruvorna runt om staden, rapporterar Reuters. Vita huset uppger att Jevgenij Progozjin, ledare av Wagnergruppen och nära allierad med den ryska presidenten Vladimir Putin, vill ta över driften av salt- och gipsgruvorna i området och därför beordrat sina legosoldater att attackera staden.